Esencial, que el Estado use sus programas sociales para reducir pobreza y desigualdad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal convocó ayer a mitigar, a través de hacer más eficientes de los programas sociales, los problemas que dan origen a la pobreza.

Al presentar en el Senado el libro de Raymundo M. Campos titulado Desigualdades. Por qué nos beneficia un país más igualitario, el presidente de la Junta de Coordinación Política subrayó que las políticas públicas deben estar focalizadas en atender las desigualdades para mitigar los problemas que le dan origen a la pobreza.

El zacatecano afirmó que, en el caso de México, si el Estado no genera condiciones para mejorar la prestación de servicios educativos o de salud, “las desigualdades seguirán acrecentándose”.

Indicó que por más que un trabajador tenga un salario mejor, mientras no existan igualdad de condiciones en el acceso a servicios educativos de calidad, persistirá el déficit respecto de quien pueda o no hacerlo.

El Estado debe buscar, subrayó, el equilibrio entre la enseñanza pública y la privada, “sin menoscabo de que aquellos que puedan proveerse de servicios privados lo hagan, pero buscando que la desigualdad en la prestación de dichos servicios no sea tal para quien no pueda acceder a ellos, y que no queden en desventaja por no tener condiciones para ello”.

A su vez, la senadora Sasil de León Villard, de Encuentro Social, consideró que las distintas desigualdades no amplíen las brechas y divisiones sociales y frenan el avance económico y social.

El libro dice que existen desigualdades más importantes que otras, todas estrechamente vinculadas, por lo que si deseamos que México sea un país más igualitario debemos contrarrestarlas todas por igual.

Señala que en 1930, apenas el 5 por ciento de mujeres participaban en el mercado laboral, en tanto que para 2020, la tasa de mujeres en el mercado laboral se encontraba en el 45 por ciento, en contraste con el 84 por ciento de los hombres, con lo que se demuestra que México tiene una de las tasas de empleo más bajas de mujeres en el continente. Aunado a la diferencia de ingresos que perciben por el mismo trabajo hombres y mujeres.

Ante estas desigualdades, dijo la senadora del PES, desde el Senado impulsamos reformas que promueven igualdad entre hombres y mujeres, para acortar brechas de género y lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso y desarrollo aun cuando falta mucho por hacer.

Geovanna Bañuelos, del PT, advirtió que el Estado tiene una gran responsabilidad en el combate a la pobreza, pero la sociedad, en su conjunto, tiene el reto colectivo de acabar con la desigualdad.

Raúl Bolaños, del PVEM, indicó que Monreal propone prevención y castigo de actos discriminatorios

Es por ello importante impulsar, desde esta Legislatura, que se asegure la no discriminación en todos los aspectos sociales, consideró.

Monreal, equivocado: Sheinbaum

Consecuencia de la amenaza de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de dar a conocer audios o videos comprometedores contra Ricardo Monreal, el senador se quejó ayer de ser objeto de una campaña sucia desde hace al menos 9 meses en la cual se han invertido muchos millones para favorecer a su vez a una precandidata.

La única en ese rol es la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien ayer salió a su vez a responder que en su administración nadie golpea a nadie.

“Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, nosotros hemos sido víctimas de eso cómo vamos a hacer nosotros eso. Y segundo, yo como lo he dicho no voy a entrar… los adversarios son otros. Los adversarios son el conservadurismo que quieren regresar a los privilegios de antes, no voy a entrar a un debate con mis compañeros sobre esos temas, más bien la unidad interna y en todo caso defendiendo el proyecto de nación.

“(Monreal) Está equivocado, pero hasta ahí nada más, no voy a entrar en debate con él, a los únicos que les damos armas cuando entramos a un debate interno es a los adversarios”.

Sin embargo, al igual que un día antes lo hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno en la CDMX dio todo su reconocimiento y apoyo a Layda Sansores.

“Mi cariño a Layda, yo creo que ayuda a la unidad del movimiento”, señaló.

