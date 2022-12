EL INE no se debe tocar

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Por supuesto que el INE no se toca. Hay preocupación en los Estados Unidos por el avance de las leyes secundarias de la 4T que acotan la operatividad del árbitro electoral. Grupos políticos, parlamentarios y de organizaciones sociales americanas han recurrido al mismísimo presidente Biden para solicitar su intervención y evite los efectos negativos sobre la economía y la política norteamericana.

El propio INE ha organizado un Congreso internacional sobre el futuro de las democracias y la importancia de la autonomía de los órganos electorales en el mundo. El Instituto se apresta además a hacer una defensa jurídica para evitar que prosperaran las leyes secundarias, las cuales se definirán en el máximo tribunal del país, dada su evidente inconstitucionalidad.

También el Senado de la República ha dado una mayor batalla que los abyectos diputados que aprueban lo que les manden desde Palacio Nacional, no sólo sin cambiarle una coma, sino sin leer siquiera la iniciativa. Ricardo Monreal, que mantiene su lucha personal para competir en las elecciones presidenciales de 2024, ha jugado un papel importante en el Congreso mexicano. Se sabe hoy el fiel de la balanza. De él depende que se aprueben o no las leyes de interés especial para la 4T; pero juega un papel muy riesgoso, ya que no se compromete con ningún bando y avanza en su estrategia de acuerdo con su timing. Así, él que ha alertado sobre la inconstitucionalidad de las iniciativas electorales, regateó su voto hasta el final, pero no arengó a la treintena de sus pares morenistas para que votaran en contra de las reglas secundarias; sólo se necesitaban doce pronunciamientos para que no procediera la nueva legislación. Escamoteó ese cabildeo para mejor ocasión. Únicamente dos senadores del partido guinda votaron en contra. Volvió a vender cara su lealtad, y cuando la Cámara de origen —de Diputados—, regresó el paquete de cuatro leyes con algunas observaciones de la Cámara revisora, el zacatecano dijo que no había las condiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, por lo que la discusión se llevó a febrero del año entrante. Buena jugada que busca presionar al presidente en la carrera sucesoria y demostrar su utilidad si quieren tener un candidato ganador con poder de negociación.

Así que el Presidente tendrá que esperar para quitarle dientes al INE, pero también se ven limitados los consejeros ya que, hasta que estén aprobadas las nuevas leyes, podrá interponer en la Suprema Corte los recursos que exijan su anulación. Mientras tanto, y ante el peligro de perder su chamba, muchos experimentados funcionarios del INE se acogen al retiro voluntario, después de tres décadas de consolidar un sistema eficiente que garantizó elecciones limpias y transparentes con absoluto respeto al sufragio ciudadano. También se pierde capital humano, luego de transitar por el servicio civil de carrera. Adiós a eficientes y conocedores técnicos de los procesos electorales. De prosperar la mal llamada reforma electoral, volverá el control gubernamental de los comicios y una burocracia ignorante, pero con 90 por ciento de lealtad a la 4T. El INE no debe tocarse.

Sólo por no dejar: El jueves pasado, el periodista y líder de opinión Ciro Gómez Leyva sufrió un artero atentado. El autor intelectual no pretendía matarlo, sino asustarlo. Y lo consiguió. Los sicarios fueron delincuentes de poca monta que sabían que la camioneta era blindada —al menos el autor intelectual tenía esa certeza—, pero el mensaje era para Ciro: Cambia el estilo informativo y editorial del noticiario. Seguramente veremos a Ciro menos crítico, menos incisivo y creará una zona de silencio, la autocensura, que ese es el propósito del mensaje. Solidaridad con Ciro y el gremio periodístico. La libertad de expresión y la paz social no deben ser rehenes del crimen organizado ni del poder público.