En México no hay libre paso, se aplican leyes migratorias: Ebrard

Acuerda con Estados Unidos iniciativa para la generación de empleos

Tras su reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, dijo hoy que México no permitirá el libre tránsito de personas extranjeras que no tengan un registro oficial, pues, añadió, así lo establece la ley.

“Lo que hacemos en México es aplicar nuestra ley, nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona. Tú llegas a México y te tienes que registrar. Puedes pedir refugio, asilo o trabajo temporal, hay muchas formas, lo que no vamos a permitir es que se asuma que México es un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad, porque si no, no podemos cumplir con nuestras obligaciones con las y los ciudadanos”, expuso.

Ebrard Casaubon dio a conocer que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar en una iniciativa común a corto plazo para la generación de empleos en Centroamérica.

El canciller ofreció una conferencia de prensa luego de la reunión que sostuvo en Washington con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken.

“En esta reunión logramos ponernos de acuerdo para preparar una iniciativa común a corto plazo para generar empleos en Centroamérica; también logramos ponernos de acuerdo para la Cumbre de las Américas; e instalamos un equipo de trabajo para el tema migratorio a corto plazo”, dijo Ebrard.

El canciller agregó que la conversación y los planes se tornaron rumbo a la posible desaparición del título 42 del Código de Estados Unidos, una medida de expulsión inmediata de migrantes.

“Del título 42, Mayorkas nos dijo que su perspectiva es que pueda haber un aumento del flujo migratorio. Quedó en enviarnos una propuesta y lo vamos a revisar. Estados Unidos piensa que pueden tomarse algunas acciones, pero todavía no las conocemos a detalle”, mencionó.

Respecto al plan de generación de empleos, Marcelo Ebrard adelantó que una de las iniciativas sobre la mesa es el desarrollo de vías laborales de carácter legal en Estados Unidos.

“Si por un lado hay una demanda de Estados Unidos para que haya fuerza de trabajo, pero no hay un carácter legal, pues eso aumenta la migración irregular”, expuso.

En este sentido, señaló que la estrategia para el desarrollo de Centroamérica podría generarse por parte de empresas y de los gobiernos.

Ebrard insistió en que la propuesta del gobierno de México para frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos es una “inversión importante” en Centroamérica.

El canciller resaltó que la Cumbre de las Américas, es un “lugar muy positivo” para compartir puntos de vista. “También sobre las nuevas situaciones geopolíticas y económicas globales, y los riesgos geopolíticos a los que debemos prestar atención”, ha indicado.

Encuentro en Washington

Después del encuentro con el canciller mexicano, el secretario de Estado estadounidense aseguró que la relación entre México y Estados Unidos, dos naciones con “profundas conexiones” y “una agenda compartida”, es “vital” para “construir un mejor futuro” y “mejores oportunidades para todas las personas en el continente”, lo que, según Blinken, si se consigue, “tendrá un mayor impacto en la migración a largo plazo”.

“Nos unimos para construir una sólida competitividad económica en América del Norte, incluso mediante la construcción de cadenas de suministro más resistentes y el tratamiento de otros problemas que mejorarán los medios de vida de los mexicanos y los estadounidenses por igual”, ha señalado, agregando que ambos países están trabajando “de la mano” todos los días.

Blinken también dijo que el encuentro se produce en el marco de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en la ciudad de Los Ángeles. “Estados Unidos y México trabajarán para dar forma y compartir con todos nuestros socios una agenda sólida que, en última instancia, tiene como objetivo demostrar que nuestras democracias pueden brindar resultados efectivos a nuestros pueblos”, ha dicho.