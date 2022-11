Necesario, reconocer el desempeño de policías en Edomex, afirma el ex diputado José A. Murat

Bajos salarios, falta de prestaciones y seguro de vida

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— Las estadísticas no mienten, cuatro de cada diez personas que hoy están en las cárceles del país no han recibido sentencia por parte de un juez, además de que el 85 por ciento de las carpetas de investigación se quedan en total discrecionalidad y no llegan al juzgado y el Edomex no es la excepción.

Así lo manifestó en entrevista, José Adolfo Murat, fuerte aspirante del Partido Movimiento Ciudadano (MC) a la candidatura al gobierno mexiquense, al tiempo de destacar que, para solucionar esta problemática, “es que la impartición de justicia ya no dependa enteramente del Ministerio Público, para acabar con la prisión sin juicio y que todos los presuntos delincuentes sean puestos a disposición de un juez”, dijo.

Por otra parte, el también ex diputado, destacó que “en la entidad mexiquense es más peligroso ser policía que ser delincuente y, a cambio de ese riesgo, los policías tienen bajo salario, sin posibilidad de crecimiento, falta de prestaciones y seguro de vida, además de que la formación inicial de un policía es escueta”, reiteró.

José Murat destacó que para ello se propone el reconocimiento por el desempeño de los policías y no por el cargo para que puedan tener aumentos salariales sin un proceso burocrático, homologar los sueldos y prestaciones en todo el país y, la creación de una academia nacional de mando para que cuenten con la capacitación necesaria.

“Hay miles de inocentes en las cárceles y miles de delincuentes en las calles”, además de que en las cárceles no se les presenta una alternativa ni el apoyo para salir de la vida criminal, por el contrario, muchas cárceles se han convertido en escuelas del delito.

Ante este hecho resulta fundamental “detener la carrera criminal antes de que empiece” mediante la implementación de medidas preventivas y justicia cívica, ofreciendo a los delincuentes terapia, trabajo comunitario y rehabilitación, concluyó.