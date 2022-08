Paso libre al Tren Maya y a 4 obras estratégicas para Cancún

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) manifestó su beneplácito ante la revocación de tres suspensiones definitivas de amparo (884/2022, 923/2022 y 1003/2022) respecto a las obras de tramo 5 Sur del Tren Maya.

La decisión del Juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, confirmó que la autoridad federal acreditó la documentación solicitada. Se cuenta con la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental y se solventaron las condicionantes requeridas en las resoluciones.

Permitir que continúe la ejecución de las obras del Tren Maya representa un paso importante para seguir avanzando con el desarrollo sustentable del sureste del país, siendo un proyecto de interés nacional por el beneficio que llevará a las comunidades rurales más necesitadas de esa región.

Por ello, considero importante reiterar que el Ayuntamiento de Benito Juárez subrayó que el Programa Integral de Proyectos Estratégicos para Cancún, emprendido por el Gobierno de México con cuatro obras emblemáticas en materia de infraestructura vial, ayudará a afianzar su liderazgo como destino turístico, mejorará los tiempos de traslado en las vialidades y beneficiará a miles de familias locales y visitantes.

Se destacó que la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, realizada a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), incluye la renovación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico en 13.5 kilómetros, dos cruces peatonales, alumbrado público y semaforización para mejorar el nivel de servicio a los miles de usuarios que por ahí transitan.

A ello se suman la modernización del Distribuidor Aeropuerto Cancún, con una nueva estructura para alojar cuatro carriles y reducir el congestionamiento vial en este punto importante de acceso a la terminal aeroportuaria y a la zona hotelera, y la construcción de la Avenida Chac Mool con cuatro carriles para conectar la Avenida Huayacán con el Boulevard Luis Donaldo Colosio.

Por último, se hará el Puente Vehicular Nichupté de 8.8 kilómetros de longitud como nueva conexión entre la zona urbana y la zona hotelera, con tres carriles de circulación y una ciclovía, con un procedimiento constructivo de vanguardia que permite edificar infraestructura sin impacto ecológico, para la preservación del manglar existente en esa área natural protegida.

En otro orden, le informo que Meliá Hotels International y Queer Destinations, firma especializada en formación y consultoría turística LGBTQ+, anunció un acuerdo para certificar su colección de hoteles de la marca ME y Paradisus by Meliá en México con la acreditación Queer Destinations Committed, un conjunto de estándares reconocidos internacionalmente por la IGLTA (Asociación Internacional de Turismo para LGBTQ+) que ayuda a empresas y a destinos a prepararse mejor para recibir de forma óptima y segura al segmento LGBTQ+, que representa el 10% del mercado turístico global.

Meliá Hotels International, reconocida este año por Financial Times como una de las empresas líderes en diversidad de Europa, sigue reforzando su compromiso para impulsar la diversidad e inclusión tanto en sus hoteles como oficinas. Por ello, fruto de su colaboración con Queer Destinations ha obtenido ya la acreditación Queer Destinations Committed en una selección de hoteles de su marca lifestyle de lujo ME by Meliá, como ME Cabo y ME Madrid, y además se están certificando también este año sus hoteles Paradisus by Meliá de México (Paradisus Los Cabos – ya acreditado-, Paradisus Cancún, Paradisus La Perla y Paradisus Playa del Carmen), así como el hotel INNSiDE New York Nomad, referente de la compañía en uno de los mayores escaparates turísticos del mundo.

El proceso de acreditación consistirá en que más de 3.000 empleados de la compañía reciban este año la formación Hospitality Meets Diversity de Queers Destinations, que aporta los conocimientos necesarios sobre la comunidad LGBTQ+ y sus hábitos de consumo, además de incluir recomendaciones de mejora en los ámbitos de gestión de la diversidad e inclusión, recursos humanos, operaciones y marketing.

Esta acreditación es muy importante, tanto para viajeros como para el personal queer que forma parte del equipo global de Meliá, pues es un sello de garantía para quienes buscan un espacio como ninguno y libre de discriminación. Obtener esta certificación es muestra de que los hoteles Paradisus by Meliá en México y ME Caboson entidades comprometidas 100% con la diversidad, ya que, para obtenerla, es indispensable que todo el personal del destino haya completado el programa educativo Hospitality Meets Diversity.

“Este acuerdo supone reafirmar nuestra voluntad de seguir formando a nuestros equipos y diseñar estrategias innovadoras y responsables para ofrecer las mejores experiencias posibles a los viajeros LGBTQ+ con las que exceder sus expectativas” aseguró Manuel Riego, Marketing Vice President de Meliá Hotels International.

Conseguir dicha certificación significa que en los destinos de Meliá hay tolerancia cero ante la discriminación; existe trato respetuoso y equitativo para todos; se ofrecen servicios y espacios, como bodas, experiencias, turismo local, celebraciones, etc, para todo tipo de parejas; entre otras. Se estima que el gasto en viajes de los viajeros LGBTQ+ supera los 200 billones de dólares al año y se espera que en 2030 la comunidad alcance los 180 millones de viajeros, según la Organización Mundial del Turismo.

Oriol Pàmies, Fundador de Queer Destinations, comentó que “desde el 2019 trabajamos de la mano de Meliá Hotels Internacional en la sensibilización de su capital humano. El compromiso de Meliá hacia el segmento crece y para nosotros es un placer contar con la alianza de una cadena internacional que valora la creación de espacios diversos e inclusivos para todas las personas. Este compromiso es el primer paso para atraer turistas LGBTQ+ que buscan vivir experiencias únicas en espacios seguros”.

Queer Destinations es la empresa líder en formación y consultoría turística LGBTQ+ a nivel internacional. A través de programas de sensibilización, capacitación y consultorías, Queer Destinations es el puente que une a gobiernos, destinos y empresas internacionales del sector turístico, con los viajeros LGBTQ+ de todo el mundo. Actualmente cuenta con presencia en México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica y España.

A su vez, el Gobierno de México anunció la firma de un acuerdo de compra de la terapia antiviral oral contra el Covid-19 de Pfizer. Dicho contrato contempla la adquisición de 300,000 tratamientos orales los cuales iniciaron su llegada al país. Cabe destacar que el tratamiento antiviral de Pfizer, enfocado en administrarse en personas que poseen la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y que tengan alto riesgo de desarrollar complicaciones, fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) el pasado mes de enero de 2022, siendo la primera agencia de regulación sanitaria de América Latina en aprobarlo, y el segundo país de la región en ser suministrado.

El tratamiento de Pfizer incluye Nirmatrelvir, un novedoso inhibidor de proteasa que fue diseñado específicamente para bloquear la actividad de la proteasa 3CL del SARS-CoV-2, enzima que el coronavirus necesita para lograr replicarse. Los datos muestran que este tratamiento reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% (cuando es iniciado dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas) y en un 88% (cuando es iniciado dentro del cuarto a quinto día posterior al inicio de los síntomas) en comparación con el placebo.

Para Constanza Losada, Presidenta y Directora General de Pfizer México, “este acuerdo nos ayuda a seguir trabajando de la mano con el Gobierno de México y así lograr nuestro objetivo compartido de abordar esta crisis de salud pública”. La líder de Pfizer celebró el esfuerzo de las autoridades mencionando que “la lucha y el compromiso para acabar con los efectos de la pandemia es una tarea de todos y esto se refleja en el acuerdo que hemos firmado para seguir buscando el bienestar de las personas”, afirmó.

Por su parte, la Directora Médica de Pfizer México, Yéssika Moreno enfatizó que “las terapias orales como los inhibidores de la proteasa pueden ayudar a reducir el riesgo de progresar a una forma grave de la enfermedad o a la muerte en pacientes que contraen Covid-19. Por lo tanto, una opción de tratamiento oral es una herramienta importante para ayudar a abordar el impacto del virus en los pacientes mexicanos como complemento a las campañas de vacunación”; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

