Monreal, en tabla blandengue

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Su sitio en Morena tambalea

Última jugada, busca AMLO

“¿Cómo no me voy a reunir con quien que he construido el movimiento desde hace 26 años y a quien yo le tengo respeto?”, preguntó el senador. Insistiré en el diálogo con el Presidente hasta el hartazgo, dijo Monreal. Publicó El Universal ayer.

La realidad del zacatecano es clara: En el fondo no busca la Presidencia, le interesa la CDMX, siente que se la deben, pues en 2018, la buscó afanosamente, pero AMLO le dio un portazo al designar a Claudia Sheinbaum y no le agradó.

La disciplina lo obligó a aceptar la alcaldía Cuauhtémoc, desde donde jugó las contras a la jefa del Gobierno de la Ciudad de México. Lo más claro fue destronar a Dolores Padierna, quien pretendía regresar a su coto más visible que era la alcaldía Cuauhtémoc. Bajo las sombras, 2021, apoyó a Sandra Cuevas.

En aquellos tiempos, cada semana Monreal desayunaba con AMLO para las estrategias del Senado como coordinador de los senadores morenistas y la foto de rigor lo exhibía como de los consentidos del Presidente… Pero…

Se oscureció la sonrisa ya no saboreó los chipilines en Palacio. El 27 de noviembre, Monreal afirmó que hace un año y medio que no habla con AMLO, lo ha hecho con Adán Augusto López. Fue apartado de la distinción presidencial.

Así inició su lucha política que tiene en una endeble tablita en Morena, a veces crítica y otras se suma en un juego que parece impreciso y aprovecha momentos para expresar su respeto a quien ha apoyado desde hace más de 26 años.

La habilidad política de Monreal es inobjetable sabe manejar el pandero y va y viene, gana espacios en la opinión pública segando ataques de sus propios compañeros; Sheinbaum, Mario Delgado, de comunicadores afines al seno gubernamental y otros más y está en la final de la definición que no tarda. Paulatinamente se le empañó, Mario Delgado abonó un gancho al hígado del legislador; “En todo caso, dijo que el senador tendría que tener una comunicación más eficaz y explícita para no generar una reacción negativa entre la militancia. La orden es de “arriba”. Mario es el mayor jilguero de YSQ. De acuerdo a la observación al carácter de AMLO, resaltan sus cambios acentuados por el poder que ostenta y difícilmente renuncia al malestar con alguien por más cercano que esté y el caso Monreal, parece irreversible.

Por lo pronto, el senador aseguró que ha sostenido conversaciones con las dirigencias del PRI, PAN, PRD e incluso Movimiento Ciudadano, de cara a la construcción de un “movimiento amplio”.

“Me he reunido con todos”, dijo en una rueda de prensa previa a la celebración de la XVI Reunión Interparlamentaria México-España, que se llevó a cabo el lunes 28 de noviembre. Se lee en Aristegui Noticias del 27 del mes próximo pasado.

Con eso, creemos que la salida de Monreal de Morena está en una tablita tan endeble que en cualquier momento sabremos el resultado. Si se va, se abriría un boquetón en el partido del mandatario.

rrrart2000@hotmail.com