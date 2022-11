La marcha pro INE, un “striptease” público del conservadurismo: AMLO

Niega el Presidente que haya tenido mucha afluencia

Dice que los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes en su mañanera que la marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) fue una especie de “striptease” del conservadurismo con desfiles de personajes contrarios a la democracia como Elba Esther Gordillo o Vicente Fox Quesada.

El mandatario federal consideró que la manifestación del domingo, que llenó Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución fue muy buena, pues desenmascaró a los principales personajes que promueven la corrupción, el clasismo y el racismo.

“Ni modo que Madrazo y Elba Esther y Fox sean demócratas, el mismo Wondelberg que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra Elba Esther porque ella no se da baños de pureza, es más sincera que Woldenberg porque lo que más molesta es la simulación.

“Fue muy importante la marcha de ayer, fue una especie de striptease del conservadurismo en México y esto es muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor”, sentenció este lunes el jefe del Ejecutivo federal.

“Lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario, fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces lo del INE fue una excusa, una bandera pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando a cabo en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que yo represento”, afirmó.

“Entonces lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento, lo hicieron a favor de la corrupción, del racismo, del clasismo, de la discriminación”, dijo.

Cuestionado sobre el aforo que tuvo la protesta en contra de la reforma electoral que propone, el tabasqueño concedió que unos 60 mil mexicanos se manifestaron, no obstante, señaló que aún es una convocatoria muy pobre respecto a quienes defienden su proyecto político.

Me da gusto que, a pesar de la campaña, y vaya que se aplicaron, no participó mucha gente. Les falta más. Para tener una idea, calculo que, por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad, deben ser unos 60-70 mil, y el Zócalo se llena con 150 mil”, agregó.

La manifestación fue impulsada principalmente por el Frente Cívico Nacional, integrado por líderes políticos de la oposición, y al cual se sumaron distintas organizaciones, así como grupos creados por otros opositores.

López Obrador llama a aprovechar las ofertas del Buen Fin

La edición 2022 del Buen Fin dejará una derrama económica de 195 mil millones de pesos durante los cuatro días que estarán vigentes las promociones, estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, José Héctor Tejada, presidente de la Concanaco-Servytur, hizo un llamado a los consumidores a realizar compras con responsabilidad y cuidar la capacidad de compra y pago en cada una de ellas.

“Se invita a todos y todas a hacer compras con responsabilidad. Se espera una derrama económica de 195 mil millones de pesos. Participemos unidos en acciones positivas”, dijo Tejada.

La Concanaco-Servytur habilitará una plataforma para que las pequeñas y medianas empresas, que aún no tienen acceso al mercado en línea, puedan registrar sus productos y servicios de manera gratuita y puedan incursionar el fin de semana de descuentos.

“En la aplicación del Buen Fin cualquier empresa podrá registrar sus ofertas. En colaboración con Profeco tendremos el quién es quién en los precios donde se podrá saber quién da más barato y con sistema de geolocalización”, señaló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la meta de derrama económica se cumplirá pues la economía en el país marcha pese a los efectos de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hay que aprovechar está oportunidad del Buen Fin, es muy positiva, estoy seguro que va lograrse la meta de adquisiciones, compras. Y puedo adelantar que se va superar por mucho porque la economía del país está muy bien, está creciendo, hay circulante, ingresos”, afirmó.

En tanto, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, expuso que por parte de la dependencia a su cargo así como del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se promoverá la realización de pagos por medios electrónicos mismos que participarán en un sorteo donde habrá premios por hasta 500 millones de pesos; 400 millones de pesos se repartirán a los consumidores y 100 millones de pesos a los comercios participantes.

“Es importante decir que a diferencia de los años anteriores que teníamos la pandemia, el Buen Fin en 2020 duró 12 días, en 2021 siete y ahora regresamos a los tiempos tradicionales, este Buen Fin solo durará del 18 de noviembre al 21 de noviembre y terminando el periodo de buen fin, el SAT realizará el sorteo”, comentó.