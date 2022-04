Este Marx no es “Groucho”, pero casi

Del mismo autor —tras bambalinas— de las cartas dirigidas al rey de España y al Papa católico para exigirles que presenten disculpas a los mexicanos por los abusos que nuestros antepasados sufrieron durante tres siglos de coloniaje…

… del mismo filósofo del pragmatismo que pronunciara una de las frases que mejor definen a este sexenio: “leer por goce es un acto de consumo capitalista”…

… del mismo que “grilló” para que el escritor Jorge F. Hernández fuera cesado de manera fulminante del cargo de ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, sólo por comentar jocosamente la brillante, profunda, excelente frase anterior…

… del mismo, sí, ¡del mismo!, hoy llega a las vidas de las próximas generaciones un nuevo método de enseñanza —no de educación—, que ya no será meritocrático, sino uno que educará para compartir. Y que, gratias Deo, ya no será neoliberal, cualquier cosa que él entienda por eso.

Sí, se trata de Marx Arriaga, el numen -algo así como la musa, pero en género masculino- de Andrés Manuel López Obrador, sí, pero sobre todo de su actual señora esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Este Marx, ya ve usted, casi tiene el mismo ingenio, casi la misma chispa y ocurrencias que Groucho Marx, uno de los aquí llamados Tres Chiflados o The Three Stooges en su idioma original.

Y es que, si este texcocano dice algo, al de Tabasco y a su cónyuge poblana no les queda más que hacer lo que inusitadamente sale de la testa de este nuestro propio Marx. Lo mismo una pirámide de cartón en el Zócalo que el cambio de fechas, tanto de la fundación de Tenochtitlan, como la de la consumación de la Independencia.

Como jipitecas del jardín de Coyoacán, con póster del Che Guevara en la recámara y lista de reproducción en Spotify de “canciones de protesta”, Andrés Manuel y Beatriz se las compran todas. Todas, todas.

Les tiene bien tomada la medida.

Consulta en el clandestinaje

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid; maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas, ambos grados por la Universidad Autónoma Metropolitana —nada que ver con temas pedagógicos—, don Marx no sólo es involuntariamente cómico, también es prestidigitador. Como caído del cielo para este circo de la 4T.

Y es que recién ha dicho haber realizado una consulta en la que supuestamente -y subrayo supuestamente- participaron un millón 16 mil 190 personas que concluyeron que se debe terminar con la educación (dizque) “neoliberal” en las escuelas públicas de educación básica. ¿Todos? ¿Al unísono? ¿De verdad? ¿Sin faltar ninguno?

Si resulta ser que sí, que todos, tal vez le siguieron la corriente como a cualquier loquito o bien porque fueron amenazados con ser etiquetados como “traidores a la Patria”, ya ve usted que está de moda.

Ha dicho también el señor Arriaga que tal proceso consultivo duró de enero a abril. Pero ¿alguien se dio cuenta? Ya hemos padecido las que son a mano alzada para la toma de importantes decisiones, pero ¿por qué hizo esta en la clandestinidad?

Es tan contradictorio que imagino que su nombre real es Marx del Sagrado Corazón de Jesús, porque en el colmo del sí, pero no, el director de Materiales Educativos de la SEP -tal es el cargo por el que nos cobra a los pagaimpuestos- el funcionario detalló en una entrevista periodística que, aunque la construcción del nuevo marco curricular le corresponde a la dirección que él encabeza, no es su responsabilidad establecer una propuesta de evaluación, pues “ellos solo crean y evalúan los materiales educativos”; sin embargo, señaló que esta tarea les toca a otras unidades como a la Dirección General de Desarrollo Curricular o a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. ¿Usted le entendió? ¿Le toca o no le toca? Y si no le toca, ¿por qué mete sus narices en donde no lo llaman?

¡Ah, sí! ¡Ya sé! Porque manipulando, perdón, inspirando a AMLO y señora, él consiguió que los próximos libros de texto para los niños mexicanos que cursen la primaria ya no sea “conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista”. “¡Órale!”, como bien dice el culto payaso.

Lo malo es que ahora serán ideológicamente (sic) compatibles con la 4T. Indoctrinados y no educados.

En fin, que bien haría don Marx Arriaga tener presente una de las icónicas frases del gran Groucho: “Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente”.

Pero mientras se calla y deja de inspirar a nuestros inquilinos en Palacio Nacional con tanta tontejada… pobres niños, ¿no cree usted?

Indicios

Personajes muy cercanos a Carlos Slim Helú han encontrado un redituable negocio en el espionaje telefónico. Equipados con tecnología israelí, estos personajes de ascendencia libanesa se dedicaban primero a construir las torres para la telefonía celular de la empresa del beneficiario de la privatización salinista, pero al piratearles el negocio -mismos que ellos ya le habían pirateado con anterioridad a una familia de ascendencia judía- familiares no tan lejanos de quien dicen que es socio, mita y mita, de Carlos Salinas de Gortari, mejor se dedicaron a la intervención telefónica. ¿Qué dice de ello el general Audomaro Sandoval, encargado de lo que fuera el Cisen? ¿Está enterado? Y si lo está, ¿por qué no pone un alto a esta actividad ilícita, criminal? ¿Serían estos personajes quienes intervinieron y grabaron al todavía fiscal general Alejandro Gertz Manero en comprometedora conversación con Juan Ramos, su secuaz en la FGR y en no pocos asuntos privados? * * * Y a propósito de ¡pum!… ahora que la gran mayoría de los asuntos políticos terminan en las oficinas de Gertz -en un todos contra todos que pocas veces se había visto en México-, en una FGR que abre y abre carpetas que no llegan a ningún lado, ¿qué caso tiene enderezar una denuncia en contra del periodista Mario Maldonado, uno de los primeros en dar a conocer los audios filtrados de la conversación antes mencionada, sí, esa que pone en evidencia al fiscal como el primero en pasarse por el arco del triunfo las leyes en su afán por vengarse de su familia política. El propio Maldonado calificó cual absurdos los señalamientos de un empleado de Gertz en la Fiscalía, toda vez que se le acusa de haber compartido un enlace de YouTube al cual tuvieron acceso otros medios y periodistas. Señaló, además, que el audio disponible es de interés periodístico. Por esto, agregó, la relación culpabilidad que ve el fiscal y una probable acusación en su contra es “inaudita” contra la libertad de expresión, la cual sienta un mal precedente. Pero ¿qué necesidad?, diría el filósofo de Ciudad Juárez. * * * A propósito del escandaloso video grabado en tierras sinaloenses en el que se ve a un grupo de sicarios sometiendo a soldados, escribe el arquitecto Mario González: “Como primogénito de un general y aunque no soy militar de carrera, lo soy de placenta y calostro; porque también me siento hijo adoptivo de ese otrora ‘yunque forjador de hombres de guerra’ que fue mi segundo hogar durante seis años: el Heroico Colegio Militar y el Estado Mayor Presidencial, donde me fue inculcado hasta la saciedad el Honor, la Lealtad y el Patriotismo, donde sus muros fueron mudos testigos de mi devoción por México, en donde durante seis años de mi infancia canté el Himno y la Marcha del HCM y presencié desde la Ayudantía General el marcial desfile del Cuerpo de Cadetes al compás de Le Régiment de Sambre et Meuse, la hora del ‘pase de lista’ y ‘el vibre el clarín de la guerra’… Hoy, experimento una gran tristeza, impotencia, frustración y coraje por la decadente situación de mi querido Ejército, por la insania mental de su comandante supremo y la mal interpretada y abyecta lealtad, hasta la ignominia, de su secretario de Defensa. Para ellos mi perenne condena por destruir la última línea de defensa y garante de la soberanía nacional. Para las tropas y hermanos de sangre verde olivo, mi reconocimiento a su lealtad y disciplina estoica en demérito de su imagen y dignidad. ¡Por México, siempre leales!”. * * * Un laaargo conflicto laboral al seno de la cooperativa Cruz Azul tuvo el miércoles su punto crítico. Ocho muertos y muchos más heridos, porque las llamadas autoridades (sin autoridad) se han mantenido ausentes. Desde la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, hasta “distinguido$” miembros del Poder Judicial. Y el conflicto no tiene ni para cuando resolverse. No al menos en este fallido sexenio. * * * Por hoy es todo. Gracias por leer el Índice Político. Se lo reconozco. Y como siempre le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

