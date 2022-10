La 4T roba a cuentahabientes

Índice político

Francisco Rodríguez

“Corcholatas”, pura distracción

Adán: del chantaje a la delación

Los cuatroteros ya no tienen recursos para seguir pagando los programas asistenciales…

…y de ello dependen sus triunfos electorales…

…de que su clientela esté satisfecha…

…de que no se enojen con AMLO y con su movimiento…

…y que ya sin interés de por medio…

…los dejen de obedecer, de seguir, de ser “leales a la causa”.

El gobiernito de Andrés Manuel López Obrador ha dilapidado miles de millones de pesos en sus obras monumentales y, para ello, ha transferido -desviado, pues- recursos de partidas presupuestales asignadas a la salud, la educación, la construcción de infraestructura que tenga sentido y no sea producto de sus caprichos demenciales, etcétera…

…Se ha pasado las Leyes de Egresos de la Federación por debajo del cinturón, sin que la Cámara de Diputados y su dócil órgano fiscalizador -la Auditoría Superior de la Federación- siquiera puje.

También ha saqueado, pues lo ha hecho al margen de la ley, muchos miles de millones de pesos más de los fideicomisos que ha logrado desaparecer, incluidos aquellos que fueron instituidos para apoyar a la ciencia, a las artes, a la cultura y muchos más.

Pero ya se le acabó el dinero.

¿Endeudar todavía más al gobierno y al país?

Creo que la banca internacional ya no ve a México como un buen sujeto de crédito…

…y si cualquier institución financiera del extranjero le otorgara un empréstito sería con altísimos intereses, debido al riesgo que no sólo ellos, sino ya todos corremos en México.

De organismos como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional tan criticados por el ocupante -con todo y tropas- de Palacio Nacional mejor ni hablamos.

Así que AMLO ya no puede empeñar al país con los usureros mundiales.

El todavía más o menos autónomo Banco de México muy difícilmente le permitiría poner a trabajar horas extras a la Casa de Moneda, imprimiendo más billetes, lo que sería suicida, dados los ya muy altos niveles de inflación aquí y en el resto del planeta.

¿Qué hacer?, debieron haberse preguntado tras buscar incluso debajo de las piedras, cuando seguramente uno de esos amigos de Andy que orbitan en la sede del Ejecutivo Federal debió haber gritado: ¡las cuentas en los bancos que no se han movido durante mucho tiempo!

Y sí, robando a los clientes de las instituciones bancarias, ya tendrán dinero para seguir ayudando a los pobres -cuando en realidad son ellos quienes reciben el apoyo, interesado y todo, de los mismos- y, claro, para que no se detenga la construcción de las obras que AMLO considera que son los monumentos a su enfermiza egolatría.

Cada vez con menos ideas para el show

López Obrador anda en busca de autor.

Un guionista, un escritor de sketchs, alguien que le ayude a introducir frescura y hasta a cambiar el formato de sus matinés palaciegas.

Por su cuenta, ha incluido secciones que ya no son taquilleras como al inicio fue la que encabeza la señora que no sabe leer y que trata de algo así como que las noticias y los comentarios “son mentira, pero son verdaderas”.

Fue divertida un tiempo, debido a la risa que provocaban los serios problemas ortológicos de la presentadora.

Ya no. Ya son chocantes.

Las mismas muletillas del showman principal también ya cansan. “Me canso ganso”, “mi escudo es el pueblo”, “abrazos, no balazos”, “tengo otros datos”, “mafia del poder”, “prensa fifí”, “no tengo derecho a fallar”, “no es mi fuerte la venganza” y, claro, cada vez menos aquella de “primero los pobres” ya perdieron significado en los labios del tabasqueño.

Necesita nuevos gags, nuevas rutinas, el show se le viene abajo, aunque -otra vez- utilice maniobras de distracción como la reciente de ser él, en su dudosa calidad de máximo “destapador” hiciera una lista -¿no qué no?, señora Sheinbaum; ¿no que eso sólo los fachos?- diera a conocer cuatro decenas de nombres que según él son las “corcholatas” de las que surgiría el oponente de la jefa de gobierno de CDMX, en la justa electoral de 2024.

Y los verdaderos problemas del país. El cómo solucionarlos no son dignos de comentarios en las matinés de AMLO.

Tal vez si en lugar de leer poemas, ordenar que le pongan determinada música, dejar de lloriquear y hacerse la víctima de todo y de todos, de mofarse de los demás, de criticar a quienes lo critican, y en su lugar hablar de lo que verdaderamente nos interesa a todos, no sólo a él, las llamadas “mañaneras” volverían a ser cuando menos observables.

¿No cree usted?

Indicios

Espero que usted sí haya entendido la “jugada” del ahora llamado “número dos” Adán (Augusto) López. A mí aún no me cae el veinte de porque se fue de la lengua y pasó de ser chantajista a delator. Porque cuando reveló ante la manada cuatrotera en la Cámara baja que los priistas se habían acercado a su pastorcillo y que éste había ido corriendo con el chisme de que -tras las muchas presiones y extorsiones de que fueron y aún son víctimas- los tricolores ya habían tirado la toalla y se allanaban a acordar con los representantes de AMLO el no sólo servir de correa de transmisión, también para presentar y aprobar la extensión del plazo de la milicia fuera de sus cuarteles y otras más como, otra vez, la contrarreforma eléctrica e incluso oooootra reforma política. ¿Para qué puso a Alejandro Moreno y a Rubén Moreira en tan incómoda posición frente a sus correligionarios y ante sus posibles aliados? ¿Otro chantaje, que es la especialidad del tabasqueño? ¿Traicionarlos por no querer seguir adelante con los costosos acuerdos con la 4T? O simplemente ¿para presionarlos todavía más? Aún no entiendo a ninguno de los dos López. ¿Usted sí? * * * Y por hoy es todo, ya que abusé del espacio y de su paciencia. Gracias por su compañía leyendo estas líneas. Como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez