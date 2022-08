La dignidad de México

Desde el portal

Ángel Soriano

Vale más nuestra dignidad dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que no cederá en las presiones para abrir nuestro país a los intereses de las poderosas empresas transnacionales que desean manejar a su antojo, no sólo los recursos naturales y energéticos, sino seguir siendo un mercado cautivo a sus productos.

La cercanía con EU y Canadá hace que la región sea atractiva para los productos mexicanos, pero de ninguna manera eso nos condiciona a aceptar sus decisiones, a ser sumisos y aceptar sus condiciones, no podemos negociar soberanía y dignidad, señala el Presidente al indicar que eso le expone en una carta enviada a Biden.

Las condiciones han cambiado, no son las mismas circunstancias de cuando gobernaba Porfirio Díaz que buscó y diversificó mercados y alternativas para nuestro desarrollo. Hoy, la vecindad con EU y Canadá ofrece un atractivo mercado que México tiene que aprovechar pero no en las condiciones que pretenden imponer.

En momentos difíciles, como una guerra mundial en puerta, con bloqueo al comercio internacional y a la cadena de suministro, México enfrenta otros retos que, en unidad, y claridad de la realidad mundial, deberán enfrentarse siempre pensando en el interés nacional por encima de la ganancia comercial.

Turbulencias

Se desatan los problemas en Oaxaca

Pasada la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza que muchos consideran discriminatoria, el Palacio Municipal de la ciudad de Oaxaca fue invadido de basura tirada por particulares recolectores de desechos y que polariza a la población. Si existe el negocio privado de la basura, es porque los servicios municipales son insuficientes para resolver el problema. Si la autoridad es competente, deberían dejar el espacio a quienes sí pueden gobernar con imaginación y decisión. Llegan a los cargos públicos sin un mínimo de sentido común para resolver problemas, al contrario, los complican. Y a eso hay que sumar el abuso y falta de responsabilidad de los prestadores de servicios que abusan con el turismo al prestar servicios caros y de mala calidad, como fue el caso del restaurante que intoxicó a medio centenar de comensales. La autoridad debería imponer orden, pero lamentablemente prevalece el afán de obtener ganancias por encima de cuidar la actividad turística, la única que mueve la economía en el estado… El titular de la Segob, Adán Augusto López, llamó la atención por una respuesta poco política a una madre de una joven desaparecida. No confío en usted, dijo la inconforme, yo tampoco de usted, dijo el tabasqueño. Respuesta lógica y clara, típica de los tabasqueños, pero que fue recogida como no propia de un aspirante presidencial a una ciudadana lastimada por la incompetencia oficial… Y el nivel de desconfianza hacia políticos e instituciones crece, lo que debería llamar a la reflexión a quienes ostentan el poder y buscan obtenerlo, porque ese simple diálogo reveló la crisis de credibilidad en el país… La carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Biden revela la fragilidad de las relaciones bilaterales y la desconfianza también en el sentido de que el jefe de Estado gringo no sea muy sincero cuando afirma que respeta nuestra soberanía. Los hechos revelan que hay presiones para que México ceda a los deseos de los empresarios estadounidenses… Increíble, el nivel de politización de los morenistas al elegir a personajes claves en el nuevo sistema político como sus consejeros nacionales. Los más encumbrados recibieron el voto de sus correligionarios para continuar en el poder, en tanto que se ignoró a los aspirantes de nuevo cuño que deseaban incorporarse a la labor partidista para colocarse en el aparato administrativo vigente.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista