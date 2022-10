Carlos Quirarte se integra a “Al Extremo” de regreso a TV Azteca

Después de 3 años de no estar en la empresa

El programa se transmite de lunes a viernes de 4 a 5:30 pm por azteca uno

Arturo Arellano

Después de estar en Sale el sol en Imagen, el conductor Carlos Quirarte, regresó a TV Azteca para suplir a Uriel Estrada en el programa “Al Extremo”, durante sus vacaciones, no obstante, la gente lo recibió tan bien que decidieron dejarlo de fijo junto con Uriel y Vanessa Claudio.

Al extremo se transmite de lunes a viernes de 4:00 a 5:30 pm por azteca uno y para contar detalles al respecto, Quirarte concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN “Estoy muy contento, creo que las oportunidades hay que tomarlas y cuando llegó la oportunidad de tomar el lugar de Uriel durante sus vacaciones y la gente respondió muy bien, me ofrecieron quedarme. Hace tres años me fui de Venga la Alegría y me hace muy feliz regresar a TV Azteca en un programa como Al Extremo”.

De esta emisión comenta que “en Azteca han cuidado mucho el programa, primero fue en Estados Unidos y después lo trajeron a México. A mí me gusta mucho ir a la calle y traer reportajes de periodismo social, es algo que extrañe mucho, porque en Venga la alegría estaba en espectáculo y entretenimiento, pero acá vamos a ver otras propuestas interesantes, historias de vida, se trata de acercar a la gente al a pantalla. Estaremos recorriendo diferentes alcaldías, estados de la república, lo que ha hecho el programa desde hace tiempo, pero ahora se agrega el estilo que me caracteriza”.

Ahora aclara que “no serán cambios radicales, pero si se tiene que notar mi presencia. Con Vanesa trabaje 12 años, nuestras primeras oportunidades fueron juntos, ella llegó de Puerto Rico y yo de Guadalajara, nos conocemos muy bien, pensamos similar, ella es una chava super preparada. Y con Uriel, es la primera vez que trabajo a cuadro, pero ya habíamos compartido antes”.

Celebra que “es un programa actual, todos los días se renueva para presentar información relevante, no es un programa de videos, es informativo, trabajamos de la mano de fuerza informativa Azteca en cuestión de noticias y de agencias. Ahora, lo que vemos en videos virales nosotros los explicamos, decimos porque se hizo viral, cuáles son sus repercusiones eso que no ves en internet. Porque lo que ves aquí es realidad y en internet ves tanta información que no sabes si los videos son reales o no, si son recientes, aquí lo investigamos y te lo decimos”.

De tal manera, que ofrecen, a decir del conductor, “credibilidad y confianza de que lo que mostramos en la pantalla está respaldado, investigado y es una realidad, pasó con el temblor, en internet pululan teorías y demás, pero en la televisión abierta sabes que es gente profesional la que te informa, que no estamos jugando a comunicar: comunicamos y entretenemos que no es algo sencillo, es con pasión”.

Lo más complicado de este regreso dice “ha sido presentar notas que como ser humano te indignan, hacemos investigaciones de cosas que ocurren en el siglo XXI y no puedes creerlo, te mueve porque es la sociedad en la que vives, es interesante, pero también es difícil hablar de ello. Lo hacemos para generar una responsabilidad social, es como darte cuenta de cómo vive el de a lado y apoyarlo, hacer conexión, tener empatía, asimismo acudir a las autoridades”.

El programa se transmite de lunes a domingo, pero Carlos tiene participación solo de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Azteca 1.