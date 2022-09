René Strickler celebra el exitoso regreso de “Corona de Lágrimas”

Llegó con gran audiencia a Televisa Univisión

Continuidad al icónico melodrama que conquistó a los mexicanos

Arturo Arellano

Ya se estrenó con un vertiginoso éxito la continuación del icónico melodrama “Corona de Lágrimas” a través de Televisa Univisión, donde se puede seguir de cerca el regreso también de Victoria Ruffo a la empresa para protagonizar una historia de amor, desamor, engaños y demás situaciones que mantienen al televidente pendiente de cada episodio.

En su estreno en 2012, “Corona de lágrimas” registró los más altos niveles de audiencia en México y en los diversos países de América, Europa, Asia y África en los que fue vista; pero ahora “Corona de Lagrimas 2” pinta para un panorama a la altura y durante la primera semana ha logrado la atención de hasta 2.3 millones de personas por emisión, de acuerdo con Nielsen IBOPE México.

René Strickler, en esta continuidad de la historia, interpreta a Lázaro, un hombre machista y despiadado, quien ve a su familia como un mal necesario para aspirar a un puesto de importancia. Es esposo de Diana (Sharis Cid) y mira a su hijastra Rebeca (Claudia Zepeda) con ojos de deseo, sin embargo, a la mirada pública mantiene una imagen de “padre ideal”.

En entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “Estoy muy feliz y agradecido con el productor José Alberto Castro, por permitirme estar en esta segunda parte una historia muy exitosa. Han pasado diez años desde el primer éxito del melodrama, y ahora unirme a un gran elenco de actrices, actores, directores, es algo maravilloso”.

Para quienes no han tomado aún la decisión de adentrarse en esta historia, cuenta que “vengo a formar parte de la familia Huesca. Mi personaje es completamente turbio, oscuro, con cosas terribles, hace cosas muy malas para obtener no solo por sus logros políticos, sino también dentro de su familia, incluso, pasando por encima de ellos. Creo que mi personaje es una llamadita de atención a la gente, para que te des cuenta de que una persona simpática y elegante, también puede tener un demonio oculto y ser terrible. Es una alerta para que los padres estén al pendiente de sus hijos para que no sean víctimas de este tipo de personas”.

Reconoce que ha sido complicado hacer este personaje, “es que son cosas que ves en la vida cotidiana, en las noticias y metes todo eso, le exageras, es una biblioteca mental para saber de dónde viene y porque se comporta así, hay que justificar, incluso, el comportamiento, porque los malos no nacen siendo malos, y no piensan que son malos. Creen que hacen bien, que eso es lo correcto, es complicado y divertido”.

De la historia que recién comienza, declaró “Hay un gran abanico de ofertas en diferentes plataformas, eso es bueno, pero me pasa que a veces en la calle, la gente me pregunta ¿cuándo se hacen novelas a la antigüita? Porque las extrañan. Hay mucha violencia, la vida cotidiana está rodeada de problemas y la gente lo que quiere es distraerse, y aunque haya violencia también en las telenovelas, en este caso todo es acompañado de la historia clásica de príncipe azul, de la cenicienta, que sirven para sacarte un poco de esta realidad”.

En ese mismo sentido añade que “A veces uno se encuentra en plataformas historias largas, hay series largas, solo que ahora las ponen por temporadas, y nosotros vamos con el melodrama clásico, una historia larga, que va a durar más de cuatro meses al aire y no están cerrados los capítulos aun, así que se puede alargar”.

El hilo en “Corona de Lágrimas 2” destaca “en sí la historia central es la de Victoria Ruffo y sus hijos, como crecieron, como son sus vidas sentimentales ahora y la de ella misma, como están los villanos y como vamos a afectar las vidas de una familia que ya había superado muchas cosas y que había encontrado paz, pero que ahora el destino les vuelve a poner trabas” concluyó. Si bien ya se estrenó por las estrellas este melodrama, todos los capítulos se pueden revivir a través de Blim.

Es una producción de José Alberto Castro, donde también participan Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Ernesto Laguardia, África Zavala, Mane de la Parra, Chema Torre, Alejandro Nones, Lola Merino, Sharis Cid, Geraldine Bazán, Ana Belena, René Strickler, Raquel Garza, Moisés Arizmendi, Lisardo y Ulises de la Torre, entre otros.

Corona de Lágrimas 2, se transmite de lunes a viernes a las 6:30 por las estrellas, es un melodrama familiar que es adaptado por Jesús Calzada y se centra en destacar, principalmente, el significado de ser madre y los conflictos, dudas, fallas, amor, aciertos y desaciertos que puede implicar la maternidad.