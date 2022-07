Alito, sus alertas a Europa sobre la evolución golpista de AMLO, y su regreso

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los hechos advierten que Andrés Manuel López Obrador se equivocó con Alejandro Moreno.

Lugo de un corto, pero intenso trato de él como presidente electo y ya en el poder, y Alito como gobernador de Campeche, pensó que sabía cuáles eran sus debilidades.

La azarosa llegada del campechano a la dirigencia del PRI el 18 de agosto de 2019, contienda que lo dejó políticamente muy maltrecho y con una denuncia firme ante la entonces PGR presentada en su contra por el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por enriquecimiento ilícito y corrupción, el ya entonces gobernador con licencia quedaba prácticamente a voluntad del tabasqueño.

En esas condiciones, Alito era para AMLO un dulce que podía chupar a la hora que quisiera. Y administró su predominio sobre el campechano. Así lo trajo con amagos judiciales durante 2020, pero en junio de 2021 el campechano fue electo diputado federal. Y obtuvo fuero y control sobre las votaciones constitucionales.

Y lo demostró rápido. Sin los 70 votos de la bancada del tricolor no pasó la reforma eléctrica.

Manuel Velasco le advirtió: dice Adán Augusto López que AMLO le ordenó que si no jalas, se van a ir con todo en tu contra.

Hoy, AMLO está sobre de él con todo el poder y las triquiñuelas del poder. Su súbdita Layda Sansores ya hartó al respetable con sus revelaciones de audios ilegales, que Alito afirman son editados y manipulados. La verdad es que ya no conmueve a nadie con esos audios.

Alejandro Moreno ha sorteado todo. En lo interno el oportunismo muy favorable a los golpeteos de AMLO por parte de los ex presidentes del PRI y algunos ex gobernadores, y en lo externo una campaña mediática de las más duras que se hayan visto en contra de un político.

Se va a Europa

A pesar de todo Alito ha logrado mantener de su lado a los dos líderes a los que más le interesa estar unidos: a Marko Cortés y a Jesús Zambrano. Y con ello ha mantenido no sólo vigente a la Alianza Va por México sino como la más viable fuerza política para derrotar a Morena, Verde y PT en todos los cargos en juego en 2024, incluida por supuesto la de Presidente de México.

Así emprendió una visita a Suiza y luego a otros países donde advirtió, pidió a la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta (socialista) de Chile, Michelle Bachelet, estar atenta a lo que hace Andrés Manuel López Obrador con la democracia en México.

Este llamado lo hizo luego en una sesión de la Internacional Socialista, de la cual salió con una vicepresidencia, a cuyos miembros entregó un amplio expediente de todo lo que ha ocurrido en el país en lo electoral y político durante los ya 4 años de López Obrador en Palacio.

Ausencia de diálogo con la oposición, campañas constantes de desprestigio en contra de partidos y líderes de oposición, mayoriteos en el Congreso por las fuerzas del oficialismo, asesinato de candidatos de oposición, intervención del crimen organizado en comicios, et, etc.

En corto, Moreno detalló a líderes de la IS las proyecciones que se hacen en las dirigencias de la oposición respeto de los próximos 2 años:

—Andrés Manuel López Obrador —les dijo— prepara el escenario del caos y la ruptura institucional. Envió al Congreso una iniciativa de reforma electoral que debilita las instituciones electorales, y casi desaparece al INE, además de que reduce drásticamente las prerrogativas a las fuerzas políticas abriendo la puerta a un financiamiento político proveniente del “narco” y el crimen organizado.

—En este escenario —les advirtió Moreno—, si sus candidatos no ganan, entonces AMLO, Morena y aliados desconocerán las elecciones y meterán a México en una vorágine no exenta de violencia y a un derrumbe económico y social no visto desde la Revolución de 1910.

—Su objetivo sería colocar un gobierno interino con un presidente aliado por 2 o 3 años para llamar a nuevas elecciones.

La alarma está prendida en Europa. En Estados Unidos, ni se diga.

Alejandro Moreno regresó a México y, a pesar de su fuero, fue retenido en Migración, durante más de una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El campechano está echado para enfrente. Afirma que AMLO no lo va a intimidar y que incluso está dispuesto a dar la vida por defender al país.

¿Nos lleva López Obrador ya por la ruta de Daniel Ortega en Nicaragua?

Inicia en el Senado la revisión de la política de seguridad

Ricardo Monreal entra esta semana en terrenos minados. A fines de la anterior insistió en pedirles a sus compañeros morenistas mantener la unidad mientras afirmaba que en el Senado “actuaremos con prudencia” en el análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Y es que algunos de sus propios compañeros de partido y cámara lo han señalado como un saboteador del Gobierno de AMLO. Uno que se oculta es el zacatecano José Narro, quien aspira a ser el siguiente Presidente del Senado a partir de septiembre.

Frente a estos incipientes embates Monreal ha considerado que la coordinación entre Poderes, órganos autónomos y sociedad civil es indispensable para hacer frente al reto de la inseguridad pública, recuperar la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos y regiones.

De ahí, dice, su esfuerzo por fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pero también en revisar los mecanismos de procuración de justicia y dar paso hacia una renovación del Poder Judicial, pues la nación demanda mejores jueces, que no formen parte de la red de impunidad, complicidad y corrupción, así como mejores fiscales.

Reconoció que si bien es cierto que el diagnóstico elaborado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es correcto, el de atender las causas estructurales, “no debemos perder de vista que ese proceso tomará varios años, dado que tenemos que resolver problemas profundos en materia de educación, salud, empleo, rescate de los jóvenes y de todo aquello que durante décadas los gobiernos anteriores descuidaron y abandonaron”.

Mientras hay que dar respuestas inmediatas a la ola de ejecuciones e inseguridad que se vierte sobre México.

El pulso entre Monreal y AMLO está abierto.

