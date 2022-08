Patricia García celebra el éxito de Desértika SPA

Con 13 sucursales en Ciudad de México

Es finalista en EY Entrepreneur Of The Year 2022 México

Arturo Arellano

Patricia García, CEO y fundadora de Desértika SPA, ha sido seleccionada como finalista en EY Entrepreneur Of The Year 2022 México, ella es la líder de la marca que cuenta con 13 sucursales en la Ciudad de México y compite en la categoría En Desarrollo.

EY Entrepreneur Of The Year reconoce a los emprendedores que apuestan por sus sueños y encuentran la manera de crear un mundo mejor. Visionarios que han dado vuelta a la crisis y han emergido llenos de determinación y nuevas soluciones para hacer frente a los retos más demandantes, creando fuentes de trabajo, innovando, dinamizando la economía y generando un impacto positivo para nuestro país.

Patricia García, quien también es economista, comulga con una generación de empresarios e innovadores y nos platica en entrevista para DIARIO IMAGEN sobre el desarrollo de su proyecto y el éxito que ha alcanzado en la capital mexicana. “El proyecto nace porque hace aproximadamente 15 años me di cuenta de que no había un lugar que pudiera darte un espacio para relajarte, tomar alguna terapia, que te quites el estrés, olvidar tus actividades cotidianas y consentirte. No existía en la ciudad de México, tenías que viajar, ya sea a un lugar de playa o fuera del país, no era algo común”.

Fue entonces que su pasión por todo lo relacionado con el Wellness la llevaron a la creación de su propio negocio: Desértika, un spa urbano que, basado en métodos exitosos y un modelo de franquicia muy atractivo, le abrió la oportunidad de tener 13 sucursales y una línea propia de productos naturales de aromaterapia, tanto de uso profesional para la industria del spa como para consentirse en casa. “Era una gran oportunidad de mercado, estaban surgiendo cosas de este tipo de interés, la gente quería una mejor calidad de vida, buscan productos orgánicos, naturales, se puso de moda la disciplina del yoga, pilates y esas alternativas para un mejor estilo de vida, vi que era una excelente oportunidad”.

En el camino, reconoce, “hemos estado trabajando muchísimo en perfeccionar el modelo de negocio para crear un modelo único que considera algunos elementos importantes como reproducir a gran escala las sucursales. Trabajamos en un modelo con sentido social, en la cuestión de que la gente que trabaja en Desértika esté bien y no solo los clientes. A los clientes les queremos ofrecer un cambio de vida, dándoles un mejor servicio, pero enfocado a combatir el estrés. Finalmente, pero no menos importante que sea un negocio rentable”

Y reconoció que “queremos crecer al resto de la República Mexicana, la idea es lanzar la franquicia, comercializar la franquicia, porque Desértika ya está hecha, ya tenemos el modelo, ahora debemos empezar a venderla. Asimismo, hay que adaptarnos a las nuevas formas de mercado en línea, por eso tenemos plataformas más robustas, que no solo dan una solución y soporte, sino que mejoran la experiencia del cliente en la compra en línea de productos y servicios, pagar en línea, comprar certificados de regalo”.

Ahondó en que todo el concepto de negocio está diseñado para dar un servicio personalizado de acuerdo con las necesidades de cada persona, “esto distingue a Desértika de otros lugares. La decoración, como están armadas las cabinas, el audio, desde un inicio está todo estructurado para que el cliente pueda seleccionar hasta el color de la cabina, porque la cromoterapia sana a través de los colores, eso te da cierto beneficio a nivel emocional. Asimismo, podemos elegir la música, aromas, la bebida al final, la presión del masaje”.

Y añade que, cuando llega el cliente “les entregamos un formato que llenan con lo que prefieren para su sesión, pero también les recomendamos algunas terapias según sus necesidades, tenemos clientes con una vida muy ajetreada y vienen al mediodía a tomar su sesión, de modo que no podemos relajarlos por completo, porque deben regresar a trabajar, entonces los activamos, que se vayan tranquilos”.

Sobre el EY Entrepreneur Of The Year 2022 México, explicó “es un programa que tiene muchos años, se hace en cada uno de los países en donde tienen negocio. Y una vez que se determina un ganador nacional, después hay una competencia a nivel internacional donde se saca un ganador, esa premiación final se lleva en Mónaco”.

En este caso Patricia García con Desértika forma parte de la decimosegunda edición del programa, integrado por 29 líderes de 23 empresas que contienden en 5 categorías: En Expansión, Aceleración, Desarrollo, Emprendimiento emergente e Impacto social “los participantes son elegidos dependiendo del número de trabajadores, de la facturación, y de la proyección que tenga la empresa, es como te ubican y te nominan. También dependen los años que tengas para poder concursar, la empresa debe cumplir los requisitos de las categorías y hay que demostrar todo, no solo platicarlo, se comprueba a través de documentos, hay que dar entrevistas. En nuestro caso participamos en la categoría de Desarrollo”.

El sorteo para determinar a los ganadores y quienes siguen a la justa internacional se celebrará el próximo mes de octubre.