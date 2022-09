Hoy no hará desaire Adán Augusto López a los senadores de su partido

A Alejandro Encinas ya se le hizo “bolas el engrudo” de Ayotzinapa

Hoy no habrá desaire por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a los senadores, como lo hizo cuando de última hora, avisó que no podría acudir a la plenaria de los legisladores de su partido en la Cámara alta y luego, así como para componerla, visitó la sede senatorial y se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa, Ricardo Monreal.

Y es que ese, a todas luces se trató de una celada preparada ni más ni menos que desde Palacio Nacional ya que —como se recordará—, también hicieron el desaire los integrantes del Gabinete de Seguridad de esta errada y llamada Cuarta Transformación y hasta el líder de Morena, Mario Martín Delgado.

Esta vez, si alguna intención pasó por la mente del titular de la Segob para no presentarse en la Cámara alta, no puede ser porque está obligado a presentarse en el pleno senatorial al igual que otros distinguidos integrantes del gabinete de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Lo que sí, es que el responsable de la política interna del país, aprovechará esto como una pasarela, pues finalmente pertenece al distinguido club de “corcholatas y corcholatos”, designados desde Palacio Nacional. Además, tiene otro encarguito de su jefe, pues a él le corresponderá dar todos los detalles respecto a la consulta “patito” que se tiene planeada para el año entrante, para preguntar sobre si las Fuerzas Armadas sigan participando en labores de colaboración en las tareas de combate a la inseguridad hasta 2028, y que, como se sabe, fue retirada dicha propuesta de la sesión del pleno porque no se pudo reunir la tan necesaria mayoría calificada, sin embargo, todo indica que en la semana que inicia, el panorama pinta muy distinto en eso de la reagrupación de los votos.

Ya hasta el dirigente morenista, Mario Delgado, dijo que su partido organizará a la ciudadanía para llevar a cabo una consulta “patito” más que no servirá para nada. O bueno, sí, para medir la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su gustadísimo “stand-up” mañanero, anunció que dejará fuera de este estéril ejercicio al Instituto Nacional Electoral, (INE), porque entonces pedirían más presupuesto.

Se reitera, el Senado se volverá una pasarela con esto de las comparecencias, un hecho ya hasta clásico. Así, para mañana, desfilará el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que nunca ha tenido ningún problema en asistir a la Cámara alta, lo hará el 5 de octubre.

Para el 19 de ese mismo mes, comparecerán los titulares de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y esta vez, ojo, tampoco podrán hacer desaire y finalmente, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, acudirá el 25 de octubre y la comparecencia de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, será reagendada.

*** El coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería, dio a conocer que solicitará la comparecencia del silente secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del flamante subsecretario de Promoción y Previsión de la Salud, Hugo López-Gatell, —el ex “rock star” de la pandemia de Covid-19—, ante el pleno de la Cámara alta para que rindan cuentas sobre el desperdicio de más de cinco millones de vacunas contra Covid-19. Desde la Secretaría de Salud, la excusa es que “se caducaron”, a lo que habría que rectificarles: esta errada y llamada Cuarta Transformación en su ramo de la salud, debido a una inexistente estrategia en la materia, que ha llevado a México, por ejemplo, a descender abruptamente en cuanto a los programas de vacunación cuando en el pasado eran reconocidos mundialmente y ahora, la ineficiencia de esta malograda e incapaz administración los ha llevado al sótano. Ahí está el sistema de salud de Dinamarca que prometió el inquilino de Palacio Nacional.

*** En primera fila marchó ayer sobre la avenida Paseo de la Reforma, Vidulfo Rosales, el abogado de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados hace ocho años. Interesante resultó lo que dijo al manifestar que cuando hay señales de un probable esclarecimiento de este expediente que esta errada y llamada Cuarta Transformación ha tomado como bandera, se retrocede de forma importante en cuanto se cancelan órdenes de aprehensión. Como se sabe, el Ejército está siendo señalado y los jueces han librado dichas órdenes sin que éstas se cumplan porque este caso ha rebasado la actuación de las autoridades, especialmente, del flamante subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, a quien ya se le “hizo bolas el engrudo” y le ha dado por acusar “a diestra y siniestra”, sin mayor sustento. Y bueno, además, López Obrador protegiendo al Ejército, entra en contradicción porque los padres y madres de Ayotzinapa han venido haciendo señalamientos precisamente al Ejército. ¿Será por eso que Rosales dice también que dentro el propio gobierno hay intereses para que el caso no se aclare?

*** En la Universidad Autónoma del Estado de México al presentar su libro “Las Grandes Reformas para el cambio de Régimen”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que para alcanzar el estado de bienestar y de tranquilidad en el país, todos tenemos que respetar la ley. Asimismo, Monreal Ávila afirmó que en la aplicación de la ley no hay excepción: “la seguridad jurídica, la prosperidad y la paz social sólo se pueden dar si todos respetamos la ley y sí debe aplicarse la ley a quienes vulneran las disposiciones jurídicas”. Para el legislador zacatecano, los órganos de justica fallaron y ahora que se conocen los expedientes reales del caso Ayotzinapa, se observan violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia lo que pone en riesgo que, quienes fueron culpables de la muerte de los normalistas puedan quedar impunes. Hizo hincapié sobre la forma en que se manipuló y que se gestaron desde el poder, los asesinatos de jóvenes inocentes, hecho que “nos pone la piel sensible y nos damos cuenta de que hay un déficit de justicia en México”, que a ocho años de distancia no se ha podido corregir. Finalmente, el coordinador de Morena en la Cámara alta. En otro tema, el senador Monreal aceptó que México tiene grandes retos que enfrentar en el futuro como el de la seguridad, por ello, en los próximos días buscará el consenso con las demás fuerzas políticas para que la reforma que amplía el plazo de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se prolongue hasta 2028.

