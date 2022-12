BAD BUNNY toma por asalto el Estadio Azteca

Lleva tres años consecutivos siendo

el artista más escuchado en el mundo

El concierto del año, del artista del año, del personaje que hoy durante todo el 2023 hará una pausa, al menos que el Zócalo Capitalino pueda llegar antes, tal y como lo desea la Jefa de Gobierno

Gerardo Jiménez Saiz

Antes de hablar del fenómeno mundial denominado como “Bad Bunny” este diario expondrá las siguientes cifras que darán aval a cada una de las palabras que conforman este texto.

Dos fechas en el Estadio Azteca reportando “sold out” en ambos días, eso quiere decir poco más de 180 mil personas en total se dieron cita en el nido del águila.

Spotify reporta la cifra de 62,733,059 oyentes mensuales y subrayo, solamente en esta plataforma de música, ya que sus números son en demasía grandes en otras plataformas de música digital.

Sus videos oficiales en “YouTube” tienen un promedio de visualizaciones de 500 millones y un total de 44.8 millones de suscriptores.

Pero estos números y la grandeza de Benito Antonio Martínez Ocasio, no es de este 2022, ya que lleva tres años consecutivos siendo el artista más escuchado en el mundo, dejando atrás poderosos nombres de la industria musical como: Taylor Swift, Dua Lipa, Harry Styles, Guns and Roses, Metallica, Michael Jackson… etc.

Dicho lo propio y dejando a un lado el escándalo suscitado por los boletos, que esto es un asunto que en ninguna de sus aristas depende del cantante o de su primer círculo de trabajo, ahora vayamos a la magia en donde los sueños se hacen realidad, en donde cientos de miles de personas esperaron poco más de un año para llegar a esta fecha y ser parte del “World’s Hottest Tour”.

En punto de las 9 y media de la noche se apagaron las luces, apareció el “Conejo Malo” enfrentando a poco más de 90 mil gargantas que a todo pulmón gritaban “México, México”, las luces se encendieron y ahí en tan solo unos segundos se daría muestra de que estos conciertos serían toda una maquinaria de luces, playa, videos, escenografía, ambientación, pirotecnia, rayos laser y mucho “perreo”.

El famoso “set list” que es la lista de canciones fue demasiado variada durante la gira, pero temas como:

Me porto bonito, Un ratito, Party, Efecto, Después de la playa, Ojitos lindos, se hicieron presentes y es que por encima de sus éxitos, estos temas han cobrado vida propia cual Frankenstein, derribando a sus rivales en cualquier entrega de premios.

De pronto una vez más el escenario se va a negros y en pleno ritual de música sexual y sensual, se escuchó a todo volumen la voz del Divo de Juárez “JUAN GABRIEL” y esto robo aplausos y una enorme ovación por recordarnos que en México tenemos a los grandes y a veces tienen que llegar extranjeros a recordarnos que no debemos olvidar, que en este país la música es parte vital de la vida de la gente.

Dentro de las personalidades destacadas en el público se encontraban Galilea Montijo, Paola Rojas, Carlos Ferro, el productor teatral Alejandro Gou, Eduardo Capetillo Gaytán, Alexa Castro, Paul Stanley, El Escorpión Dorado, Yordi Rosado, Sofía Castro, Danna Paola, en fin toda una gama de actores, influencers y estrellas de las redes sociales que se dieron cita en lo que bien podría denominarse el concierto del año, del artista del año, del personaje que hoy durante todo el 2023 hará una pausa, al menos que el Zócalo Capitalino pueda llegar antes, tal y como lo desea la Jefa de Gobierno.

Bad Bunny, cerro su gira en México, en el estadio Azteca ante cientos de miles de personas y como bien dijo entre canciones: “Este concierto es para pasarla bien, para ser sexy y bailar sexy y que los problemas se queden afuera”.

@jerryjimdf

Bad Bunny y la fiesta secreta en la CDMX Como si se tratara de un secreto de estado, de un asunto de trascendencia en todos los sentidos, se guardó una historia, que el día de hoy será revelada, en este diario. Después de cantar para poco más de 90 mil personas en el Estadio Azteca, Bad Bunny se dirigió ya entrada casi la madrugada a un antro en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Colonia Polanco, en la Ciudad de México. Ahí poco a poco se dieron cita invitados especiales para ser parte de este momento y así cerrar con broche de oro una de las giras más importantes, grandes y lucrativas a nivel internacional, “The World’s Hottest Tour”. Bad Bunny es el rostro al día de hoy de un poderoso sello discográfico llamado Rimas, en la cual artistas de trap y reggaetón de nombres como: Eladio Carrión, Mora,Corina Smith, Mami Corina, Lyanno, Big Soto, Neutro Shorty, Joyce Santana, Arcángel, entre muchos otros forman parte de la familia de este sello productor musical que crece de manera exponencial. Volviendo al tema de la fiesta, este antro por una noche se convirtió en una inmensa playa, todo eran delfines, arena, pantallas con imágenes de mar y olas, pero ya entrada la noche una improvisada tarima daba entrada a un conjunto tocando música caribeña y de la nada a la tercer canción. El vocalista presenta a un joven cantante de la Ciudad de Almirante Sur en Puerto Rico… Su nombre: Benito Antonio Martínez Ocasio, vestido en gabardina negra y después de haber estado en el estadio azteca, tomó el micrófono de este pequeño lugar con 1,500 invitados para deleitarlos por casi una hora. Galilea Montijo, Paul Stanley, Carlos Ferro, José Eduardo Derbez, Azul Guaita, Livia Brito, Eduardo Capetillo Gaytán, Fernanda y Sofía Castro, Yordi Rosado, El Escorpión Dorado, Alexa Castro, los influencers, Rubén Anaya, Mariano, Patricio, Paulino Razo, Joely Bernat, Ricardo Eduardo Cabañas dueño del concepto “The Jab Pedregal”, en fin, todos ellos y muchos más se dieron cita gracias a la poderosa convocatoria de PRENSA DANNA el apoyo de Rimas, la confianza de Nilka, de Spotify en fin de un gran número de personas que estuvieron detrás de esta noche llena de magia, en donde el artista más grande del momento, aquel que estuvo en Cannes, compartiendo alfombra roja con Brad Pitt, regresó a los pequeños venues a dar gracias y de nuestra parte como público mexicano… también te damos las gracias Bad Bunny, por una íntima noche en donde dejaste en claro que amas a este país, que amas la música, la fiesta y la belleza que emana de ambas. (Gerardo Jiménez Saiz).

Dentro de las personalidades destacadas en el público se encontraban Galilea Montijo, Paola Rojas, Carlos Ferro, el productor teatral Alejandro Gou, Eduardo Capetillo Gaytán, Alexa Castro, Paul Stanley, El Escorpión Dorado, Yordi Rosado, Sofía Castro, Danna Paola, en fin toda una gama de actores, influencers y estrellas de las redes sociales