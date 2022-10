De “tapado” a “corcholata”

Arturo Ríos Ruiz

Sheinbaum y Adán, arropados

Marcelo y Monreal se “destapan”

Luis Echeverría terminó con la inercia política de que la Secretaría de Gobernación era la antesala de la Presidencia de la República, inclinó su dedo a favor de José López Portillo que era titular de la Secretaría de Hacienda.

López Portillo eligió a Miguel de la Madrid para que de la Secretaría de Programación y Presupuesto saltara a la campaña presidencial y éste de la misma, sacó a Carlos Salinas de Gortari para sucederlo.

En agosto de 1994, Ernesto Zedillo fue elegido candidato a la Presidencia de la República; este caso fue producto de lo atípico, era coordinador de la campaña del malogrado Luis Donaldo Colosio y ocupó su lugar después del asesinato.

Zedillo realizó una gestión anodina, un discurso con “la sana distancia con el PRI, su partido”, pero en los hechos imponía su ley y el tricolor estaba bajo su yugo. En la sucesión, colocó a Francisco Labastida Ochoa para perder y facilitar la transición en beneficio del PAN, con la llegada presidencial de Vicente Fox.

Felipe Calderón le arrebató la candidatura a Vicente Fox, que no sabía de política y el michoacano, formado a la vera del sagaz Diego Fernández de Cevallos, con quien salió mal y lo relegó.

Se sabe que Calderón pactó con Enrique Peña Nieto para facilitar su llegada, los motivos son muy largos e igual se comenta que con el mexiquense acordó con el actual mandatario para no ser juzgado por la corrupción de su gobierno.

Ahora, el presidente López Obrador tiene las “corcholatas”, Adán Augusto de Gobernación y Claudia Sheinbaum, del gobierno de la ciudad, ella se mueve sin discreción y hace campaña nada velada y el paisano ex gobernador de Tabasco ya no esconde sus pretensiones.

Marcelo y Monreal están a la zaga haciendo su juego con acuerdos no tan secretos, son claros, porque es notorio que no son de las confianzas de AMLO, no cumplen con el requisito principal, que es la obediencia ciega y en el “trono”, podrían desconocerlo. Los primeros, son dependientes en todo para sus fines.

Pero ojo, Marcelo y Monreal, son lo contrario a “corcholata”, relegados por el mandatario, ellos se destaparon y mantienen sus acciones con rumbo a la contienda; el zacatecano más decidido, Ebrard más cauteloso, pero el corazón por la candidatura, se le acelera.

El camino hacia sus pretensiones se les llena de espinas y seguro buscan otros senderos, siempre unidos porque la realidad es que su acuerdo no es nuevo, Casaubon, quiere la Presidencia y Monreal, insistimos, busca la CDMX y “la grande” para el futuro. De cuajarles la jugada, claro.

Claudia ha acelerado sus actividades hacia la candidatura, en todos sus eventos la aclaman porras dirigidas por sus asesores, lo que semeja el espejo de Blancanieves y que le contesta lo que desea escuchar.

Adán Augusto, con semblante desangelado, más aún con el golpazo que despedaza a su promotor más importante Cesar Yáñez, que cobrará vigencia con el destape del libro “El rey del cash” que lo desnuda todito, en lo negro de su pasado.

