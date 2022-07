López Obrador: DEA, sin injerencia directa en captura de Caro Quintero

Investigan causa del helicopterazo, en que murieron 14 marinos

Descarta que aumente la violencia en Sinaloa y Sonora, en donde aún tenía influencia el narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su mañanera de este lunes que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) no tuvo injerencia directa en la captura del narco Rafael Caro Quintero, por lo que no realizó una investigación solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aseguró que en su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se abordó el tema de la detención del narcotraficante, pues “ya no es el tiempo en que se arrodillaban los presidentes”.

En su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador comentó: “No, no, no, no, yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no”.

“Aquí la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho, y que al margen de la ley nada y que por encima de la ley nadie; Estado de Derecho y las instituciones tiene que cumplir con su responsabilidad, entonces ya no son negociaciones en lo oscurito, nadie”, declaró.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló Ken Salazar, no tuvo injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en este no”.

El presidente López Obrador señaló que México es un gobierno independiente, autónomo y actúa de conformidad con la Constitución.

Reconoció que, “hace un tiempo”, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había solicitado información a la DEA para cooperar con información respecto al capo. No obstante, aclaró, no se pudo dar continuidad a la investigación: “Sí respondió, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando”, mencionó.

De igual forma reiteró la pérdida de 14 marinos, tras el desplome de un helicóptero en Sinaloa.

López Obrador lamentó los hechos y explicó que ya se está llevando a cabo una investigación para conocer las causas e la caída de la aeronave.

El Presidente descartó que aumente la violencia en Sinaloa y Sonora en donde presuntamente aún tenía influencia Caro Quintero: “No creo que haya más violencia en esa región, no sé exactamente sobre sus actividades, eso lo conoce la Fiscalía”.

Actualmente, Caro Quintero permanece recluido en el Centro de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Altiplano.

AMLO pide a refresqueras y cerveceras en

Nuevo León parar producción por sequía

En otro tema, el presidente López Obrador pidió este lunes a las empresas refresqueras y cerveceras de la región parar su producción y destinar toda el agua a la población, ante la grave crisis que enfrenta Nuevo León por la falta de agua y la sequía extrema que ya afecta al municipio de Monterrey y su zona conurbada, En otro tema,

El mandatario federal afirmó que las empresas que decidan dar parte del agua que utilizan para sus producciones serán apoyadas por el gobierno federal.

Hace unas semanas, López Obrador mencionó que los estímulos podrían ir por la vía fiscal, pero hoy no dijo qué tipo de apoyos recibirían los empresarios que ayuden a resolver el desabasto.

“Hoy recibí un informe del maestro Bernardo Bátiz acerca de lo de Nuevo León. Y en otros estados los gobernadores están actuando y no es, afortunadamente, tan delicada la situación, pero hay que pensar en la gente. Las empresas que tomen esa decisión van a ser apoyadas por nosotros, podemos llegar a acuerdos para que no se vean tan afectadas.

“Hay dos empresas que distribuyen Coca-Cola, tengo entendido que una de ellas ya aportó (agua) y otra no. Entonces, llamaría a todas para que apoyaran, lo mismo en el caso de la cerveza. Pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación hay que seguir aportando e incluso detener la producción, apoyar a la gente”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

La semana pasada, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para 2022.

El acuerdo se publica cuando más de un tercio del territorio nacional afronta algún tipo de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al 30 de junio de 2022, el área con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) fue de 47.48% a nivel nacional, según el monitor de Sequía de Conagua.

La emergencia se declara mientras Monterrey, la capital de Nuevo León y la segunda ciudad más poblada de México, vive desde febrero pasado la escasez de agua, lo que ha dejado a la urbe de cerca de cinco millones de habitantes sin una gota de líquido durante la mayor parte del día.

Nuevo León, colindante con Texas, no enfrentaba una situación similar en al menos dos décadas e incluso su situación es la peor en su historia.

Otro de los estados con mayores afectaciones por las temporadas de sequía son los de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán y el Valle de México.

“Se está actuando, en Nuevo León fue el secretario de Gobernación, habló con empresarios. Lo cierto es que sí están ayudando, pero es grave la situación en Monterrey y toda la zona conurbada.

“Vamos a seguir pidiendo más apoyo tanto de quienes tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las ciudades, en la zona metropolitana y también que se sumen todas las empresas y que ayuden”, sostuvo López Obrador.

Gobierno federal indaga a juez por

suspensión a Iberdrola para evitar multa

Por otra parte, el Presidente anunció este lunes una indagatoria a los jueces que han concedido amparos a Iberdrola, que busca esquivar una multa por más de 9 mil millones de pesos, también a Monsanto, filiar de Bayer, que busca eliminar el decreto presidencial para la reducción gradual hasta 2024 del glifosato y la siembra de transgénicos.

En el caso de Iberdrola, el mandatario federal señaló que las indagatorias serán sobre qué juez permitió la entrega de documentación por parte de la firma de manera extemporánea y si hubo alguna irregularidad presentarán denuncias.

“Es el mismo caso de los jueces, increíble que le otorguen un amparo a Iberdrola, le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola, creo que son 9 mil millones de pesos, y además, se está haciendo la investigación, nos vamos a ir a fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea.

“Estamos haciendo la investigación y si fue así, se denunciará a jueces y a quienes hayan participado”, adelantó.

La semana pasada, Iberdrola solicitó un amparo ante un juzgado contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que le impuso una multa de 9 mil 145 millones de pesos, por haber vendido a sus socios en Monterrey de manera ilegal energía eléctrica bajo el esquema de autoabasto.

En el caso de la siembra de transgénicos y el uso del fertilizante glifosato, el jefe del Ejecutivo federal informó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apelará un amparo otorgado a Monsanto, filial de Bayer, contra el decreto presidencial que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024.

El recurso legal fue concedido por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, y también amplía los alcances a la siembra de semillas transgénicas como el maíz.

Abrirán a la ciudadanía el Recinto Benito Juárez, en Palacio Nacional

El presidente López Obrador anunció que el Recinto de Homenaje a Benito Juárez, dentro de Palacio Nacional, será abierto a la ciudadanía como parte de la conmemoración del 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el Benemérito de las Américas.

Al iniciar su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario anunció que los trabajos de rehabilitación del Recinto de Homenaje a Benito Juárez han concluido, por lo que en el marco de esta fecha la ciudadanía lo podrá visitar.

López Obrador anunció además que hoy en punto de las 11:00 horas encabezará una ceremonia en Palacio Nacional para conmemorar el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez.

“Hoy es un día histórico, vamos a recordar los 150 años del fallecimiento del presidente Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México”, expresó.

De acuerdo con un video publicado por el Gobierno federal, entre los trabajos de restauración del Recinto de Homenaje a Benito Juárez, a 65 años de su fundación, están la restauración de la escalera de cantera; además, otros elementos arquitectónicas exteriores e interiores “adquirieron nuevo lustre”; la museografía y curaduría cambió en su totalidad.

Dicho sitio se encuentra en Palacio Nacional, en el entrepiso del costado norte, y allí vivió el Benemérito de las Américas como presidente durante 7 años después de la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa.