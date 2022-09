Paso de la Guardia Nacional a la Sedena deja fuera a 23 mil ex policías federales

Elementos denuncian incertidumbre y discriminación

Con la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación, quedaron fuera de la corporación a los 23 mil 236 policías federales que laboran en ella, por lo que estos elementos señalan que no saben qué pasará con ellos, por lo que acusan incertidumbre y discriminación.

El decreto por el que se avaló este cambio establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) “dispondrá que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, por lo que seguirá bajo su adscripción, conservando sus derechos laborales adquiridos”.

Además, establece que el personal de la Policía Federal que pertenezca a los organismos especializados de la Guardia Nacional continuará prestando sus servicios para esta corporación, pero especifica que sólo será de manera temporal y “conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de Defensa Nacional y el ramo de seguridad pública”.

Sin embargo, elementos de la extinta corporación policial aseguran que las autoridades no les han informado sobre el lugar de trabajo al que serán transferidos ni sobre si seguirán conservando sus cargos. Sólo les han hecho saber que existe aún la posibilidad de acceder al esquema de “retiro voluntario” para dejar de formar parte de la institución o tener cambio de función, pero sin la certeza de si conservarán sus prestaciones laborales.

Se consultó sobre el tema a autoridades de la SSPC y de la Guardia Nacional. En respuesta, ambas instancias se señalaron entre sí, asegurando que es responsabilidad de la otra la transición de uniformados, sin brindar mayores detalles.

Policías acusan incertidumbre y discriminación

Para los policías federales que aún están en la Guardia Nacional, todo es incertidumbre. Están seguros de que el motivo por el que los quieren fuera es sólo para no “ensuciar” a la corporación creada en la administración de López Obrador, quien insiste en que la extinta Policía Federal fue una institución corrupta.

Documentos oficiales del Programa de Separación Voluntaria 2022 refieren que del 5 de septiembre al 13 de enero de 2023 se tiene pronosticado concluir con el retiro de todo el personal civil adscrito a la Guardia Nacional, al que se ofrece en promedio 37 mil 970 pesos por año trabajado, si estuvieron más de 10 años para la Policía Federal.

“Yo ahorita me duermo triste y me levanto triste. Porque tengo un hijo, tengo mi familia, yo soy paramédico, en mi familia son maestros, soy licenciado en Derecho, tengo una especialidad en identificación vehicular, en autotransporte federal que viene siendo los de pesos y dimensiones. Y si tú me preguntas: ¿por qué me estoy yendo al diplomado? Porque me quiero preparar”, replica el entrevistado.

En entrevista, la abogada Reyna Velasco, que en 2020 representó a diversos policías federales que se ampararon contra las transferencias de funciones en la Guardia Nacional, explica que a más de dos años de estos hechos la mayoría de los amparos aún están en trámite, es decir, están en cumplimiento de la sentencia o en recursos de revisión.

“Cuando tú le ganas un amparo a la Guardia Nacional, lo que hace la Guardia Nacional es interponer recursos de revisión (ante un Tribunal Colegiado). Luego te confirman en el recurso de revisión la sentencia y lo que hacen es solicitar prórrogas y prórrogas y prórrogas por tiempo indeterminado para cumplir las sentencias”.

En 2020, diversos elementos de la extinta División de Seguridad Regional de la Policía Federal, ya estando en la Guardia Nacional, fueron colocados en Seguridad y Carreteras. No obstante, meses después los transfirieron a la División General de Servicios Especiales, donde básicamente los cambiaron a realizar funciones administrativas lejos de sus casas.

Por ello, interpusieron amparos y ganaron varios de ellos. Sin embargo, la Guardia Nacional los volvió a dejar en Servicios Especiales, acción que los jueces consideraron como un acto en el que “no había repercusión”.

“Entonces, muchos de ellos están tomando la opción de decir: ‘Mejor opto por el retiro voluntario’”, dice Velasco.

La abogada explica que desde 2019, cuando nació la Guardia Nacional, muchos policías federales empezaron a ser retirados de actividades operativas.