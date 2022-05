En breve, autorización sobre impacto ambiental de Tramo 5 del Tren Maya

De acuerdo con Sedena y Semarnat

Vamos a dar cumplimiento a la normatividad, afirma general encargado de la obra

Tras la denuncia insistente por parte de grupos ambientalistas sobre la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que el mecanismo apenas se encuentra en proceso.

El general Gustavo Vallejo Suárez, antes comandante del agrupamiento de construcción en el aeropuerto de Santa Lucía, señaló: “Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando la Manifestación de Impacto Ambiental con instituciones de educación superior de prestigio, en aras de investigación del medio ambiente”.

Y argumentó que la Sedena se encuentra trabajando en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como con autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno, “vamos a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental”, aseveró.

En ese mismo sentido, añadió: “La Sedena reafirma su responsabilidad institucional con el medio ambiente mediante acciones concretas durante los trabajos de construcción, para el cuidado y preservación de la flora y fauna y demás recursos naturales de esa región”.

Por su parte, María Luisa Albores, titular de la Semarnat, informó que la Fase 1, el Tramo 2 y el Tramo 3 del Tren Maya cuentan con las MIA respectivas y que los otros tramos tienen permisos provisionales. “En los otros tramos, hay que recordar que lo que se hizo el día 22 de noviembre de 2021 es que hay un decreto para hacer permisos provisionales. No quiere decir que la gente, en este caso los tramos, no estén haciendo sus estudios técnicos, sus MIA y sus estudios técnicos justificativos”, declaró.

Los permisos provisionales se obtuvieron siguiendo el acuerdo presidencial sobre proyectos y obras de seguridad nacional, que ordena a todas las dependencias otorgar autorizaciones temporales para las obras prioritarias del gobierno federal.

En este contexto, la Semarnat trabaja con los consorcios de cada tramo de la obra ferroviaria, así como con el Fonatur. “Cuando hablamos de más de 100 especialistas que están en territorio es porque son brigadas, que hacen todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero también se va teniendo el documento”, dijo Albores.

Denuncian explotación por parte de Vulcan

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de México procederá legalmente en contra de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, que a través de su filial SAC TUN, continúa explotando un banco de material pétreo en Playa del Carmen.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario denunció públicamente que los directivos de la empresa violaron el acuerdo que había con el gobierno de México para suspender las labores de extracción y carga de material para trasladarlo a Estados Unidos. “Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente, además es un atrevimiento, burlarse de las autoridades de nuestro país y vamos a actuar legalmente hasta que se detenga la extracción”, advirtió. Explicó que la empresa extranjera reanudó labores de extracción y traslado de material a Estados Unidos en un buque cisterna, a pesar de que estas acciones estaban suspendidas legalmente y que los directivos habían aceptado un acuerdo con el gobierno de México para crear un centro eco turístico en el predio. “Me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material y pasé por ahí como tres veces y en efecto estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado pero ahora pasé, quizá no sabían y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material, vi como están cargando un barco y di instrucciones para proceder legalmente de inmediato”, dijo.

Finalmente, calificó como un atrevimiento, “burlarse de las autoridades de nuestro país. Yo pensé que porque ya teníamos un acuerdo, iban a parar; la verdad, es que cuando nos informaron, dije ‘no lo puedo creer’, fuimos y tenemos ya todas las pruebas”, concluyó.