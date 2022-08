2023: Millones a partidos; más a Morena

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿POBREZA FRANCISCANA?-. Ciertamente apenas está como proyecto, pero por experiencias de años pasados, podría bajar un poco por lo que la intención de asignar a los partidos políticos 6 mil 233 millones de pesos para sus distintas actividades de 2023, de entrada parece elevado.

Lo anterior dará entrada inequívoca para ya sabe quien, empezar a atacar a su institución favorita, el INE, olvidando sus seguidores que la aprobación presupuestal la dictamina el Congreso, por cierto de militancia morenista.

A propósito, de aprobarse la propuesta tal como la plantea el Instituto Nacional Electoral, que hoy justamente será sometida al Consejo General del mismo, a Movimiento de Regeneración Nacional, Morena le tocarían “solamente” mil 837 millones de pesos, o sea un 29.5 por ciento del presupuesto total, cifra justa, pues es en función de sus representaciones de escaños y curules.

No es ocioso advertir que no obstante ser el partido más joven, su rápido y explosivo crecimiento es lo que le permite a Morena disponer de tantos recursos legalmente, ahora en cuanto a su aplicación y forma de gastarlos es otra cosa, pues es la organización partidista con más opacidad y menos transparente. Tener más denuncias sobre el particular en los tribunales lo demuestra, incluyendo sus famosos “moches”, de su autoría.

El sesenta por ciento restante de tan millonario presupuesto, o sea 4,396 millones serán para los otros seis partidos con registro nacional, PAN, PRI, PVEM, PRD, PT y PMC. El orden es en función de su antigüedad, no vaya a pensar otra cosa.

A partir de ya, empiezan las reacciones de toda clase, a favor y en contra, lo que es totalmente sano en un país donde es legal el financiamiento público y está muy vigilado, -en el papel, el privado-, lo que no se cumple por ninguno de todos, pues nunca han reportado que equis organización o tal persona física o moral aportó o donó tal cantidad para tal partido o candidato, ¿o sí?.

REGRESOS-. Desde siempre, todos los partidos, uno más que otros, pero sobre todo los dirigentes o mejor dicho el gerente de Morena, pregona que van a regresar tal cantidad de dinero al gobierno y ciertamente fue hasta este 2022 que hicieron algo sobre el particular no obstante que el discurso lo manejaron desde que la cuarta transformación llegó al poder.

FRENTE COMÚN-. El día que, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral formaran un frente común para regular tiempos y modos discursivos y propagandísticos de todos los actores políticos, se evitarían desórdenes y abusos que abundan.

Sus esfuerzos aislados empiezan a coincidir, lástima que no sea siempre.

elefa44@gmail.com