Checo Pérez, en alianza con Marvel, presenta el nuevo casco de Black Panther

Lo usará en el GP de Brasil de la F1

El estreno de la película es el 10 de noviembre

La carrera será el domingo 13 de noviembre

Isabel Violeta

Previo a tomar su vuelo para dirigirse a Brasil donde competirá este fin de semana, el tapatío Sergio Checo Pérez revela en alianza con Marvel, el casco inspirado en la película Black Panther: Wakanda Forever, mismo que usará en el próximo Gran Premio de Brasil.

En un evento conducido desde la Ciudad de México por la locutora Tania Martínez, comenzó la transmisión desde Guadalajara, donde se encontraba Checo Pérez, quien ofreció una plática con los medios y la gran revelación del casco.

Emocionado de ver por primera vez el resultado del casco, expresó “estoy muy contento por el casco que usaré en la carrera del GP de Brasil de la F1 2022, que está inspirado en la película, Black Panther, que es el superhéroe que más le gusta a mi hijo, así que lo relacioné y el más feliz de este casco es mi hijo. Me impresiona lo fuerte y ágil que es el personaje, quizá en eso nos parecemos”.

En palabras del deportista, las similitudes que hay entre los superhéroes y los corredores, es que “también somos como dos personas porque cuando estás arriba del coche eres también un personaje, y cuando te lo quitas ya eres tú mismo”.

En cuanto a poder hacer alguna otra actividad o alguna otra colaboración con la franquicia de Marvel, dijo “me gustaría ser golfista, me gusta el deporte, pero para mi parecer esas disciplinas necesitan que les dediques el 100 por ciento del tiempo, y después de la Fórmula 1, sería difícil que le dedique 100 por ciento a algo, pero tenemos planes con Marvel al futuro, con esos niños que tienen ilusión de crecer y ser corredores”.

Sobre su crecimiento comentó que “siempre soñé con ser campeón, pero no imaginaba todo lo que implica para las demás personas y hasta para mi familia me gustaría visitar y ahora con varios logros pienso que me gustaría llegar a más lugares con la Fórmula 1 como Colombia”.

No se podía dejar atrás el tema de los súper poderes y Checo confesó que a él “le encantaría volar y lanzar una telaraña, así llegaría más rápido, pues pasamos mucho tiempo en el avión, me gusta mucho Spiderman”.

Para finalizar y como sorpresa por medio de un video el actor mexicano Tenoch Huerta de Black Panther: Wakanda Forever, dirigió un mensaje al corredor de Fórmula 1 “ te felicito y bienvenido a la familia Wakanda”. A lo que Checo contestó “gracias amigo, espero poder conocernos pronto, y mucho éxito”. Despidiéndose con el icónico saludo de Wakanda.

No olvides que también puedes disfrutar de la serie de Checo Pérez, en la plataforma Star Plus, llamada “Checo”.

