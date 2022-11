Daniel Villarreal, bajista de Ágora, lanza Laguna

Su primer trabajo solista

Cuenta con 8 temas que lleva al escucha a un viaje mágico e introspectivo

Con más de dos décadas dentro de la escena musical, Daniel Villarreal, bajista de la banda más importante de metal progresivo de México, Ágora, y que se ha caracterizado por su entrega, energía y estridencia en el escenario, se encuentra de plácemes tras el lanzamiento de su primer trabajo sonoro solista llamado Laguna, donde el músico busca descubrir las sonoridades más profundas y orgánicas del bajo eléctrico. Este material ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Ahora, Daniel sale de su zona de confort y da vida a un disco donde el bajo eléctrico es el principal protagonista. En los 8 tracks que componen este excelso y exquisito trabajo, Laguna, Los chapulines, Fábula de una zarigüeya, Absinth, Cafetal, Solaz, Tetzcotzinco e Historia de un diablo, el músico originario de Texcoco, Estado de México, da cátedra y maestría de su agilidad, donde las texturas sonoras y la simetría perfecta transportan al oyente a atmósferas insospechadas.

Laguna es música pensada en bajas frecuencias y donde se evoca diferentes texturas, parajes, escenarios, aromas, sabores y que te llevan a un viaje mágico e introspectivo.

“Al momento de grabar solo y no estar cobijado por los demás instrumentos, me sentía desprotegido y desnudo, pero a la vez, descubrí en mí, un nuevo músico capaz de transmitir nuevas sensaciones a través de mí ya familiar e íntimo instrumento musical. Pensé que ya conocía mi bajo, pero me di cuenta de que no del todo”, comentó Daniel Villarreal.

Este material onírico se grabó en SMS Studios de la CDMX, durante el mes de diciembre de 2020. Todos los temas fueron compuestos, grabados y producidos por Daniel Villarreal con la ayuda y participación de Eduardo Carrillo como ingeniero de grabación. La masterización y mezcla corrió en manos de Rafael Alonso Valadez. El arte y diseño es obra de Ximena Trujano. Mientras que el bass tech estuvo en manos de René Valero.

Por otro lado, Daniel Villarreal forma parte de la banda de metal progresivo Ágora desde 2004 y con quienes ha grabado los álbumes: Zona de Silencio (2005), Silencio Acústico (2008), Regresa al Vértigo (2011), Vértigo Vivo DVD (2015), Imperio (2020) y Mundo Virtual Live EP (2022). En el 2022, fue invitado a participar en el trío de bajos eléctricos BAJOFONIAS.