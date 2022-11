Oposición legislativa tiene la palabra

Espacio Electoral

Eleazar Flores

NO BASTAN PRONUNCIAMIENTOS-. Tras las exitosas marchas PRO INE en todo el país, siendo entendible que la de la capital acaparará reflectores, ahora viene la cruda realidad, que las-os legisladores de oposición no se quiebren ni negocien en lo oscurito. Si mantienen congruencia con sus dichos, la reforma electoral no pasará.

Esto debido a que los presidentes partidistas Marko Cortés, del PAN, y Alejandro Moreno, del PRI, llevan tres días declarando que, acordes con el clamor de las manifestaciones del domingo 13, con el reclamo generalizado de que EL INE NO SE TOCA, no aprobarán la iniciativa presidencial sobre el tema.

Imposible no incluir el plus del senador Ricardo Monreal, quien aprovechó la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al recinto legislativo, para precisar que en la Cámara alta van a dialogar, consensuar, NO IMPONER. Y para mayor precisión, advirtió que seguramente “NO SE APROBARÁ UNA REFORMA REGRESIVA”.

Con el sólo hecho de creer las declaraciones, tanto de los dirigentes Marko Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI, pero sobre todo las del zacatecano Ricardo Monreal Ávila, los marchitas del domingo pasado en 64 ciudades del país y cuatro del extranjero, podrían dormir tranquilos, pero da la casualidad que ya no se les cree, más bien se duda, sobre todo de los dirigentes partidistas.

BANDEJA DE PLATA-. Para el coordinador de la mayoría legislativa senatorial -de Morena para variar-, se le vuelve a presentar casi en charola de plata una oportunidad más de demostrar cuando menos congruencia y si lo hace, sus bonos candidateables subirían, sobre todo en los partidos de oposición que ya quisieran que Monreal se definiera.

Difícilmente en plena negociación legislativa senatorial Monreal se desligaría, pues cree aguantar a “diciembre me gustó pa´que te vayas” como lo ha entonado en pleno recinto legislativo, pero para entonces la Cuarta Transformación hasta podría darse el lujo expulsarlo, lo que sería una humillación para quien sacó a Movimiento de Regeneración Nacional de muchos problemas.

Si los perínclitos dirigentes partidistas o los demás integrantes de la oposición legislativa no tienen tanta cola que les pisen, la ciudadanía -participante o no de las marchas del domingo pasado-, estaría segura del voto negativo a la reforma electoral presidencial, lo que pasa es que ya en otras ocasiones han dado evidentes muestras de flaqueza y cambio de cachucha.

CHACHALACA-. Los encuestólogos dicen que en 2006, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador iba arriba en las encuestas, pero cuando le gritó al presidente Fox, CÁLLATE CHACHALACA” empezó a bajar… y perdió así el tabasqueño, aún le produce úlcera.

Ahora con tanto terminejo, incluyendo el “streeptease” político, podría pasarle igual.

