Monreal, casi fuera ya de Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Dicen que en política las oportunidades sólo se presentan una vez.

Y para Ricardo Monreal la conjunción de acontecimientos lo están orillando a una rápida y contundente definición, respecto de sus aspiraciones presidenciales para el 2024.

El zacatecano tiene experiencia en estos escenarios en los que los hechos lo empujan a cambios radicales.

Así le pasó antes de abandonar al PRI y ganar la gubernatura de su estado por el PRD. Así le ocurrió no hace mucho al aceptar no jugar por la jefatura de Gobierno de la CDMX, dejar pasar a Claudia Sheinbaum y aceptar ser senador, lo que ahora es una enorme ventaja sobre la que se encuentra en camino de llegar a Palacio Nacional.

No sería lo mismo jugar como jefe de Gobierno que como Senador. Ahora tiene autonomía, respecto del presidente.

Monreal, además, ha transitado por casi todos los partidos al salirse del PRI para ir al PRD y luego a Convergencia, hoy MC, al PT y a Morena.

Sabe que romper con militancias es esencial para ascender.

Hoy, lo que Ricardo Monreal se juega, es su posibilidad de ser el Presidente de México y si tiene que romper con Andrés Manuel López Obrador y salir de Morena lo hará.

En eso ya dio el primer paso. Desde Madrid a donde fue a participar en una Interparlamentaria México-España, a la pregunta de si se va de Morena, dijo:

“… sobre el tema de mi posición política, estoy en ese proceso de definición.

“No está tomada la última (decisión), y simplemente he tenido reuniones con distintos dirigentes, como lo hago siempre; como coordinador de la mayoría en el Senado y como un hombre que cree en el diálogo, me reúno con mucha frecuencia con todos y lo hago abiertamente. No es de ninguna manera ni vergonzoso ni tampoco clandestino: abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también”.

Sin duda, los encuentros realizados se dice que con Alejandro Moreno, dirigente del PRI; con Los Chuchos —Zambrano y Ortega—, del PRD y Dante Delgado y otros de MC no fueron los habituales, pues ahí se comenzó a negociar su candidatura presidencial por esos partidos.

De ello de alguna forma da cuenta el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro.

Preguntado igual en Madrid si su partido apoyaría a Monreal como candidato presidencial, indicó:

“Hemos hablado con el senador Monreal, él lo ha dicho, yo no debo ocultarlo, el diálogo debe ser una divisa de la política y el diálogo franco de cara a la sociedad.

“El PRD tiene las puertas abiertas, está convencido el PRD; lo hemos hablado con el senador Mancera, con el presidente Zambrano, que el proceso de selección de la candidatura de la coalición Va por México debe iniciar ya, el oficialismo ha iniciado y tienen derecho a hacerlo. Y nosotros, como Coalición legislativa, como Coalición electoral, debemos iniciar ese proceso.

“Sí, contestó con claridad, sí veo la posibilidad de una candidatura en Ricardo Monreal, como la veo en Santiago Creel, por parte del PAN. Debo decirlo que a mi izquierda hay dos de los políticos más formados en nuestro país y a nadie debería espantar.

“Se ha hablado aquí de reconciliación, se ha hablado de coincidencia y a mí me une, en lo personal y en lo político, con Ricardo Monreal, un ánimo democratizador del país y todo lo que vaya en ese sentido.

“No está aquí presente hoy el PRI, pero he hablado con el presidente nacional; ellos tendrán sus candidatas y sus candidatos y eso enriquece un proceso democrático, válido en nuestro país, de cara a la sociedad.

“Entonces, contestando a su pregunta: Sí, sí veo en Ricardo Monreal una posibilidad de un candidato, como lo veo en Santiago Creel, como lo veo en alguna priista o en algún priista que quiera e iremos a competir, digamos, con toda lealtad, con toda fidelidad de cara al 2024”.

La marcha del 13, un factor en la definición de Monreal

Si el zacatecano estaba dudoso de salirse de Morena, de abandonar definitivamente a López Obrador, sin duda la multitudinaria marcha del domingo 13 en rechazo a la intención del mandatario de desaparecer al INE, impactó en Monreal.

Si se toma en cuenta que tan sólo en la capital del país esa marcha movilizó a casi un millón de inconformes, según los satélites de EU, 840 mil mexicanos, más los que marcharon en una veintena de ciudades del interior, significaron para el zacatecano su base de impulso.

Ahí estuvo en vivo y en directo una muestra de que AMLO ha perdido una base importantísima de apoyo ciudadano y que quien capitalice y de respuesta a lo que esa base reclame, ese será el candidato ganador.

Por eso, Monreal está a horas, días de ya dejar atrás a Morena y a AMLO donde sólo encuentra rechazo y obstáculos.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa