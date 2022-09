Tómate un “Aire” con el rock de Casino Rex

Disponible en plataformas digitales

Una fusión de sonidos clásicos del género con atmósferas contemporáneas

Arturo Arellano

Casino Rex es un grupo originalmente formado por Alex Ortega en el bajo y voz, Egnar García en la guitarra y voz, Isa Ryan en la batería y Javi Martínez en el teclado y voz, que se forma en la Ciudad de México a mediados del 2017, con la finalidad de crear una propuesta alternativa de rock original independiente en español.

Desde el comienzo se plantearon experimentar con la fusión de sonidos clásicos de rock, con atmósferas contemporáneas para generar un sonido que nos identifique en estos tiempos, fuera de tendencias o modas, de lo cual Egnar García nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Es el nuevo tema, una balada rock que fue escrita en la pandemia y la letra habla de esa incertidumbre que pasamos todos cuando se empezaron a cerrar las fronteras, cuando nos empezaron a confinar, se cancelaron los eventos, todas las actividades que teníamos programadas, perdimos la normalidad”.

En la letra, nos cuenta que hay líneas como “Siento como muere el tiempo, no sé qué va a pasar aquí, me falta el aire”, cuyo mensaje, dice “es básicamente la esencia de la canción escrita en pandemia. Definitivamente el aprendizaje es disfrutar cada momento, suena a cliché, pero tuvimos la muerte de cerca, nos miró a la cara como nunca antes, entonces, ahora hay que concretar cosas, no dejar pasar el tiempo, no esperar, debemos hacer las cosas, porque no sabemos si hay mañana, esa es la gran enseñanza, no tenemos la vida comprada y eso se refleja en la canción”.

Como banda, describe a Casino Rex como “un grupo de la vieja escuela, que toca con instrumentos reales, batería, bajo, piano, guitarras acústicas. De hecho, este nuevo tema es parte de un EP que iremos soltando de manera paulatina, será un sencillo por mes. Sacamos ‘Aire’ y luego ‘Inmortal’, más tarde en octubre será otro más, ya iremos avisando cual. Ya son cinco canciones disponibles en las plataformas con sus videos correspondientes y así pensamos seguir hasta que tengamos todas las canciones afuera”.

Y su plan es mantenerse en esta dinámica de sencillos “Estamos sumándonos a esta nueva dinámica de las redes sociales de mostrar nuestra música a través de sencillos, así que ya estamos trabajando en los que van a salir después, no sabemos cómo va a terminar todo, pero mientras tanto, será hasta el próximo año que vamos a buscar los conciertos” adelantó.

DAN SEGUIMIENTO CON “INMORTAL”

Inmortal es el nuevo tema que da seguimiento a Aire, de esto Egnar nos comentó “es una canción con tintes apocalípticos, eso que sentimos al no saber qué iba a pasar en la pandemia, pensamos que se iba a acabar todo, entonces, es una canción de amor, dice ‘abriré la tierra para abrazarte, besarte hasta que todo acabe, arda y llegue a su final’, y es que, al final todo vuelva a regresar porque esto es un ciclo. Porque finalmente algo que entendimos es que la muerte es parte de la vida y cuando un ciclo se cierra, empieza otro, estamos de forma continua, pero hay que estar seguros de que con la muerte no se acaba todo. De hecho, el tema es dedicado a Alejandro Ortega, quien fue bajista de nuestra banda y que falleció en la pandemia”.

Recordó que “Con Alejandro estuve tocando en varios proyectos por más de 20 años. Ha sido una perdida muy sensible, estamos recuperándonos, todo este material lo grabamos con él, de hecho, es su último trabajo. Cuando pasó esto ya había dejado las canciones hechas, e incluso grabó el primer video oficial, 15 días después de eso falleció. Es curioso porque el tema fue ‘Con tu luz’ y es precisamente con lo que nos quedamos de él”.

Aclaró que por el momento no están buscando aún un reemplazo para su bajista “ahorita estamos en ese proceso de presentar lo que se quedó grabado, digamos que queremos concluir con este ciclo, presentar tal cual el material que hicimos con él, y ya después para el nuevo material vamos a invitar a otros músicos, estamos en eso apenas. Si vamos a dejar a alguien nuevo de fijo debe ser algo orgánico, que le interese el proyecto, que sea afín con nuestros intereses y gustos, que coincidamos en la forma de ver la música. Pero insisto en que antes de eso le daremos salida muy digna al último trabajo con Alejandro, por eso se invierte en imagen, en presentar los videos con gran calidad y cerrar bien” concluyó.

Casino Rex, a decir de Egnar es un rock tradicional, se trata de regresar a las guitarras eléctricas de forma orgánica, sin samplers y luego entrar en una atmosfera más contemporánea. La música de Casino Rex está en todas las plataformas digitales, mientras que también se les puede dar seguimiento en redes sociales y en su página de internet: www.casinorex.mx