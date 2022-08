La extinción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

En el organigrama público seguirá existiendo Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Dice en la página electrónica de la dependencia:

“Con más de 50 años de experiencia Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) opera, administra, construye y conserva aeropuertos; presta servicios de suministro de combustibles, ofrece asistencia técnica y consultoría, así como instrucción e investigación en materia aeronáutica y aeroportuaria. ¡Y no sólo eso!, también participa en el desarrollo tecnológico y colabora con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de regulación, verificación y supervisión de aeropuertos. Es un organismo descentralizado del Gobierno Federal, creado en junio de 1965 para diseñar, construir y operar terminales aeroportuarias.”

En la realidad, esos 50 años de experiencia han sido arrojados a la basura desde el inicio de esta administración, cuando se han diluido sus atribuciones y responsabilidades y se han otorgado al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AIFA) fue construído y es administrado por el Ejército, la construcción del aeropuerto de Tulum también está a cargo del personal militar, el Presidente anunció la creación de una empresa militar a cargo de la Marina Armada de México para operar los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón, en Sonora.

Me parece aberrante que los aeropuertos comerciales (y civiles), sean operados y administrados por la milicia, ¿por qué?, precisamente porque son para el transporte de pasajeros civiles, ahora que si la intención es la militarización del país incluso en materia aeroportuaria, más valdría que se explicara con claridad desde Palacio Nacional. En el futuro próximo, ¿cuántos aeropuertos más se transferirán de ASA a la milicia?, aún quedan Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Victoria, Chetumal, Colima, Ixtepec, Loreto, Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan.

Finalmente, ¿qué ventajas hay para los pasajeros, para la aviación comercial y privada, y para el turismo, que estos los aeropuertos se operen desde las instituciones castrenses?, será bueno escuchar tanto al secretario de comunicaciones y transportes como al secretario de turismo con relación al tema.

Carlos Joaquín González, al gabinete federal

El miércoles pasado lo hizo oficial el presidente López Obrador: El hoy gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se integrará a su gabinete al terminar su período como gobernador. No dijo a dónde irá, pero hay dos claras opciones donde puede resultar muy útil para la administración federal: Fonatur y Sectur.

Hemos leído todo tipo de proyecciones, en ambas posiciones resultaría muy positivo para la industria turística. En el caso de Fonatur, ayudaría a concluir la controvertida obra del Tren Maya con la experiencia turística que tiene y, si fuese el caso de ocupar la Secretaría de Turismo, también sus credenciales y experiencia sumarían a la complicada relación entre empresarios y autoridades turísticas federales. En breve, sabremos cuál será el destino político del aún gobernador del estado con el polo turístico más importante de América Latina.

Sí impactó la inseguridad en Baja California

No fue cosa menor, tampoco fueron exageraciones de la prensa amarilla como señaló el Presidente, la coyuntura de violencia en Baja California (y otras entidades del país), provocó que el 14 de agosto, un crucero de la naviera Royal Caribbean suspendiera su paso por Ensenada, así lo dieron a conocer:

“La seguridad de nuestros huéspedes y de la tripulación es nuestra mayor prioridad. Por motivos de seguridad y debido a la reciente escalada de violencia en Ensenada, México, tomamos la decisión de cancelar la visita de Navigator of the Seas el 14 de agosto. En su lugar, el barco pasó un día en el mar. Seguiremos vigilando la situación en Ensenada y trabajaremos con las autoridades locales y nuestros equipos de seguridad para evaluar futuras visitas” Cientos de nacionales y extranjeros padecieron las consecuencias de la inseguridad, al haberles cambiado su itinerario. ¿A eso le llaman no tener consecuencias en materia turística?

Houston crecerá con un receptivo innovador

La empresa receptiva Experience Houston, una de las más importantes en aquel destino estadounidense, nombró a Julie Charros-Betancor como su directora de ventas internacional, ello significa un avance claro en el mercado mexicano, con la experiencia de Charros-Betancor, seguramente las llegadas a Houston se incrementarán y este receptivo, Experience Houston, en breve se convertirá en el líder trabajando con las empresas emisoras de México. Sin lugar a dudas, Julie Charros llega desde la IP a coadyuvar con las tareas de Houston First, entidad dedicada a promover Houston turísticamente a nivel internacional, México incluido.

