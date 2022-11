“Amor al cubo” te invita a priorizar el auto respeto en relaciones sentimentales

Bajo la dirección de Alejandra Martin

Se perfilan a su cierre de temporada el 18 de noviembre en Foro Shakespeare

Amor al cubo es una comedia de humor negro que se está presentado todos los viernes a las 8:30 de la noche, en el Foro Shakespeare y que es protagonizada por Julio Bracho, Valentina Penagos y Alejandra Martín.

La obra sigue a Iris, Gael y Hanna, quienes mantienen una relación poliamorosa aparentemente perfecta. No obstante, un mes después de la muerte del hermano de Gael, este es incapaz de entrar a la misa donde está su familia. Mientras que Iris y Hanna lo encuentran hundido de borracho en el jardín de la iglesia, aferrado a una caja misteriosa que su hermano dejó ¿Qué habrá dentro? Esa es la pregunta de la que parte todo.

En DIARIOIMAGEN tuvimos la oportunidad de tener una plática con Valentina Penagos, que nos contó sobre su personaje Iris, “soy la novia de más tiempo de Gael, una mujer de la alta sociedad, que busca crear una familia, soy muy aceptada en la familia de Gael, pero que termina aguantando cosas negativas de su pareja, haciéndola víctima, hasta que decide tomar las riendas de su vida y cambiar”.

La actriz destaca que, si fue un reto este personaje, pero “uno positivo en el crecimiento actoral, además, me encontré con muchas cosas en común con ella, como la dependencia con su pareja, con Hanna, bueno nunca he estado en una relación poliamorosa, pero si he caído en la dependencia y ha sido algo distinto”. confesó.

En cuanto a la enseñanza que le ha dejado este proyecto dijo “Me enseñó a tomar las riendas de mi vida, sin depender de alguien emocionalmente, siento que también es un llamado a todas las generaciones, es decir, que abarca a mucho público y el poliamor solo es una excusa para contar más cosas y como te envuelve la dependencia emocional. Es un llamado a que si puedes tener relaciones sanas y hasta poli amorosas, pero el respeto a ti mismo es primordial, eso aprendí y creo que la gente también se lo va a llevar”.

Esta producción tiene a españoles y mexicanos trabajando de la mano y la experiencia de la artista afirma “es increíble, yo ahí conocí a Ale en España, y fue cuando me sumo al proyecto, confió en mí, me llama la atención que diferentes culturas trabajan juntas y no es algo que se vea mucho. España y México últimamente han trabajado mucho de la mano, es algo bueno”.

Hasta ahora, Valentina celebra que “me sorprende mucho la reacción de la gente, han reído y llorado, hace que abran los ojos, yo no me lo imaginaba, esto es una comedia dramática, pero yo metida en mi drama, de repente veo la reacción del público y me sorprendo, si ha sido muy positivo”.

Sobre el regresó del teatro después de la contingencia expresó “estoy realmente feliz, tenía mucho tiempo sin pisar el teatro, es importante que acudamos, es un acercamiento distinto pienso que más personas deberían animarse, además de que siempre hay promociones que te facilitan ir. Entras de una manera y sales de otra, yo por ejemplo estoy agradecida con que haya más teatro y producciones”.

Finalmente, adelantó, que una vez terminada la temporada, con esta puesta en escena planean tener una gira por España el próximo año, además de una gira por la República y poder llegar a más gente.

La obra tiene una duración de 80 minutos con clasificación para adultos. Los boletos están a la venta taquilla y boletos.shakespeareycia.com