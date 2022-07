“Desafío Sobre Fuego LATAM” estrena quinta temporada con un premio de 10 mil dólares

La famosa serie de History

El actor Michel Brown regresa a la conducción

Isabel Violeta

Desafío Sobre Fuego Latinoamérica, una serie en la que ocho forjadores de diferentes lados de América Latina compiten por un premio de 10 mil dólares, forjando un cuchillo con sus propias manos que sea capaz de rebanar, cortar y trabajar; y que además serán evaluados por un jurado de expertos que los llevarán a dar lo máximo en la justa.

La competencia comenzó grabaciones recientemente y como en años pasados la sede es la Ciudad de México, mientras que el jurado como tradicionalmente lo ha venido siendo es conformado por Mariano Gugliotta, de Argentina; Ricardo Vilar, de Brasil; Doug Marcaida, de Filipinas y Gerardo Arrechea (Jerry) de México como nuevo integrante.

En esta ocasión DIARIOIMAGEN tuvo la oportunidad de visitar el set de grabación y platicar con algunos de los integrantes de esta serie, que seguro hará arder tu pantalla.

Primero pudimos observar en el set la tensión y concentración en la que se encuentran los participantes ante las miradas del jurado, una competencia, grabada totalmente en vivo y bajo reloj, donde tienen distintos desafíos, para comprobar la resistencia de sus armas.

Gerardo Arrechea (Jerry), jurado mexicano que tiene 40 años de práctica en las artes marciales y 23 dando clases, contó un poco de cómo fue su acercamiento a “Desafío Sobre Fuego LATAM”. “Fue por medio de una audición que realicé años antes donde había quedado seleccionado para participar, aunque por temas personales ya no pude asistir y ahora como regalo de Día de Reyes me llamaron e invitaron a participar, estoy muy contento y feliz de representar a mi país en la mesa de jueces”.

Sobre la forja y el desarrollo que han tenido en el programa, comentó “el desarrollo que han tenido es impresionante, desconocía la forja, soy más de usar las armas marciales, pero ahora conocer la creación es impresionante, para mí como maestro y padre me impresionaba ver cómo estos hombres en 6 horas logran transformar chatarra, es una enseñanza, es como si cambiaran el mundo en esas 6 horas”.

Y no dejando de lado el tema de las mujeres en esta producción, dijo “desde siempre las mujeres han estado presentes en las actividades que realizo, tengo maestras personales y las respeto igual que a los varones, no podemos decir mujer y hombre, ambos somos personas, sé que en algún momento una juez mujer también puede estar aquí como yo”.

Jerry agregó “este proyecto me deja muchos maestros más, Gugliotta, Doug, Michael, el equipo de producción, he sido juez, pero a nivel deportivo, ahora somos una nueva familia, he aprendido a valorar, todos hemos tenido un cuchillo en la mano, pero desconocemos todo el trabajo e historia que hay detrás, la forja es lo que cambió el mundo, aunque acabe la temporada será algo de lo que siga estudiando y se lo recomiendo a todos, es una experiencia cultural”.

Sobre los invitados, y sorpresas que nos esperan en esta temporada comentaron que rendirán homenaje a Octagón con un episodio maravilloso, contarán con una participación de José Eduardo Derbez, quien se declaró fan del programa, también con Aquiles Chávez, reconocido chef y más desafíos.

Seeis meses, de preparación, 21 días de rodaje, más de 100 personas trabajando en el set, es más o menos las cifras del tiempo que tardan en realizar una temporada completa de Desafío sobre fuego; tres meses antes se abrió la convocatoria en redes para los participantes, alrededor de 200 personas hicieron casting.

Después pudimos platicar con el conocido Doug, quien expresó su felicidad y su mejora en el idioma español “me siento muy feliz, ahora con los invitados todo fue diferente, y emocionante, hay una historia; este programa tiene muchos fans, y se puede disfrutar en familia, es para escapar de lo que pasa del mundo, aunque en él hablamos de armas letales, el punto es como los haces, la historia y el trabajo que hay detrás, por eso no es programa de violencia, es muy histórico, es artesanal y el mensaje que queremos dar es hazlo, haz lo que quieres, porque verlo es diferente, pero al hacerlo necesitas disciplina para empezar y terminar lo que sea. El show es como un trampolín para tu vida, muchos competidores pierden, pero usan el programa para salir adelante y motivarse”.

Mariano, parte del jurado, quien ha estado en todas las temporadas y además ayuda en la creación de contenido explicó cómo se mantienen vigentes con este programa “para mantenernos vigentes hacemos nuevos retos, metemos más cuchillos, más historia y la experiencia ahora con los invitados fue tremenda, para mí son como personajes de un libro, como creador de contenido es maravilloso ver que si reaccionan como pensaba o esperaba. El chef puso mucho ritmo, fuimos escuchando mucho a los fans, mejoramos el color, que los participantes tuvieran más roce, más competencia y para cambiar el tema de las armas en este tiempo de guerra, separamos con el proceso el arte de crear. Necesitamos el lenguaje de todas las generaciones”.

Y para terminar Michael Brown aseguró estar contento de participar una vez más como conductor “Las pruebas se han vuelto más difíciles, me parece que es un programa donde se junta la familia, estoy en donde tengo y quiero estar, me interesa la historia, y estando aquí aprendí muchas cosas, como que el primer cuchillo que se creó fue para cortar un cordón umbilical. Soy amante de los asados y antes creía que tenía un buen cuchillo, y obviamente me di cuenta que no tenía un buen cuchillo y que existen diferentes tipos”.

“Estar aquí me llena de moción, mientras un juez hace las pruebas nosotros estamos atrás de una carpa con muchas emociones viendo lo que pasa, te vuelves parte de la experiencia” expresó Brown.

La quinta temporada contará con ocho episodios, y como manera de festejar este aniversario, contaran con un episodio extra, siendo el noveno, donde juntarán a los 4 campeones de las temporadas pasadas en una nueva competencia donde de igual manera competerían por 10 mil dólares, junto al ganador de esta quinta temporada.