Un exceso de la Iglesia, el respaldo al INE: Maurilio Hernández

Toluca, Estado de México.— El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Maurilio Hernández González, consideró como un exceso el respaldo que dio la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al Instituto Nacional Electoral y al señalar que la reforma electoral es regresiva.

Recordó que la Iglesia como institución de carácter religioso, no tiene injerencia en los asuntos del estado, porque la Constitución es muy clara, y en lo personal, los ministros de culto pueden ejercer sus derechos ciudadanos.

«Como institución, la Iglesia no puede intervenir en los asuntos de estado, me parece que es lo que hay precisar; si lo están haciendo como institución, es criticable, porque es estarse excediendo, apoyándose en una interpretación particular de lo que es el marco constitucional”, afirmó el presidente de la Jucopo.