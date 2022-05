Música y letras de canciones, signo de unidad

Senado homenajea a autores y compositores

Al menos por unos instantes, es grato saber que en el Legislativo hay temas que promueven la unidad de los mexicanos y esto viene a colación porque hace unos días, de manera unánime, las bancadas parlamentarias hicieron a un lado sus diferencias políticas e ideológicas para rendir un sentido homenaje a la trayectoria, obra y legado de autores y compositores que han puesto a nuestro país como un referente en el escenario musical de muchas partes del mundo.

Lo que pasó en el Senado de la República, por muy extraño que resulte, son imágenes que los mexicanos quisiéramos ver todos los días, con sonrisas, en cordialidad, con abrazos, de diálogo, con encuentros o bien con desencuentros, de debates con argumentos, pero siempre en ambientes de civilidad, de igualdad, de respeto, de pares, y ya no de injurias o de linchamientos por pensar diferente.

Y aunque pocos crean lo que aquí se relata, ese milagro de unidad y cordialidad entre mexicanos lo logró nada más ni nada menos que el gremio de autores y compositores mexicanos, aquellos que con su don creativo han puesto y siguen poniendo en alto el nombre de México y con esa misma creatividad de ayer, hoy y siempre, hacen que el pueblo de México cante.

Y cantar no significa la aceptación de una sola tonada, un ritmo o una letra, no, significa el gusto por ser diferentes y estar en armonía con la libre expresión, porque lo mismo se canta al amor que al desamor, a la alegría que a la tristeza, a la vida y a la muerte, y no por pensar o sentirse diferente los auditorios se van a estar peleando, porque como dice un dicho popular “en gustos se rompen géneros”.

El aludido homenaje se llevó a cabo en el Salón de Sesiones, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, entregaron reconocimientos a los artistas, en compañía de los coordinadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; y del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció a las y los compositores por “lograr un milagro”, unir al Senado de la República, lo cual no es fácil. Finalmente, pidió un minuto de aplausos para las y los 35 artistas homenajeados como reconocimiento a su talento y entrega a su patria.

Acorde con esa postura legislativa, la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la expresión del genio humano más democrática que existe es la música, porque ha sido capaz de entrelazar, exaltar y conmover a sociedades enteras. “Tiende a unir voluntades para formar parejas, poner en sintonía emocional a grupos de personas y establecer elementos de sentido de pertenencia a las naciones”.

Al respecto, el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que la cultura de una nación reside en el corazón y el alma de su gente, por lo que es necesario ser solidarios con las y los compositores, pues son los tejedores de la identidad mexicana y dejan huella en nuestras vidas.

En su oportunidad, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo que son muchos los reconocimientos y menciones que deben hacerse a la música, pues con ella se exalta las raíces históricas y las regiones que componen el país. “Tienen la magia de unir, lo que a veces es un escenario de debates ríspidos, palabras fuertes y mensajes duros; y hoy gracias a ustedes es de armonía y felicidad”, agregó.

Sirva este espacio entonces para aplaudir y reconocer ampliamente a todos esos mexicanos anónimos a quienes a pesar de que sus letras se escuchan o son interpretadas en diversas partes del mundo, las más de las veces sus biografías son poco conocidas y de ahí la relevancia del gesto legislativo para que hoy y siempre sean reconocidos, pero también protegidos los derechos de las y los compositores, y que su creatividad permanezca como un punto de unión entre las y los mexicanos.

LAS CARTAS HABLAN.- Fueron 35 los autores y compositores homenajeados en el recinto del Senado de la República, pero México es un país virtuoso en el tema, y mencionar a todos en ese homenaje del Legislativo hubiera sido insuficiente el espacio dedicado, pero por algo se empieza y sólo por mencionar a algunos de los muchos ilustres que faltaron, podemos incluir los nombres de los también grandes Silvestre Revueltas, Quirino Mendoza y Juventino Rosas. Digo.

VA MI RESTO.- Durante el homenaje a los autores y compositores, el Legislativo se comprometió a trabajar para construir las reformas necesarias que permitan proteger sus derechos como creadores, ya que el Senado no puede permitir que las y los autores pasen malos momentos al final de su vida después de lo mucho que con su obra le han dado a México, y vaya que en la historia de este gremio hay ejemplos muchos de los mal que les ha ido al final de sus vidas por la falta de una protección a sus letras, y hasta ahí porque como veo doy.

