La nueva SEP

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Leticia Ramírez Amaya, una maestra de primaria que no ejerce su profesión desde los años 90, fue designada este lunes como la nueva Secretaria de Educación Pública (SEP), en sustitución de Delfina Gómez. Las reacciones del nombramiento de la nueva titular de la SEP es polémica, dado que especialistas en el tema educativo consideran que no le alcanzara su preparación y su cercanía con AMLO para enfrentar los retos educativos del país, que vive una de las mayores crisis de su historia.

Sus colegas dicen que es bueno que sea maestra, egresada de la Escuela Nacional de Maestros, pero la ubican principalmente en trabajos de sindicato y activista, alejada de la docencia, ya que se convirtió en trabajadora del Estado y sólo es recordada por su participación en el primer comité ejecutivo de la CNTE, en la Sección 9 de la capital del país, entre 1989 y 1992. Después pasó a ser funcionaría, es decir lleva 30 años alejada del magisterio. Su actividad principal fue sindical y política, no educativa. Fue secretaria de organización en la Sección 9 del SNTE y de la CNTE y luego se fue al PRD, donde llegó a para trabajar como secretaria electoral.

Aunque el Presidente dice que se fortalecerá la educación en el país y que se seguirán entregando los recursos a los maestros y que pronto vienen los nuevos contenidos en los libros de texto. A lo cual los verdaderos maestros le tienen pavor. Consideran que el país ha tenido un retroceso en materia de educación. La educación está en crisis, principalmente por la cancelación de programas educativos, por ahorrar y los efectos de la ausencia de los alumnos en los planteles, debido a la pandemia.

“Es una mala noticia para la educación en México para lo que resta de este sexenio en materia educativa y, desafortunadamente, terminaremos esta administración sin un proyecto, sin resultados y, peor aún, sin la atención al sector educativo”, dice Alma Maldonado, integrante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. En general, la opinión no le favorece el diagnóstico es negativo, no tiene experiencia, que parece ser uno de los requisitos para ser secretario de despacho en el gabinete de la 4T.

Pero ello no importa y el mensaje con el nombramiento es: Ahí está la SEP para los integrantes de la lucha política que han acompañado al presidente AMLO en su camino y que el tabasqueño está recompensado a sus fieles, que durante años lo acompañaron y lucharon para la causa. En el PRD y ahora en Morena. Es claro, Delfina que ayudo con el diezmo de los trabajadores para fundar Morena y ahora Ramírez, que ayudó en el PRD.

El asunto es que no existe una visión de futuro en la educación que es fundamental para cualquier país en su desarrollo. Es un programa a largo plazo con alcances en décadas y no con programas sociales. Hasta el momento no conocemos el programa Educativo de la 4T. Sólo nos hablan de eliminar ciertas palabras, conceptos neoliberales en los libros de texto y cancelación de varios programas que durante años fueron exitosos y aplaudidos, no solo por los maestros y alumnos sino por los padres de familia, como la escuela de tiempo completo. Delfina nunca presentó un programa nacional de desarrollo de educación. Presentan un plan de estudios de “enfoque comunitario”; harán prueba piloto. Nada con fundamentos sólidos.

En general, no fue bien recibida. El PAN dice que no hay experiencia y cuestiona, cómo pasamos de Vasconcelos a una delincuente electoral, como lo es Delfina Gómez, y cómo pasamos Vasconcelos a Ramírez, que lo mas que ha hecho es contestar cartas en la oficina de Coordinación de Atención Ciudadana, tanto en su gobierno de la ciudad de México como en la Presidencia de la Republica. Sin duda, ganó la lealtad sobre la capacidad y es más que evidente que será cuestionada.

Empresarios piden regresar la paz al país

Líderes empresariales reprobaron los hechos y violencia en el país que se suscitaron la semana pasada en varios estados del país y urgieron a las autoridades a trabajar para que regrese la paz. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, pide paz al gobierno y hace un llamó a que “haya una coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales para regresar a ese México en paz que todos queremos”.

Destacó que la inseguridad no es reciente, ya que el sector se ha enfrentado durante años a los delincuentes y que una de cada dos empresas hay sufrido ataques de la delincuencia. La Concamin, en voz de José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, afirmó que los hechos de violencia es el reflejo que el crimen organizado continúa teniendo el control.

Por desgracia, los hechos le dan la razón a José Abugaber. El gobierno federal debe de modificar su estrategia de seguridad forzosamente, porque los resultados son más que elocuentes. Los ciudadanos lo ven todos los días con 80 asesinatos diarios en el país.

Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

