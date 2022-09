Tren Maya no se detiene

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no procedieron los amparos que los grupos ambientalistas solicitaron para detener las obras del Tren Maya y en consecuencia éste sigue su marcha para detonar, en su conjunto, la amplia región del sureste de México, que cuenta con invaluable tesoros arqueológicos y ambientales dignos de ser conocidos por la humanidad en su conjunto.

Siglos de abandono de comunidades incomunicadas en medio de colosal riqueza, de prosperidad de unos cuantos que en su momento sí pudieron construir emporios y despojar a los nativos de sus riquezas para disfrute de unos cuantos, terminarán al realizarse una obra que conectará a esa región no sólo con el resto del país, sino del mundo.

Ni en lo jurídico, ambiental o social, explicó el Presidente, procedieron los amparos, porque la obra está considerada como de prioridad nacional, ya que se trata de un proyecto amplio y nacional, en donde los turistas podrán conocer las riquezas inexploradas de la vasta cultura mesoamericana y descubrir una posición geográfico que en alguna época de la historia fue un conjunto.

Quizá los grupos ambientalistas tendrían razón si es que la obra fuera realizada, como se acostumbraba, por un corporativo nacional o internacional, que es lo más común, pero no lo es, pues, en su planeación y construcción participa el Estado mexicano en beneficio de la Nación y éste está proyectado a largo plazo para disfrute de los mexicanos. El tren maya sigue su marcha.

TURBULENCIAS

Las carreteras pendientes en Oaxaca

Turistas y náuticos de la amplia costa oaxaqueña se han encargado de difundir el atraso y las lamentables consecuencias que se tienen de la supercarretera a la Costa, pues al anunciarse que va en 90% de avance y que será terminada en diciembre, muchos se han arriesgado a recorrerla pero se encuentran con derrumbes y desviaciones que los llevan a zonas peligrosas advirtiendo que no son transitables muchos tramos. Esto hace dudar que sea inaugurada y puesta en marcha en la fecha anunciada, además de que se suma el factor político para que sea la próxima administración morenista y no la priista actual, la que la eche a caminar… Como estaba previsto, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, a efecto de enfrentar a la delincuencia organizada que rebasó al Estado mexicano, no sólo en número, sino en inteligencia y estrategia. Todo mundo ha visto cómo tropas mexicanas han sido sometidas por los delincuentes a los cuales se tiene que enfrentar con mejor poderío y organización, el cual sólo lo tiene el Ejército mexicano. Las condiciones en una década han cambiado: Antes todavía había cierta respetabilidad hacia las instituciones, ahora ya no… Hay quienes creen que la elección de Alejandro Armenta Mier como presidente de la Mesa Directiva del Senado ha sido un triunfo del senador Ricardo Monreal, pero si así lo fuere ¿por qué le disputó la presidencia y pactó con la oposición para que no pasara la reforma constitucional para adherir a la Sedena la Guardia Nacional. Se tuvo que ir a tres rondas de votaciones para que saliera adelante por los obstáculos encontrados. Ahora falta ver si es el bueno para suceder a Miguel Barbosa en Puebla…Y el que estrena cargo, después de ser asesor de varios gobernadores, es el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, que será Fiscal de Julio Menchaca, en Hidalgo, en tanto enfrenta nuevas acusaciones de desviación de recursos públicos y de enriquecimiento inexplicable. Santiago Nieto atribuye tal persecución al gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista