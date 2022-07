Niegan a trabajadores pago de pensión

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La Ciudad de México es un mosaico de acontecimientos de todo tipo, desde buenos y regulares hasta lamentables.

Estos últimos días y horas no han sido la excepción.

El caso más reciente: el enfrentamiento de la policía contra criminales.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino expresó su reconocimiento a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que de manera “valiente y sin titubeos”, resistieron los embates del crimen organizado en Topilejo, alcaldía de Tlalpan, y lograron asegurar delincuentes y armas.

Otro hecho que destaca es el del presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Gonzalo Espina Miranda, quien informó que alista acciones jurídicas (amparos) para los trabajadores pensionados de la Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya, que llevan ¡3 años! sin cobrar su dinero “por la negativa directa del gobierno de Claudia Sheinbaum”.

Lo lamentable: la desaparición de un menor al interior de un albergue del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de la Ciudad de México.

En esta capital todo sucede.

En el caso del enfrentamiento, del que se dice que el crimen organizado penetró en la CDMX y rompió la “burbuja” de una ciudad segura como presume la 4-T, diputados panistas se mostraron dispuestos a sumar esfuerzos en una “ruta frontal que luche y busque salvaguardar los derechos y libertades de los capitalinos”.

Palabras más, palabras menos, Christian Von Roehrich, coordinador de los diputados del PAN, expresó:

“Nuestra solidaridad con los oficiales de la SSC que lamentablemente resultaron heridos en el enfrentamiento; es una muestra de que la policía tiene hombres que no siguen ni mantienen el patrón de abrazos como le gusta a (Andrés Manuel) López Obrador”.

Dijo también que le preocupan mucho este tipo de ataques porque nunca se habían visto en la historia reciente de la Ciudad de México que grupos delictivos desafíen a la autoridad con armas largas; “es un reto abierto y directo al Estado de Derecho”.

Sin embargo, como dijo una cosa dijo otra: elogió a los policías de Omar García Harfuch y denunció que la tarea de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, “no ha sido suficiente porque sigue creciendo la delincuencia organizada y ese tipo de enfrentamientos nos pone en riesgo a todos”.

Por su parte, los diputados locales por Tlalpan, Luis Chávez García y Daniela Álvarez Camacho, indicaron que esto marca un antes y un después en la vida pública y la seguridad en la capital, porque no hay precedente de este tipo de actos violentos y de esta magnitud; es un abierto reto a la policía.

Aníbal Cañez Morales, secretario Administración y Procuración de Justicia, exigió combatir a los delincuentes con toda la fuerza del Estado, no con abrazos.

Claudia Sheinbaum, dijo, no puede ser comparsa del Presidente en esa mala política de abrazar a quienes nos hacen daño y le pidió, tome en consideración la situación que vive la CDMX y evitar el deterioro institucional y social como sucede en otros estados como en Zacatecas, Guerrero o Veracruz, que son tierra de nadie.

Para el panista Héctor Barrera Marmolejo, secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana, tenerle “paciencia y cariño” a los delincuentes es propiciar que los estados de la República repliquen este “modelo de seguridad que no sirve”.

En cuanto a la demanda de los ex trabajadores a los que no les ha cumplido Claudia Sheinbaum, el diputado Gonzálo Espina comentó: “Es desesperante. El gobierno local no puede dar como argumento un rotundo ‘no’ al pago de su pensión. El reglamento de la Caja dice que después de entregar el expediente no deben pasar más de 90 días para que se realice el pago, situación que no ha sucedido y por ello los trabajadores alistan demandas en contra de la jefa de Gobierno”.

Consulta libre a pueblos indígenas

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos se reunió con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, y diversos funcionarios del Instituto, para analizar el Proyecto de Distritación Electoral Nacional.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Irma Juan Carlos (Morena), consideró relevante conocer lo que se hace en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, porque entendemos “que la distritación tiene su propia justificación técnica, pero queremos saber si se hace de acuerdo a los criterios y estándares internacionales, es decir que sea libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afromexicanos del país”.

Recordó que en la reunión del pasado 22 de junio, diputadas y diputados del PT, Morena y PAN manifestaron su preocupación sobre el proceso de distritación que lleva a cabo el INE y sobre la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que paralelamente se realizaba.

