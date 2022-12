Hasta AMLO está inconforme con el “plan B” aprobado por diputados

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Enterado de que Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena modificó su “plan B” para obtener los votos del PT y Verde, el presidente Andrés Manuel López Obrador se irritó y exigió que se quitara lo aprobado para garantizar que los 2 minipartidos mantuvieran su registro pesar de no obtener el 3 por ciento de los votos nacionales.

AMLO advirtió que él no apoya estas prácticas de negociación que atentan contra reglas ya aprobadas a las que todos los partidos deben ajustarse.

Frente a esta reacción, Ignacio Mier pidió a Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, retirar de la minuta ahora a discusión en el Senado, las modificaciones que irritaron al mandatario.

Es así que entre morenistas se retirarán las modificaciones al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que iba a permitir a los partidos políticos mantener su registro, a pesar de no obtener el 3 por ciento de la votación nacional, si sólo lograran obtener ese porcentaje en 17 estados.

A su vez, Monreal insistió en que en el Senado se analizarán todos y cada uno de los 457 artículos reformados a 6 leyes electorales, y que si se dan las condiciones, la minuta se debatirá en el Pleno de este fin de año.

“El proceso para la reforma electoral, en el Senado, será abierto, sin presiones y con el tiempo necesario para su análisis y discusión.

Aceptó Monreal que el miércoles se dieron muchas presiones dentro y fuera del Senado a fin de que la minuta fuese aprobada tal como les llegó de San Lázaro, pero él se negó a aceptarlas.

“En el Senado se va a dar un debate y se escuchará a la oposición”, subrayó.

Por lo demás, dijo que si el “plan B” de AMLO se aprueba y la oposición lo judicializa, la Suprema Corte tendrá que revisarlo antes de que comiencen los procesos electorales de 2023 y 2024

Por lo pronto, dijo, se escuchará a todos.

Sigue la sucesión sin piso parejo

En conferencia de prensa desde Guadalajara, a donde acudió a reunirse con empresarios de Jalisco, Ricardo Monreal negó tener un “plan B” por si no logra la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

De igual manera, dijo no buscar ni tener propuestas de partidos de la oposición para ser su abanderado en 2024.

“Los partidos políticos tienen sus procesos internos, de definición de sus propios candidatos”, precisó.

Consideró que de acuerdo a la agenda electoral establecida, las convocatorias para los candidatos presidenciales serán lanzadas por los partidos en septiembre y octubre de 2023.

Cree que dentro y fuera de Morena viene un proceso electoral fuerte de competencia por el proceso presidencial para 2024

El zacatecano dijo no estar buscando acomodo personal y por ello no considera aceptar, como se dice, ninguna candidatura que no sea para la Presidencia y mucho menos para la jefatura de gobierno de la CDMX.

“Yo busco ser el sustituto de Andrés Manuel López Obrador”, subrayó.

A pesar de que la sucesión está ya súper adelantada dentro de su partido, afirmó, Morena no ha emitido ni enviado lineamiento alguno para que haya reglas claras y piso parejo para los aspirantes.

“Si Morena se divide, tendrá dos aspirantes, si tiene la capacidad de mantenerse unido darán la pelea”, señaló.

