“Vienes y vas”, el nuevo sencillo de Jordy Jill

Una combinación afrobeat-urbano

Feat con el nigeriano Call Me Juana

Ya está disponible en plataformas digitales

Isabel Violeta

Jordy Camilo Valdivieso Duarte, conocido en la música Jordy Jill, es un cantante y compositor colombiano de reggaetón y urbano, que empezó su pasión por la música desde pequeño. Y aunque al principio todo era como un hobby, empezó a componer e incursionarse en la música.

Después de tomarse un año de descanso se encuentra promocionando su reciente sencillo “Vienes y vas” en compañía del artista Call Me Juana, tema que escribió pensando en temas que pueden pasarle a cualquiera. En una plática con DIARIOIMAGEN, Jordy Jill contó “comenzamos platicando las situaciones que le han pasado a la gente de nuestro alrededor y llegamos a la temática de que estás en una relación y la persona no se decide si estar o no y no había una canción sobre eso para poder dedicarla, así que la hicimos y ahí está ‘Vienes y vas’ gracias a Dios”.

El resultado fue una canción muy fresca con la mezcla de una letra de desamor, con la que Jordy se encuentra muy contento, además de agradecer que a Call Me Juana le encantara lo que él hace con su música y sus ritmos.

Al oír la palabra reggaetón la mayoría piensa en letras ofensivas o groserías, pero a este cantautor le gusta más darle un toque fresco al género y hablar de desamor y amor, sin groserías “me gusta hablar de amor y desamor, pero no me gusta hablar sucio, trato de que la gente suspire y se inspire con mis canciones” comentó.

Y si bien el género ha ido evolucionando sobre, eso recalcó “el género urbano ha cambiado mucho antes si eran muy sucias y explícitas las letras, pero ahora hasta los que hacen pop se han involucrado, a los niños ya los dejan escuchar esa música, a los viejitos les encanta y mis letras para nada hablan de cosas malas, solo son experiencias y me encanta como ha crecido el género”.

Todo el arte deja un mensaje y en este caso Jordy Jill se expresa con su música “transmito lo que soy, un tipo feliz, que no se mete con nadie y da lo mejor de él a las personas con música muy fresca caribeña, trato de que la gente viva con amor y con paz”.

Los duetos se han vuelto parte importante de los artistas y aunque Jordy ya ha hecho algunos con varios artistas, confesó que le encantaría mezclar su ritmo con el cantante Nodal “me encantaría hacer un tema con Nodal, pienso que sería una locura mezclar el regional, esas locuras sirven demasiado, en las colaboraciones me encanta estar con artistas que me sumen y aprender de ellos, a veces es difícil encajar con todo el mundo, pero es magnífico encontrarte con personas que acabas de conocer y puedes hablar con ellos si los conocieras de años, admiro mucho a Balvin y Maluma, porque aparte de ser grandes artistas dan la oportunidad a más colombianos, me encantaría hacer colaboraciones con artistas de mi país también”.

Volviendo al tema del sencillo, el artista explicó que por el momento no será parte de un disco, solo se dedicará por un tiempo a sacar más sencillos y el tiempo irá diciendo si saca un disco o no, “todo a su tiempo, la música debe ir fluyendo” expresó. “Me di una pausa de un año, me reinventé y por eso seguiré con los sencillos para que la gente se identifique con mi música”. Y sobre las presentaciones, adelanto que por el momento no tendrá el como solista, pero que abrirá el concierto de Dany Ocean en Barranquilla.

Aprovecho para darle un mensaje a los jóvenes e invitarlos a que se decidan a hacer sus sueños realidad, “decidirse es el paso más difícil, puedes tener mucha gente a lado o un equipo que puede decirte eres lo mejor del mundo, eres el mejor haciendo lo que haces, pero si no te decides, jamás va a pasar ni alguien más va a hacer lo que tienes que hacer por ti mismo, todo es de constancia y hacerlo por amor, despertar cada día y decir si ya logré esto, ahora lograré algo más, si te quedas en un sitio porque crees que ya estás bien algún día te vas a apagar a las personas que día a día trabajan es a quien le va ir bien en todo”.

Terminó invitándonos a seguirlo y estar pendiente de su nueva música en sus redes sociales, donde asegura además que le encanta estar interactuando con la gente y repostera los videos o publicaciones donde lo etiqueten.

Puedes escuchar y ver el video “Vienes y vas” en las diferentes plataformas digitales.