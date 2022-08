Claudia, amor a los 60

Arturo Ríos Ruiz

El novio, todo un señor

Ella toca y cantan juntos

Claudia Sheinbaum recurre a las más disímbolas estratagemas con el afán de prender simpatías en su sueño alentado por el Presidente para sucederlo, pero pesa sobre ella la promesa de AMLO hecha a Adán Augusto en 2018: “Si Claudia no levanta, tú serás el sucesor”.

Al inicio del destape de las “corcholatas”, Claudia se convirtió en una réplica de los dichos del Presidente tan notorios como pobres, al demostrar su carencia de autenticidad, lo que valió críticas de todo tipo en los medios por analistas de todos los niveles, sin dejar las redes sociales con memes y videos editados para exhibir sus lagunas en materia política.

Todo indica que no se da por vencida y ahora ha acudido a un cambio de planes, asiste a eventos políticos, cambió indumentaria, recurre a las estadísticas de la Ciudad de México, demuestra su gusto a la música, sobre todo a la del aún popular Juan Gabriel.

Ahora se nos presenta con guitarra al lado de su novio, Jesús María Tarriba, interpretando al “Divo de Ciudad Juárez”, aunque desafinados con inserciones que se advierten pagadas o logradas con contactos mediáticos.

Este punto llama la atención en un personaje público que pretende conquistar la candidatura presidencial, el amor a los 60 que nada tendría de novedad si no condujera hacia la intención de un plan propagandístico para borrar insidias tal vez mal intencionadas de posibles romances con innombrables y sin sostén.

Pero más bien, conlleva al pensamiento que es un argumento de tipo político, pues el novio es todo un personaje con el galardón Weizmann de 1994 en ciencias exactas, otorgado por el Instituto de Ciencias a las mejores tesis doctorales en México por la academia mexicana del ramo.

Jesús María Tarriba ha sido reconocido a nivel nacional, viene de una familia dedicada, tanto a las artes como a la ciencia. Su hermana, María Tarriba Unger, era maestra y actriz de teatro, quien, además, publicó un libro de cuentos titulado, “El Huésped”; fallecida en Mazatlán, Sinaloa en 2015. Honorables.

Sheinbaum toca algunos acordes con la guitarra. Y da a conocer que en ocasiones cantan juntos, con su pareja e interpretan canciones de Juan Gabriel “A mi papá le gustaba mucho Juan Gabriel. Con Jesús tocamos mucho las canciones de Juanga”. Muestra otra faceta del lado humano.

Pero recurrir al espíritu, a los sentimientos de pareja, cantar y frases como “estoy enamorada y me da pena”, entre sonrisas, políticamente no convencen, las acciones de gobierno son serias, plenas de responsabilidades que no ha mostrado. La Presidencia se maneja con inteligencia y esmero, no con el corazón.

La pregunta es obligada: ¿Este nuevo modelo de la jefa de la ciudad será suficiente para superar a Marcelo Ebrard, que le lleva por mucho en las encuestas? Son más de 10 puntos o ¿Confía el dedo mayor para lograr su anhelado objetivo?

