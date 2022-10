¡Que chingón! El Tri festeja su aniversario número 54

Con mucho rock, amor y éxito

Se presentarán el 15 de octubre en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

Isabel Violeta

Alex Lora y El Tri van regresando de su gira en el Perú, y lo hacen con buenas noticias, pero sobre todo muchas ganas de seguir rockeando de cara a su 55 aniversario, que ya está a la vuelta de la esquina. No obstante, antes deben pasar por el 54 y ya tienen listos los festejos.

El pasado 12 octubre Alex Lora y El Tri ofrecieron una conferencia por el festejo de sus 54 años de carrera, fecha exacta en que tuvieron su primera tocada hace más de cinco décadas, “hoy estamos festejando 54 años de carrera y vamos de acuerdo con la cantidad de discos que sacamos, hasta que llego la ‘cuarenterna’ cuando lanzamos nuestro disco digital número 53 ‘¡Que Chingón!’. Pero bueno, mientras preparamos el nuevo disco, vamos a festejar con muchas tocadas” contó Alex, con mucha emoción.

Empezando con las múltiples tocadas que tendrán para celebrar su exitosa carrera, el sábado 15 de octubre estarán en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, fecha que consideran como el show del aniversario. Siguiendo con su recorrido, tocarán el 11 de noviembre en Denver, el 12 en San Lake City, el 19 en Atlanta, el 23 en Chicago y el 25 de noviembre en Houston.

Posteriormente el 26 de noviembre se presentarán en Texas y el 1 de diciembre será una fecha aún más especial, porque festejarán además el cumpleaños número 70 de Alex, que es el 2 de diciembre.

Algo que sorprendió en esta convivencia es que Alex Lora anunció que el calendario que sacaron en 2006 saldrá de nuevo a la venta, “sacamos este calendario con fotos muy chingonas en 2006, y como nos sobraron muchos, los tendremos de nuevo a la venta en las tocadas para que lo puedan usar, porque las fechas coinciden” comentó.

Con el carisma que lo caracteriza, Lora presentó a su esposa Chela Lora, a quien agradece que el Tri siga caminando con éxito, “Estamos contentos de que estén aquí, festejando los 54 años, a propósito, no se hizo tocada más grande este año por que los 55 años que son los próximos, amerita superar todos los demás y ahora quisimos disfrutarlo con ustedes medios de comunicación y fans platicando”.

Entre las anécdotas, Alex contó a lo la música que ellos hacían, antes no la llamaban rock mexicano, lo llamaban ‘La onda chicana’, además de que compartió que el éxito de sus canciones y que le guste a las nuevas generaciones se debe a que “desde el primer día que empecé a rockear dije, me vale madre todo y que viva en rock and roll, me han dado múltiples premios, pero nunca pretendí nada y muchas veces me preguntan, cómo le hago para que a los chavitos les gusten mis canciones y la verdad es que eso me vale, yo las hago para que me gusten a mí y cuenten algo, y no lo hago con propósito de llamar la atención solo es así, y cada tocada para mi es como un ensayo, así como la plática con la raza donde salen los temas, yo solo agradezco a mi manager y a la Virgencita”.

Adelantaron también que el público podrá disfrutar de la historia de El Tri, Alex Lora y Chela Lora, en una docuserie “Luis Kelly es quien está escribiendo el guion; fue en la pandemia donde surgió la idea de contar la historia del Tri, aunque ya existe una película, fue por lo que buscamos a Kelly, pues tiene mucho material y capto la esencia misma de lo que es el Tri, apenas nos estamos organizando y viendo que plataforma la quiere comprar, y sé que les gustara mucho”.

Dando un mensaje a las nuevas generaciones expresó “es difícil rockanrolear, luchando con envidias, habladas, represión, nosotros hemos sobrevivido todos los obstáculos y para quienes empiezan o ya están en esto, lo que les diría es que aguanten como dice la canción parece fácil, pero es difícil”.

Uno de los retos más difíciles en estos años, a decir de Alex Lora, es que se cancelen tocadas que ya tenían planeadas, pues es algo en lo que se preparan mucho en cuanto a producción y mentalmente. Para Chela Lora, dijo que lo más difícil para ella fue el camino de las mujeres en el rock and roll, pues antes en las tocadas solo abusaban de ellas y no podían disfrutar de los conciertos o un escenario como los hombres.

No había mejor manera de terminar este festejo que con la agrupación completa escuchando las mañanitas, mientras cortaban el conmemorativo pastel de 54 años de El Tri.