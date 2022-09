La intimidación como política de gobierno

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El gobierno de la 4T utiliza la intimidación como estrategia para someter a los otros poderes de la Unión, a los adversarios políticos, a la prensa y todo aquel opositor a los designios presidenciales. Convertido en moderno Torquemada, el inquilino de Palacio Nacional ha convertido las mañaneras en tribunal de la Santa Inquisición, donde con juicios mediáticos, se amenaza a los irredentos, se les condena a salir del paraíso y, como judíos con la estrella de David bordada en las ropas durante el nacismo, son etiquetados como conservadores, traidores, neoliberales, enemigos del pueblo bueno y sabio.

Primero fueron los ex presidentes, sobre quienes pende la espada de Damocles por los eternos señalamientos de corrupción, alentados por el resentimiento social. Pasaron al patíbulo los empresarios, evasores de impuestos, expoliadores del pueblo y explotadores de trabajadores, quienes incluso osan alentar las energías limpias; iniciativo privado no alineado es linchado, la cervecera Constellation Brands dejó de invertir millones de dólares como resultado de una encuesta patito. Siguieron las universidades, como la UNAM, calificada como conservadora y antipopular, fifí en una palabra.

Al recorte de salarios de la burocracia dorada, siguió la persecución del INE, último baluarte de nuestra democracia. No sólo se le recortó el presupuesto, se hizo una campaña de linchamiento contra su presidente y algunos consejeros. El ladrón gritando atrapen al ladrón, un presidente autoritario y antidemocrático que recrimina al árbitro electoral supuestos fraudes, cuando es una organización eficiente y ejemplo mundial en la organización de los comicios, pero si no me es favorable la actuación del INE, reclamo una conspiración. La intimidación y la arenga para linchar o descalificar al organismo autónomo se mantiene y buscan desaparecerlo.

Después se fueron sobre gobernadores no alineados, como el de Tamaulipas, al que quieren involucrar con el crimen organizado, pero olvidan que el gobernador electo recibió dinero y utilizó el avión del rey del huachicol, como lo hizo el gerente de Morena. La prensa es atacada todos los días por las críticas a la 4T.

El turno es de los legisladores de oposición y de los ministros y jueces. Porque no votaron a favor de la reforma eléctrica, se les tildó de traidores a la Patria y se les intimida para que aprueben la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Ante la negativa de aprobar las iniciativas presidenciales, se les acusa de no trabajar, como si las propuestas enviadas desde Palacio Nacional, a las que no se les debe cambiar ni una coma, fuera el único trabajo parlamentario.

Grandiosa la frase “a mí no me vengan ahora con que la ley es la ley”. Con ello instruyó a los ministros para que no se opongan a las violaciones constitucionales del Ejecutivo o sus deseos, como es el no quitar la prisión preventiva oficiosa, medida coercitiva del gobierno para retener ilegalmente a los opositores o enemigos del régimen.

La intimidación ha dado resultado, como sucede con el líder cameral Ricardo Monreal, quien casi expulsado del paraíso, se achicó en la conspiración senatorial opositora para designarlo presidente de la mesa directiva, a pesar de que reconoce que el tabasqueño va por él, no solo con la negativa de que sea el candidato presidencial guinda, sino con la amenaza de quitarle la Jucopo y expulsarlo del partido. Lo mismo sucede con los jueces, a los que se les exhibe sin pruebas y se les amaga con investigarlos.

Los ministros de la Corte parecía que daban para más; sin embargo, la intimidación desde el tribunal inquisitorial del salón Tesorería pudo más, y no se atrevieron a suprimir la prisión preventiva oficiosa, con lo cual miles de inocentes permanecerán en la cárcel sin iniciar su proceso. Pero pasarán de la estigmatización al aprecio presidencial de “buenos ministros, conocedores de las leyes”.