Cirque Música: Querida, La celebración oficial de Juan Gabriel es un gran proyecto, que mezcla el arte del circo con la música de nuestro inolvidable Divo de Juárez, buscando conmemorar, recordar y celebrar al astro mexicano, a partir del 20 de octubre en el Teatro San Rafael.

Unidos Citibanamex, Ocesa y en la gestión general de producción que corre a cargo de Mejor Teatro, encabezada por Morris Gilbert, ofrecieron una conferencia en la que anunciaron los detalles, de esta experiencia incomparable que conquistaraì al público a través de todos los sentidos.

Stephen Cook el presidente de TCG Entertainment, creador y director de dicho evento comenzó expresando, “nos sentimos muy honrados de presentar la versión oficial, tenemos mucha gente a la que agradecer, llevamos 2 años trabajando en esto, primero buscando un equipo experto como son Alejandro (Garza) y Rene (Reyes), hasta buscar el lugar apropiado donde también nos apoyó Morris, pues desde que se empezó el proyecto se trabajó con la herencia, buscando el mejor lugar para presentarlo y hoy nos encontramos el teatro San Rafael. Sabemos lo importante que es Juan Gabriel y queremos honrarlo como se debe”.

Continuando Alejandro Garza, promotor independiente explicó “será un show basado en la música de Juan Gabriel, con bailarines, cantantes y más, seguro de que cumplirá todas las expectativas de todo el público”.

Mientras que el director de eventos de Ocesa, Rene Reyes agradeció la confianza y el poder estar de nuevo en una conferencia para un proyecto con Morris Gilbert, “es un honor tener este proyecto, hace 28 años hicimos el primer evento masivo con Juan Gabriel, y estamos aquí para darle el banderazo al nuevo evento, creemos gracias a Morris que esto será magia, una que se merece el legado de este gran artista”.

Morris Gilbert, el productor comentó “ya he compartido proyectos con ellos, un día me llamaron, conocí a Stephen, me contaron y no daba crédito de lo que me decían, yo quería hacer esto y no sabía si me daría tiempo en esta vida, imagínense es Juan Gabriel, agradezco mucho esto, ver materializado lo que venimos platicando tiempo atrás”.

Momentos después nos presentaron un video con un poco de lo que se podrá apreciar el este show, sonando algunas de las canciones más conocidas del maestro Juan Gabriel, seguido de un video con un saludo y mejores deseos al proyecto por Iván Aguilera, hijo del divo de Juárez quien expresó con emoción “todo esto es una visión que al fin vamos a compartir, hemos trabajado mucho para lograr la alegría de lo que era mi padre, desde que vimos el diseño, los trajes, se sintió su presencia y estamos orgullosos del proyecto. Así que los esperamos”. Dejando abierta la posibilidad de que pueda asistir a dicho estreno.

Siguiendo con detalles Antoinette DiPietropolo directora y coreógrafa comentó “será algo totalmente diferente, estoy sorprendida de que a Juan Gabriel se le ve y escucha por todas partes, pero aquí en México el espíritu de ‘Juanga’ se siente en cada rincón”.

Sobre el tema de las canciones afirmaron que son aproximadamente 30 y que tenían la libertad de usar lo que quisieran del repertorio, por otro lado, no hay conversación de un DVD pero dejaron claro que el tiempo decidirá. Mientras que el espectáculo en vivo, ofrecerá una temporada abierta que dependerá del público en el mencionado recinto.

Además, confirmaron que la familia fue bastante abierta al compartir el material. Y es por eso que las canciones pudieron ser escogidas de acuerdo a las favoritas del público, haciendo preguntas, aunque fue muy arduo trabajo por tantas canciones que tiene escritas.

“Habrá varias sorpresas, pero no habrá imitadores, serán viñetas, el despertar a la vida, como él decía, si lo veremos y escucharemos en momentos aleatorios” confirmaron, pero recalcando una vez más, será sin imitadores. Las canciones no serán cronológicas “pero si se empezará con lo más humilde y el show irá creciendo poco a poco en ambiente” adelantaron.

Los boletos están disponibles en la página www.ticketmaster.com.mx, con precios accesibles. También puedes obtener más información sobre los boletos y detalles en www.cirquemusica.com.

