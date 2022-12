“Plan B”, ayuda a PT y PVEM; Senado, ¿el salvador?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AYUDA A COMPINCHES-. El famoso “plan B” de la pretendida REFORMA ELECTORAL tiene entre muchos recovecos, uno es innegable, quitar el mínimo de votos para evitar desaparición de partidos pequeños —PT y PVEM—, aliados de Morena. Una reforma electoral para perpetuar a la 4T.

Con todo y eso, los plebeyos legislativos “morenos” de San Lázaro aprobaron “fast track” un iniciativa desconocida de casi 400 páginas, para enviarla tras tres horas de “análisis profundo” a la Cámara de Senadores, con la esperanza de que ésta haga un mejor papel. Oportunidad para Monreal.

PURO CUENTO-. Una auténtica ficción es la bandera del padre de la Cuarta Transformación de que el ahorro es la preocupación principal de esta reforma, tan falsa como cuando propagó la versión de malos manejos en las estancias infantiles, las cerró, afectó a madres y padres de familia y es la hora en que no se comprobó ninguna acusación presidencial al respecto.

Siguiendo con el ahorro, cabría interrogar al jefe del comando guinda cuánto se ha ahorrado en las obras icónicas de su administración como el Tren Maya, la refinería dos bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, que a casi un año de su “inauguración” sigue trabajando, cuando más, al veinticinco por ciento de su capacidad. En ambas obras se han duplicado los presupuestos sin la mínima objeción.

Eso no es todo, la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo Petróleo Mexicanos, además de la pretensión de solicitar aumentos, sus pérdidas son mayores, sobre todo en esta última paraestatal, con incendios no diarios, pues sería exagerar, pero sí muy frecuentes, donde no hay autoridad alguna que les exija cuentas y menos montos por pérdidas en los siniestros.

SENADO-MONREAL-. Regresando al tema inicial de la reforma electoral, de los plebeyos legislativos de San Lázaro ya no se extraña su docilidad, pues empezando por su dirigente Mier, da pena que sin conocer una iniciativa de tal envergadura la aprueben sin conocerla.

La salvación ante este apresuramiento cameral, todo para quedar bien con su comandante guinda, está en la Cámara alta, esperando que esté a la altura de la historia -si, sin exagerar-, pues de sus integrantes depende asumir a plenitud la alta responsabilidad de LEGISLAR, o sea, analizar a fondo los más de 300 artículos de la iniciativa en cuestión, con toda libertad y sin presiones de nada ni de nadie, incluyendo a ya saben quién.

El senador Ricardo Monreal tiene en bandeja de plata la oportunidad de demostrar lo que reitera casi en todas sus entrevistas, LA DIGNIDAD, para junto con lo demás ocupantes de los escaños, demuestren independencia al emitir su voto.

Falta poco para desengañarnos.

lefa44@gmail.com