Pasarelas de aspirantes

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Se equivocan quienes piensan que los partidos de oposición están esperando plácidamente a que vengan mejores tiempos para encontrar a sus respectivos candidatos presidenciales o a uno que encabece la pretendida alianza de panistas, priistas y perredistas.

Sin haber definido cuál será la mecánica de selección de su abanderado. panistas y priistas iniciaron una auscultación para mover un poco a sus aspirantes que, ante la embestida de las llamadas “corcholatas”, no están expuestos ante la ciudadanía que será la que, finalmente, decida por quién votar.

Los panistas recurrirán a la realización de foros en las cinco circunscripciones en que se encuentra dividido electoralmente el país, llevando a todos aquellos que han revelado su interés en obtener la nominación blanquiazul.

No son tanto como uno supone ni todos los que fueron mencionados para participar en esta estrategia tienen verdaderas posibilidades de llegar a la meta.

Los nombres dados a conocer por el dirigente nacional de su partido, Marko Cortés, son los de los gobernadores María Eugenia Campos, Mauricio Vila y Mauricio Kuri, además del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; el también diputado y ex gobernador, Juan Carlos Romero; la senadora Lilly Téllez y el externo y ex diputado federal Manuel Clouthier Carrillo. Aquí no fue considerado Ricardo Anaya, quien también alzó la mano, pero vive en el extranjero.

Creel es el más aventajado de ellos, ya que lleva tres sexenios esperando competir por la Presidencia de la República, participando en elecciones internas de su partido, cayendo vencido por Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota.

Los tres gobernadores (Maru y los Mauricio) son bien evaluados por sus gobernados y Romero es todo un personaje en Guanajuato, donde gana tantas elecciones como sean a las que se presente.

Clouthier trae en su equipaje el bagaje del ex candidato presidencial del mismo nombre y Lilly Téllez se ha metido a fuerza de declaraciones en esta contienda.

Los priistas también tendrán su espacio con un foro de participación de aquellos que se sienten con derecho a buscar la nominación y respaldo de su partido.

Enrique de la Madrid, Alejandro Murat, Beatriz Paredes e Ildefonso Guajardo, se sujetarán a la mecánica establecida por su partido en exponer sus ideas en el propio escenario del partido. Aquí no se ha mencionado la posibilidad de que participe el presidente del partido, Alejandro Moreno, quien en el pasado había manifestado su intención de disputar la nominación.

Cabe destacar que esta será la primera ronda de varias más que habrán de celebrarse antes de que los partidos presenten su opción de candidatura y si llegan a un entendimiento para ir juntos panistas, priistas y perredistas en una alianza que pueda poner en jaque a la “corcholata seleccionado por Movimiento de Regeneración Nacional.

Hasta el momento, los nombres que se mencionan de uno y otro partido, así como tampoco el seleccionado por el PRD, Silvano Aureoles, parecen llenarle ojo a los empadronados ni tampoco provocan inquietud en las filas del perredismo.

Los partidos, tal vez, debieran buscar otro perfil de personajes que vaya más acorde a lo que el electorado pretende y empezar a sondear en otros terrenos, para tener un candidato que reúna presencia, carisma, discurso y talento.

Los prospectos de panistas y priistas tienen una o dos de esas características, pero no todas y convencer a los ciudadanos será difícil con tan poco.

El candidato o candidata presidencial deberá ser conciliador, respetuoso, amable, tener buen estado de salud, buen control emocional y conocer los problemas que aquejan al país. Al tiempo de presentar alternativas reales. ¿Cuántos de ellos o ellas llenan estos requisitos?

La historia de la desaparición de dos marinos que fueron proporcionados como escoltas del senador José Narro tiene largo tiempo, ya que distan más de seis meses, sin que se sepa nada de ellos y en qué condiciones desaparecieron. El senador niega que fuesen sus escoltas y que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, se los hubiese asignado. La historia es demasiado truculenta y hasta que el presidente López Obrador reconozca la verdad de la misma es, tal vez, cuando se conozca la verdad. Por lo pronto la FGR ya investiga el caso.

