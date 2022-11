Niega AMLO que vaya haber “acarreados” en su marcha

Presume 70% de aprobación

Son millones de hombres y mujeres libres que respaldan movimiento, señala

El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que que es improbable que con un 70 por ciento de aprobación a su mandato, asistan acarreados a la marcha que encabezará el 27 de noviembre.

En su mañanera, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que su popularidad a lo largo del país esta aprobación es por la aceptación a su proyecto de nación y que incluso, tiene información de que simpatizantes vendrán a México a la marcha, provenientes de Estados Unidos.

“La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de hombres y mujeres libres que respaldan este movimiento, no sé de dónde sacan que vamos a hacer un acto con acarreados.

“Si tenemos de aprobación 70%, cuánto es 70% de aprobación en 90 millones de Mexicanos, 80 millones de ciudadanos, como 50 millones, claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos, si no tuviésemos 70% de aprobación, pues ya los hubiesen derrotado”, sostuvo el mandatario federal.

El primer mandatario se refirió a la convocatoria de agrupaciones que defienden al Instituto Nacional Electoral (INE), donde llaman a los ciudadanos a “vestirse de blanco con rosa” el próximo domingo.

Que si se van a vestir de blanco, de rosa, de azul, cada quien es libre, ya nosotros ya decidimos. Salimos del Ángel de la independencia a las 9, ahhh, que van a venir acarreados, no vengan acarreados”, dijo.

El titular del Ejecutivo expuso que su deseo en marchar con los simpatizantes de su administración tal y como lo hacía cuando era candidato y llamó a los fundadores de Morena a integrarse a la manifestación pues han ayudado a cimentar el cambio en el país.

“Yo quiero como era antes, encabezar la marcha junto con otros dirigentes y quienes nos quieran acompañar del movimiento de transformación.

“Me gustaría mucho que estuviesen los fundadores, que llevan años luchando por convertir en realidad este sueño y en el caso de ellos pedirles, si ya están grandes, o por su estado de salud, que nos esperen en el Zócalo. Que se les tengan unas sillas a los más grandes, que quieran estar y también pues se va transmitir, no en cadena nacional”.

Elección de presidencia del BID, más de lo mismo, se queja

En otro tema, López Obrador lamentó que en los organismos financieros mundiales se siga optando por políticas neoliberales que sólo han ocasionado desigualdad en América Latina.

Al tiempo, afirmó que Esquivel es un funcionario preparado y de los mejores economistas que en el pasado hicieron frente a las políticas capitalistas señalando la desigualdad que han generado, principalmente en México.

“Es que no hay un cambio en la elección del director del BID, el Banco Interaméricano de Desarrollo, es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal, se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen.

“Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios y vamos a buscar opciones, desde luego, consultado a Gerardo que es un buen servidor público, preparado, de los economistas con más sensibilidad social. Creo que de los únicos que en el periodo neoliberal se atrevieron a hacer análisis sobre la desigualdad en México. Le mandamos un saludo.

“Vamos a explorar otras posibilidades en el propio gobierno o en representaciones de México en el extranjero”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

“Vamos a explorar otras posibilidades en el propio gobierno o en representaciones de México en el extranjero”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

El descontento de López Obrador con la función de Gerardo Esquivel se ha hecho pública desde el año pasado cuando lo acusó de volverse un tecnócrata luego que el subgobernador de Banxico lo criticó por oponerse a que el gobierno federal utilizara recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar deuda externa.

El brasileño Ilan Goldfajn fue electo como presidente del BID en una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores al obtener 80.08% de los votos. Con ello dejo atrás por una amplia ventaja al mexicano Gerardo Esquivel, quien tuvo sólo 8.21% de los votos; mientras, el candidato de Chile, Nicolás Eyzaguirre, tuvo 9.9%, y el de Trinidad y Tobago, Gerard Johnson, consiguió 1.6%.