Michelle Vieth conducirá “La noche de estrellas” en los Premios Juventud

Este 21 de julio por canal 5

Celebra la oportunidad que le da Televisa para hacer una carrera versátil

Los galardones a lo mejor de la música latina serán en San Juan de Puerto Rico

Los Premios Juventud, reconocimiento que galardona a lo mejor de la música latina, se realizará por primera vez fuera de Miami, Florida, teniendo como sede el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan de Puerto Rico, para su edición 2022.

La fiesta más candente del verano iniciará con la Noche de Estrellas, un desfile de grandes luminarias por la alfombra roja que se realizará como antesala del evento, y donde Paul Stanley, Brandon Peniche y Michelle Vieth se encargarán de traer todos los detalles de este glamoroso desfile, así como los momentos más destacados de la premiación.

A poco tiempo de haber regresado a Televisa, después de 13 años de ausencia, Michelle Vieth celebra, no solo ser parte de la conducción en estos premios, sino de la oportunidad que le da la empresa para hacer una carrera bastante versátil “Antes que nada, quiero agradecer a la empresa por la confianza y a Nino Canún mi productor de ‘Cuéntamelo ya’ por la oportunidad de hacer la conducción en unos premios que la verdad me es algo que me tiene emocionadísima”.

Y es que, asegura que se trata de la fiesta más grande y hot “cuando me pasaron la información, dije ‘wow’, va a estar Karol G con 12 nominaciones, luego Jbalvin, que me sorprendió ver en redes sociales, donde subió un video viejo, precisamente siendo parte de los Premios Juventud y nadie lo conocía, pero el pedía un año para demostrar lo que era como artista, ahora está nominado en 11 categorías. También hay artistas que tienen por ahí un triple empate con 7 nominaciones, Angela Aguilar que representa a México, Camilo y Grupo firme”.

Sobre su regreso a Televisa, empresa que le vio nacer como artista dijo “Fíjate que me han preguntado y lo único que puedo decir es que estoy plena, agradecida, regresé con ‘Las estrellas bailan en HOY’, donde nunca pensé que iba a lograr lo que logré, y después fue ‘Mi fortuna es amarte’, la telenovela que recién terminamos en febrero y con estas oportunidades me permitieron salir de mi zona de confort para hacer de todo, incluso, comedia. El primero en ver que tenía la capacidad de hacerlo fue don Héctor Suarez, que em paz descanse con ‘La señora presidenta’ y ahora Israel Jaitovich me permite hacer sketches en su programa. Asimismo, ahora es la conducción, que en algún momento Memo del Bosque en Telehit me dejó hacerlo, pero, ahora Nino se aventura, me da guía, enseñanza y seguro haremos bien las cosas en Premios Juventud”.

En ese sentido también adelantó que debutará en cine con “La loca del Reforma” de la mano del productor mexicano Simón Bross “Jamás he hecho cine en mi carrera, pero siempre es una buena oportunidad para comenzar”.

TELEVISA ES REFERENTE DE LAS TELENOVELAS EN EL MUNDO

Al cuestionarle sobre su posible protagónico en la telenovela “El amor cambia de piel”, con el productor Nicadro Díaz, negó tener conocimiento alguno al respecto “La verdad no sé, a mí me encantaría protagonizar otra telenovela. Creo que por algo Televisa es la fábrica de sueños, a mí me parece que es un caso único y me gusta mucho compartir que se me cumplido mi sueño, mi caso fue el de la Cenicienta, me vieron en Acapulco, me descubrieron, me trajeron y me convertí en ‘La pequeña traviesa’. La empresa fue quien creyó en mí, me impulsó y lo siguen haciendo”.

Igualmente celebró que los melodramas siguen vigentes “es que son con los que han crecido muchas generaciones, por ejemplo. Yo de pequeña veía ‘Rosa salvaje’ y cuando conocí a Verónica Castro no lo podía creer, era una gran estrella y es muy importante el seguir manteniendo este amor por nuestras telenovelas, que a nivel mundial somos exportadores número uno. Televisa lleva el estandarte y hoy va evolucionando con las nuevas plataformas, con las que ya podemos llegar a todos los rincones del mundo. Como actriz y como público tener una aplicación donde puedo acceder y enseñarles a mis hijos, mi familia, mi trabajo es maravilloso”.

Y ahondó en la importancia de las telenovelas mexicanas recordando la aparición de David Zepeda al final de la película Venom 2, cuando Eddie Brock se encuentra viendo televisión y aparece una escena de “Acorralada”, “ver a David Zepeda en esa escena me hizo tener la piel chinita” aseguró Vieth.

Celebró que “ya remasterizaron ‘Soñadora’, y es maravilloso que mis hijos preguntan ¿eres tú? Recuerdo que se metió mi hija a la plataforma (Blim); ‘Michelita’ ya tiene 15 años y me dice ‘mamá estoy muy orgullosa de ti, es que no puedo creer todo lo que has hecho. Ahora que les dije que conducía los Premios Juventud, tuve que sacarlos de la maleta (risas), querían venirse conmigo, porque ellos consumen el contenido de quienes estarán siendo premiados, pero no puedo traerlos, vengo a trabajar”.

De nuevo en el tema de los Premios Juventud, dijo “a mí me gustaría la verdad que Angela Aguilar ganará en ese empate que tiene con Grupo Firme y Camilo. Aunque también pienso que todos deberían ganar, de hecho, sí, porque ya con estar aquí ya son ganadores. Karol G me encanta, me encantó que invitara a Anahí al escenario, me dio un gusto enorme, llore con ellas, también están muy fuertes Nodal, Rosalía, no hay a quien irle, pero si veo a Natti Natasha le pediré que me enseñe a hacer su challenge, porque no me sale (risas). Sin duda será una noche increíble” concluyó.

En esta ocasión, en los Premios Juventud la mayor cantidad de nominaciones son acaparadas por los cantantes colombianos Karol G y J Balvin, con once categorías cada uno, seguidos por los puertorriqueños Rauw Alejandro, con 9, y Farruko con 8.

Premios Juventud reunirá a los máximos exponentes de la salsa, bachata, merengue, pop, tropical y regional mexicano. 214 artistas y celebridades competirán por un premio en sus respectivas ternas, y quedó en manos del espectador la elección los ganadores. Se transmitirán este 21 de julio en el canal 5 a las 19:00 horas