El concierto “México suena a lo grande” reunirá a 3 de los mejores tenores del país

El gobierno de Puebla nos invita a este gran evento

Fernando de la Mora, Ramón Vargas y Javier Camarena en un mismo escenario

La cita es el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de Puebla

Isabel Violeta

“México suena a lo grande” es un concierto que surgió como idea del tenor Fernando de la Mora, con el propósito de celebrar y seguir difundiendo lo grande que es la música mexicana. De tal manera, que en complicidad con los tenores Ramón Vargas y Javier Camarena deleitarán al público este 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de la Cuidad de Puebla a partir de las 8 de la noche.

Además, los acompañarán, la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla bajo la dirección del Maestro Enrique Patrón de Rueda, el coro normaliza del estado de Puebla, El Trio los Panchos, Quinteto del maestro Gonzalo Romero, y el Mariachi Juvenil Tecalitlán.

En rueda de prensa el Tenor Fernando de la Mora, acompañado por Darío León productor del evento; Sergio Vergara, secretario de Cultura de Puebla; Marta Ornelas, secretaria de cultura y Olivia Salomón, secretaria de economía de Puebla, dieron los detalles del concierto.

Al comenzar presentaron un video con un resumen de lo mucho que se puede apreciar en la bella Puebla, seguido de unos saludos de los Tenores Javier Camarena y Ramón Vargas ya que por tiempos de trabajo no pudieron asistir a la rueda de prensa.

Javier Camarena expresó “los invito a que nos acompañen a este gran concierto dedicado a la música preciosísima mexicana, no falten, pues cantaremos para ustedes, por que México suena a lo grande”. Ramón Vargas, por otro lado, expresó “con mucho orgullo les comunico que estaremos los 3 juntos celebrando a nuestro México ahí los espero”.

Dando la palabra a los presentes empezando por Darío León, productor del evento dijo “después de muchos eventos nos contactó Fernando, nos contó la idea y no dudamos en aceptar y para mí son de las 3 mejores voces, que por primera vez se reúnen para cantar, lo estamos haciendo en Puebla y será el único concierto de la temporada, los invitamos a que nos acompañen”.

Sergio Vergara secretario de Cultura dijo “en Puebla ‘México suena a lo grande’, lo tomamos con mucha importancia, estamos muy orgullosos del evento y las grandes voces que tendremos como el acompañante y Maestro Enrique Patrón de Rueda de la orquesta Sinfónica de Puebla y además los maestros Ramón Vargas y Javier Camarena, estamos ya ensayando, preparándonos, los esperamos desde temprano para que disfruten antes del concierto de lo hermoso que es Puebla”.

Marta Ornelas secretaria de cultura de Puebla completó “estoy muy contenta y si precisamente por eso es a esta hora para que como bien dice Sergio, puedan visitar el centro, estamos en la temporada de festejar las fiestas patrias, y estamos preparados para recibirlos, contamos con 10 pueblos mágicos”.

La secretaria de economía de Puebla, Olivia Salomón dijo que será “un concierto único e irrepetible en el marco de las fiestas patrias, es un honor que los tenores visiten Puebla, será un recorrido por la música mexicana, me honra que con eventos como este vamos a seguir demostrando el arte y cultura de nuestra ciudad”.

Llegando el momento de expresar sus palabras el maestro Fernando de la Mora emocionado compartió “que privilegio esta oportunidad de celebrar a México, se llevará a cabo por primera vez este evento, que por cierto me tocó inaugurar el Auditorio Metropolitano hace unos años y he cantado varias veces ahí, es una artesanía. He tenido la fortuna de visitar sus pueblos y que honor juntar las voces de mis compañeros en este evento; la primera dificultad a la que nos enfrentamos fue ¿qué vamos a cantar?, solo son 2 horas, fue difícil ponernos de acuerdo, los tres vamos a dedicar nuestro más grande empeño con este espectáculo, estoy muy contento que se me haya ocurrido”.

En cuestión al repertorio aclaro “empezamos con operas, luego canciones memorables de México, queremos sorprenderlos. Hicimos un buen recorrido con grandes compositores mexicanos, todo lo mejor estará ahí, sé que se repetirá en algún momento, pero mientras tanto no se lo pueden perder”.

Cuando le preguntaron al tenor Fernando que es lo que más celebra y que es lo que no celebra contestó “es que estoy aquí, mi responsabilidad, como mexicano es llevar un mensaje positivo y lo que celebró es la cantidad de compositores grandes que tiene México, con música popular de mariachi, en otros lugares nos han clonado, en Argentina, Venezuela, Perú, Paraguay existen clones de plazas con mariachis para llevar serenatas, eso te llena de orgullo somos un país que hemos permeado de cultura al mundo”.

Cabe mencionar que la mayoría de las canciones serán cantadas por los tres tenores juntos, y aunque no es un hecho, es muy probables que puedan sacar un CD o DVD del concierto.

Los boletos están a la venta en la página www.eticket.mx y los precios van de $460 a $3,470.