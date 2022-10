Regreso a los 80’s con Journey en la Arena Ciudad de México

Impecable y nostálgica presentación

Arnel Pineda interpretó cada uno de los clásicos de la mítica banda estadunidense

Arnel Pineda de 55 años de edad encabezó el concierto de Journey en la Arena Ciudad de México, respaldando éxitos musicales del grupo nacido en 1973 y que durante los 80 fue de los más exitosos al superar los 70 millones de copias vendidas en todo el mundo.

“Buenas noches, hermosos, hermosas”, fueron las primeras palabras del cantante en el escenario, que, al haber sido citadas en español, arrancaron la emoción de todos los presentes, quienes se dejaron llevar desde la primera canción “Only de young”, en la que Arnel se mostró llenó de energía abarcando cada rincón del escenario.

Bastaron solo 20 minutos de show, para que Journey, integrado por Jonathan (teclados), Randy (bajo) y Deen (batería) cantaran “Don’t stop believin”, el clásico que las nuevas generaciones conocieron a través de la serie “Glee”, por lo que fue una de las canciones más ovacionadas de la velada.

Otro de los momentos cumbre de la noche, fue “Lights”, cuando toda la gente en la Arena Ciudad de México, sacaron sus celulares para acompañar a Arnel con las luces que terminaron por iluminar todo el recinto.

Momentos más tarde, se llegó el momento de “Who’s crying now” que desde las primeras notas al piano arrancó los gritos de emoción y los suspiros de la gente, que cantaron junto con Arnel cada verso de la canción, mientras el filipino señalaba con su dedo hacia las butacas esperando la respuesta constante de la gente.

Asimismo, Arnel se dio el tiempo de dejar su lugar a Deen Castronovo, el baterista, quien hizo suyo el escenario para interpretar “Mother, father”, una de las canciones más emotivas de la noche, pues la gente, igualmente le recibió con emoción y con grandes muestras de cariño.

Journey, nació en San Francisco por allá de finales de los setentas, cuentan con 15 álbumes de estudio, siendo Freedom de este 2022, el más reciente, y en cada uno de sus trabajos albergan grandes éxitos como es el caso de “Open arms”, que también fue coreada por todos a pulmón abierto.

Entre otros temas, también cantaron “Escape”, “Stone in love”, “Dead or alive”, “Let it rain” y “Send her my love”, con las que hicieron de esta una noche inovlidable para los amantes de toda una época, que representa a una de las más gloriosas para la música en el mundo.

