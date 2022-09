Tren Maya avanza con total apego a la legalidad: AMLO

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Afirma que la obra no pudo ser detenida con ningún amparo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el reinicio de los trabajos del tramo Cancún-Tulum y celebró que, pese a todos los obstáculos, el Tren Maya va porque va y asegura que lo hacen “con absoluto apego a la legalidad, paciencia y el apoyo de la gente”, lo cual ya fue motivo de reacción por parte de sus opositores.

Con un mensaje en las redes sociales, el mandatario federal destacó que no procedieron los amparos en lo jurídico, ambiental y social, de tal manera, que retomaron las obras en los tramos que estaban frenados y una vez más reiteró su compromiso para entregar el proyecto concluido para finales de 2023.

López Obrador visitó Chetumal, durante el fin de semana pasado, donde supervisó los avances de la construcción del Tren Maya y la remodelación del aeropuerto de la capital estatal. En este lugar se congratuló del trabajo de Sedena y demás responsables de los avances en cada uno de los tramos en cuestión.

Tramo 5 sur quedó liberado completamente: Fonatur

Javier May, director de Fonatur, por su parte, aseguró que el Tramo 5 sur del Tren Maya quedó liberado completamente para continuar las obras y confirmó que, en agosto pasado, un juez negó dar la suspensión definitiva en el caso con expediente 1137/2022 “anteriormente, el juzgador había concedido la suspensión provisional, pero ahora no encontró motivos legales para mantener frenada la obra en ese tramo” celebró.

El mismo juez sí concedió la suspensión definitiva en el llamado Tramo 5 norte del proyecto Tren Maya, donde se reclama la omisión de aplicar la política de impacto y riesgo ambiental, entre otras afectaciones al medio ambiente, no obstante May dijo, que tras una nueva revisión el juez, ya en su resolutivo, determinó que no se demostró la forma en que el proyecto causaría un daño irreparable al medio ambiente.

En este contexto, los obstáculos no se han terminado, pues el director de Fonatur, reconoce que ahora el juez otorgó una “suspensión definitiva” al 5 norte, donde ya está en curso la Manifestación de Impacto Ambiental, pero aseguró que al igual que el resto de los amparos, no tiene fundamentos para proceder.

Habrá 11 estaciones en Campeche

Durante la supervisión de las obras, el presidente López Obrador aseguró que el Tren Maya tendrá 11 estaciones y 523 kilómetros de vías férreas en el estado de Campeche.

Luego de su viaje en helicóptero el mandatario publicó en Twitter que también habrá paradero para llegar a las zonas arqueológicas. “El Tren Maya, sólo en el estado de Campeche, contará con 523 kilómetros de vías férreas, 11 estaciones y paraderos para llegar a las zonas arqueológicas de El Tigre, Calakmul, Edzná, la Isla de Jaina y, entre otras bellezas, la ciudad amurallada de Campeche”.

E insistió en que el Tramo 5 del Tren Maya retomó su construcción con estricto apego a la ley “Con absoluto apego a la legalidad, paciencia y el apoyo de la gente reiniciamos los trabajos del tramo Cancún-Tulum. No procedieron los amparos en lo jurídico, en lo ambiental ni en lo social. Habrá Tren Maya”, escribió en la red social.

López Obrador supervisó los avances en los tramos uno, seis y siete del Tren Maya, de acuerdo a un boletín de la Presidencia de la República. Y hay que recordar que en su mensaje con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, López Obrador reiteró que el megaproyecto será inaugurado en diciembre de 2023, por lo que las obras avanzan a marchas forzadas.

38 mil toneladas de sargazo en un año

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), en apenas un año lograron retirar 38 mil 203 toneladas de sargazo de las playas de Quintana Roo en complicidad con autoridades estatales y federales, asimismo, fueron interceptadas otras mil 264 toneladas en aguas del Mar Caribe mexicano.

La Semar se encarga de este tipo de trabajos desde que el fenómeno de la llegada de la macroalga se consideró asunto de seguridad nacional, por lo que, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, los recursos humanos y materiales de la Armada de México fueron desplegados en Othón P. Blanco (Chetumal), Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres.

El Sistema de Comando de Incidentes de la Sema refirió que en este periodo se concluyó la construcción de seis embarcaciones sargaceras costeras de 15 metros de eslora, asimismo, entraron en operación, con equipo especializado para la contención y recolección de la talofita y cuentan con tres bandas transportadoras para la recolección, transferencia y descarga, con una capacidad de 10 toneladas de carga.

Destacaron que fueron adquiridos 9 mil 050 metros de barreras para evitar que el sargazo llegue a las costas, los cuales fueron desplegados en lugares estratégicos, que han sido detectados como las zonas más afectadas.

Pese al despliegue antes citado, la realidad es que el arribo masivo de la macroalga ha rebasado a las autoridades locales y a las civiles federales, por lo que turistas, ciudadanos locales y sobre todo empresarios turísticos, piden que se redoblen los esfuerzos y se ataque este problema a fondo.

El Instituto Oceanográfico y del Mar Caribe de la Semar mantiene desde hace cuatro semanas en categoría 6, “Muy alto”, el nivel de arribo de sargazo en todo el Caribe mexicano, según su comunicado, advierten que en al menos una de las playas, “el sargazo se acumula en montículos de 50 a 70 centímetros de altura en menos de 24 horas, cubriendo más de la mitad de la playa y dificultando el tránsito a pie y con maquinaria”.

Y aunque, el combate al sargazo se convirtió en asunto prioritario, la costa de Quintana Roo luce constantemente con grandes montículos de la talofita, lo cual afecta a la imagen de la región y a la salud de los trabajadores de recolección.

Recuperan 7 mil toneladas de arena en playa

De acuerdo con la Zofemat de Solidaridad (Playa del Carmen), han logrado recuperar hasta siete mil toneladas de arena que se va junto con el sargazo cuando es barrido de las costas; proceso que es aplicado por primera vez en la localidad, para evitar que la limpieza de la talofita represente una erosión paulatina y la pérdida de la belleza natural de la región.

La directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Lourdes Várguez Ocampo, reconoció que el proceso dura tres meses, empezando con el secado del sargazo, para que luego la arena recolectada sea vertida en playas del centro de Playa del Carmen y Punta Esmeralda, donde la erosión es un problema añejo.

“Después del secado del sargazo, entramos en la recolecta de arena. La mitad de los trabajadores en los próximos meses se dedicarán a barrer la playa y la otra a recolectar la arena en tres puntos. Además, dos empresas nos devuelven arena que se va entre el sargazo, estas empresas se dedican a aprovechar el sargazo”, declaró.

Este protocolo, a decir de Várguez Ocampo, fue una idea de la propia Zofemat. “En años anteriores cuando hacíamos la recolección del sargazo, muchas playas quedaban erosionadas, porque en la recolección del alga mucha materia se iba a los puntos de acopio, por eso se decidió tener esta iniciativa”, explicó.

En la playa El Recodo, por ejemplo, se informó que es un tramo costero que durante muchos años ha enfrentado graves problemas de erosión, debido a que el sargazo arriba de manera intensa en dicho punto y cuando es limpiado, la arena también es extraída por los trabajadores, ahora ya se han tomado acciones, para frenar ese daño.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com