La boy band surcoreana T1419 cambia su nombre a TFN (Try For New)

Impresionante fenómeno musical

Da comienzo a una nueva era, presentando su nuevo sencillo y video “Amazon” como parte de la saga Before Sunrise (parte 4)

De manera oficial T1419 se presentará con sus fans bajo el nuevo nombre de “TFN”. Con respecto a este acertado cambio afirmaron: “Hemos recibido continuamente solicitudes de fanáticos de todo el mundo para cambiar el nombre del grupo debido a la dificultad para nombrarlo. Aceptamos positivamente esas opiniones y decidimos cambiar a TFN agregando el nuevo significado por “Try For New”, en lugar de “Teenager Fourteen Nineteene” que era el anterior y correspondía a T1419”.

TFN comenzó su viaje BEFORE SUNRISE (Parte 4) con el mensaje de encontrar “su verdadero yo”. El EP cuenta con un total de cinco canciones, incluyendo el sencillo espectacular “AMAZON”, “Deep dive”, “Bloom” y “Slate”, canciones en las que los miembros de la agrupación participaron en la composición de sus letras. Sin lugar a dudas, con el cierre de este capítulo, el grupo ha evolucionado musicalmente.

“AMAZON” de TFN lleva al público a buscar y encontrar “su verdadero yo” en la jungla, tal como aparece en el video musical. Además, el coro adictivo te atrae con una actuación intensa que te impulsa a bailar.

El video de “AMAZON” fue dirigido por el reconocido Marlon Peña, quien ha dirigido exitosos videos como “Con Calma” de Daddy Yankee, que superó los 2500 millones de visitas, y “De Vuelta Pa’ La Vuelta” de Daddy Yankee y Marc Anthony.

TFN es amado por su mensaje claro y su poderosa interpretación en cada uno de sus álbumes. En particular, demostraron su popularidad en Sudamérica interactuando activamente con los mejores artistas como Daddy Yankee, Maluma y Natti Natasha. Gracias a esta popularidad, TFN fue invitado a los “Premios Juventud 2022” celebrados en Puerto Rico en el mes de julio, periodo en el que también lanzaron su canción en español “When the Sun Goes Down” (El sol se va a apagar), realizando una certera gira de promoción por México (CD;X, Guadalajara y Monterrey) y Miami… el resultado fue magnífico, pues fueron reconocidos como el primer grupo de K-pop en lanzar una canción totalmente original en español y no la versión de algún tema coreano ya existente.

Recientemente se presentaron en el Festival Kamp en la ciudad de Los Ángeles con gran éxito. En pocos días regresarán a nuestro país y “AMAZON” es el sencillo con el que desean retomar la promoción en México; después regresarán a tierras lejanas, ya que en diciembre tendrán una participación especial en los “Asia Artists Awards” en Tokio, Japón.

Sin duda éste será un cierre de año muy activo para esta agrupación que pronto estará nuevamente en México, ya que el cariño entre el público y TFN ha sido totalmente recíproco y su música un éxito impresionante.

MÁS ACERCA DE TFN:

TFN es un impactante grupo juvenil integrado por 9 jóvenes, cinco de ellos coreanos y cuatro de origen japonés. Debutaron en enero de 2021, mostrando su atractiva voz, coreografías y performance, para nada convencionales.

Desde entonces han acaparado el mercado asiático, penetrando también en Europa y América; han logrado romper barreras y nacionalidades, pues sencillamente su música y personalidad como grupo es explosiva, fuerte, verdaderamente impactante… un grupo del Siglo XXI tremendamente vanguardista.

REDES SOCIALES:

https://www.instagram.com/t1419_official/

https://www.tiktok.com/@official_tfn

https://open.spotify.com/album/21QlwJM8El7dXWi16woW0G?si=9YXOFZQpTeWGdLPuiPBypw

https://twitter.com/TFN_official_