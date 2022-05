2024, la pesadilla de López Obrador

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Reforma electoral, otra misión imposible

AMLO busca ganar el 2024, como sea

Sin él en la boleta, los aspirantes son nada

Así, busca acuerdos políticos

Ignacio Mier fracasó con oposición

La petulancia de Morena los hunde

JJ Rendón, gurú de Peña Nieto, ahora con Viggiano

El fuego prueba el oro; la miseria de los hombres fuertes

Séneca (2 AC-65), filósofo latino

Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente que, sin su presencia en la boleta electoral del 2024, los candidatos presidenciales de Morena no tienen la misma fortaleza.

AMLO es Morena y Morena sin AMLO es nada.

La lucha por mantener la Presidencia de la República, lo que le daría la oportunidad a que el grupo de izquierda en el poder perdure otra generación, la intensifica desde Palacio Nacional. El inquilino de Plaza de la Constitución, apostará todo lo que tiene y no tiene. El dinero es la clave para ganar los comicios y quien sea el candidato, definitivamente, será el que tenga todo el apoyo presidencial.

Pero, ¿cuáles son las herramientas que utilizará?

Primero, las político-electorales, como la reforma que impulsa para tomar el control de los órganos electorales. La oposición ve la zanahoria, ya que los morenistas le pondrían la mesa en caso de ganar los comicios.

Después es la estrategia financiera, mediante la cual no habrá empacho ni miseria para soltar el dinero a diestra y siniestra en favor del próximo candidato presidencial, ya sea Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum o Adán López. Incluso Ricardo Monreal o, hasta en el milagroso caso, del papá del Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, quien dice, como el Tío Gamboín (chiste para aquellos que tienen más de 50 años de edad), amigo de todos los niños. El que sea la predilección de López Obrador, será el que gane la famosa encuesta teledirigida desde el despacho de la silla maldita (como la calificó Emiliano Zapata).

No importa construir carreteras, ni otras obras de infraestructura que realmente necesiten los mexicanos. No importa que la inseguridad campee como yerba mala en campos de descuido agrícola. No importa que falten medicinas para niños con cáncer. Lo único importante para el líder del Ejecutivo es mantener a sus incondicionales en el poder. De eso depende que no sea destrozado “por la historia”.

Pero, si no hay un marco legal en donde el árbitro y los jueces sean parte de la cofradía guinda, es materialmente imposible lograr el triunfo presidencial.

La reforma electoral que consta de 18 artículos constitucionales y 9 transitorios, es materialmente imposible que pase en el Congreso. Aunque sean cautivados los legisladores de oposición, que en caso de llegar ellos, tendrían al árbitro de su parte. Esto es un cuento chino, ya que se cambiaría el INE por un INE, diferente hasta de nombre: el Instituto Nacional de Elecciones Y Consultas.

Por si fuera poco, los consejeros y magistrados irían a elección popular. Las propuestas vendrían de 60 posiciones de las cuales 20 serán del Ejecutivo, 30 del Legislativo y 30 más del Poder Judicial. Estos, le deberían a la clase política encumbrada, la mafia en el poder que no se ha ido que se mantiene. Serían 7 consejeros pintados de Morena

Si acaban las OPLES y los Tribunales locales, sólo le cargarían la chamba a los federales, quienes tendrían el control del país y mancillarían la autonomía de los Estados, contra lo que marca la Constitución.

Aunque hay una confusión entre el texto mandado y lo que asegura AMLO, sólo quedarían 300 diputados. De ellos 100 serían plurinominales y serían representantes de cada estado (no les salen las cuentas para dividirlas). En el Senado serán sólo 96, con el mismo principio o similar, porque tampoco salen las cuentas.

Para bajar el número de la burocracia, en los ayuntamientos bajarían las regidurías. Quien la redactó no tiene idea de cómo funcionan los municipios.

Lo ideal sería eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Sólo para las actividades electorales deberían tener recursos, para evitar financiamientos criminales, que actualmente con todo el dineral que les dan, reciben dinero de personas non sanctas.

La eliminación de los tiempos de radio y televisión, sería lo ideal, para que toquen los candidatos puerta por puerta y así ganar el voto, también sería ideal.

Pese a que tiene claros esta reforma, dominan los oscuros. Pero, esta reforma electoral, necesita dos terceras partes para su aprobación y no la lograría en el Congreso, después de las gansadas, majaderías e incompetencia para lograr acuerdos políticos del dirigente de San Lázaro, Ignacio Mier, se ve imposible que pase la otra reforma impulsada por López Obrador.

PODEROSOS CABALLEROS

JJ RENDÓN, GUERRA SUCIA CONTRA MENCHACA: Juan José Rendón, estratega electoral venezolano, que vendió sus servicios para las campañas presidenciales de Enrique Peña y Juan Manuel Santos (Colombia) fue contratado por la alianza del PRI, PAN y PRD (Va Por Hidalgo) que impulsan a Carolina Viggiano, para una guerra sucia contra el candidato de Morena, PT y Nueva Alianza (Juntos Hacemos Historia), Julio Menchaca. Carolina dijo que no conocía a JJ Rendón, pero no se deslinda de la guerra sucia contra Julio.

