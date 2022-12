Fernando Javier Coach espiritual lleva 32 años de carrera y más de 5 mil predicciones cumplidas

Nos pide recibir el 2023 de color rojo porque es el que trae suerte, felicidad, abundancia y sobre todo la energía

Fue un 16 de septiembre 1990 que la vida de Fernando Javier cambió, pues nos contó en una entrevista que “esa noche mi padre estaba en hospital y vino a mi cuarto, claro espiritualmente, no personalmente y me dijo, ‘hijo me voy’, se lo comenté a mi hermana y tristemente al día siguiente se fue al otro plano, fue cuando empecé a investigar, quería saber más, además de que en ese momento estaba muy de moda la Güija, un juego que de juego no tiene nada, me fui metiendo en eso y con 13 años de edad empecé a tener estos encuentros espirituales; gracias a Dios se me abrieron las puertas de tal manera que la videncia y la intuición fueron un desarrollo mayor, pero sobre todo ayudar a la gente”.

Fernando Javier ha realizado múltiples predicciones y gracias a su estudio, conocimiento y talento puede desarrollarlas con diferentes técnicas, ayudando así a diferentes personas y esto sucede gracias a esas personas que se ponen en contacto con él, “las personas me escogen a mí, tenemos una conversación primero para saber que es lo que quieren y yo trabajo más con el método del tarot y vigencia, y lo bueno de las verdaderas personas que tenemos videncia es que podemos escoger cualquier método para hacerlo”.

Aunque por muchas personas es un tema interesante y en algún momento Fernando decidió cambiar su nombre pues no era algo aceptado del todo en la gente “siempre había sido Fernando Javier es clarividente, mago, tarotista y ritualista, pero como el tema siempre ha tenido mala fama a los 25 años me cambié a coach espiritual y lo llevo de una manera más sana entrando de mejor manera a las personas, aunque es lo mismo, pero no es lo mismo, pues un coach tiene la formación necesaria para ayudarte y guiarte en algún tema y es lo que yo hago”.

A lo largo de sus 32 años de carrera en el tema espiritual Fernando Javier Coach ha realizado 5 mil predicciones cumplidas, y ha trabajado con diferentes predicciones para artistas y personas de la farándula “en el tema la farándula es algo de lo que menos hago, pero sin embargo es algo que casi siempre me piden, como van los artistas en el amor, y cómo les irá en la vida, es cuando yo tiro mis cartas del tarot y hago las predicciones”.

En cuanto a las predicciones no cumplidas y que puedan hablar mal de su trabajo el espiritualista no tiene algún problema pues a lo largo del tiempo se ha dado cuenta que está bien no tener siempre la razón “ya no estoy a la defensiva, soy una persona normal y no me gusta llamar la atención, visto normal, tengo una vida normal, solo que he desarrollado mucho mi intuición, sé que no soy un Dios entonces yo tengo un 90% de que las cosas se cumplan, claro que algo se me puede escapar, y es que si no ya sería algo que me daría miedo. Y con eso estoy contento”.

En la plática también nos mencionó que cualquier persona que quiera puede desarrollar estas habilidades, todo es cuestión de quererlo y trabajarlo “todos podemos trabajarlo, siempre se ha dicho que las mujeres son las más intuitivas que los hombres, pero es algo que podemos sacar, es cuestión de cambiar algunos parámetros. Si eres capaz de abrir tu tercer ojo verás cosas diferentes, y será algo fenomenal, todo es cuestión de esfuerzo, dedicación y estudio, algo que te ayudará a tomar buenas decisiones, si te enseñan bien.

Si deseas tener una predicción de Fernando Javier puede contactarlo en alguna de sus redes sociales, o en su WhatsApp +34682585651, así como seguir las predicciones que sube a su canal de YouTube.

Para terminar Fernando Javier nos deja un buen mensaje para este próximo año “se nos viene un año alterado hay que subir la vibración, es importante en el tema laboral, esforzándose un poco más, pues será un año de crecimiento, si agarras la onda eso te ayudará. El color rojo es el que trae suerte, felicidad la abundancia y sobre todo la energía.